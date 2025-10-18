हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanteras 2025 Shopping: शनिवार के दिन झाड़ू, सोना-चांदी, बर्तन खरीदना निषेध, तो कैसे करें धनतेरस की खरीदारी

Dhanteras 2025 Shopping: शनिवार के दिन झाड़ू, सोना-चांदी, बर्तन खरीदना निषेध, तो कैसे करें धनतेरस की खरीदारी

Dhanteras 2025 Shopping: धनतेरस के दिन आज लोग कई तरह के वस्तुओं की खरीदारी करते हैं. लेकिन शनिवार का दिन होने के कारण कुछ चीजों की खरीदारी करते समय विशेष ध्यान रखें. जान लें आज क्या खरीदना शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Oct 2025 11:34 AM (IST)
Dhanteras 2025 Shopping: इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को पड़ रही है. एक ओर जहां धनतेरस के दिन सोना-चांदी, बर्तन और झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा है. वहीं शनिवार के दिन इन वस्तुओं की खरीदारी को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर शनिवार को पड़ने वाली धनतेरस पर क्या खरीदें और किन चीजों से परहेज करें?

धनतेरस पर शनि त्रयोदशी का संयोग

धनतेरस के दिन मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरि, कुबेर देव, मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. साथ ही इस दिन खरीदारी करने का भी खास महत्व होता है. विशेष कर लोग धनतेरस पर झाड़ू, धनिया, नमक, सोना-चांदी (Gold-Silver), बर्तन समेत कई तरह की चीजों की खरीदारी करते हैं. धनतेरस पर खरीदी गई शुभ चीजों से परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. लेकिन इस साल धनतेरस पर शनि त्रयोदशी का संयोग बना है. यानी धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शनिवार का दिन होने से इसे शनि त्रयोदशी कहा जा रहा है. शास्त्रों में ऐसी कई चीज बताई गई है जिन्हें शनिवार के दिन खरीदना निषेध माना जाता है. इनमें झाड़ू, सोना चांदी और बर्तन जैसी वस्तुएं शामिल हैं, जिनकी हम धनतेरस पर खरीदारी करते हैं.

शुद्ध भावना और शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी

यूं तो शनिवार के दिन तेल, झाड़ू, सोना और चांदी जैसी वस्तुओं की खरीदारी करने से बचना चाहिए. लेकिन धनतेरस पर परंपरा निभाने के लिए आप इन चीजों को की खरीदारी कर सकते हैं. खासकर धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी अवश्य करें. मान्यता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर पर सुख समृद्धि आती है. साथ ही इस दिन सोना-चांदी, पीतल और तांबे के बतर्न और पूजा सामग्री की खरीदारी भी कर सकते हैं. इन चीजों को धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है. बस ध्यान रखें की भावना यदि शुद्ध हो और खरीदारी शुभ मुहूर्त में की जाए तो, भगवान शनि देव भी कृपा बरसाते हैं.

क्या नहीं खरीदें

धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन, काले रंग की वस्तुएं, काला कपड़े, कांच या एल्युमिनियम के बर्तन, तेजधार वाली चीजें, लोहे का सामान आदि जैसी वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए.

शनिवार को करनी हो झाड़ू, तेल और सोना-चांदी की खरीदारी तो क्या करें? (Dhanteras 2025 Shopping Guide)

कई बार लोग शुभ तिथि नहीं छोड़ना चाहते. इसलिए शनिवार को ही खरीदारी करनी पड़ जाती है, जैसा कि आज धनतेरस की तिथि पर हुआ है. ऐसे में आप कुछ आसान उपायों को कर शनि दोष से बच सकते हैं.

  • वस्तु खरीदने से पहले “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
  • खरीदारी से पहले या बाद में किसी जरूरतमंद को तिल या सरसों का तेल दान करें.
  • खरीदी गई वस्तु को घर लाकर पूजन करें.
  • वस्तु पर हल्दी का तिलक लगाएं और ‘शुभ लाभ’ लिखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 18 Oct 2025 11:34 AM (IST)
Dhantrayodashi Shani Dev Dhanteras 2025 Dhanteras 2025 Shopping Dhanteras 2025 Shopping Muhurat
