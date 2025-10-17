हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanteras 2025 LIVE: धनतेरस कल 18 अक्टूबर को, जानिए सोने-चांदी, बर्तन या अन्य चीजों की खरीदारी का शुभ मुहर्त

Dhanteras 2025 LIVE: धनतेरस कल 18 अक्टूबर को, जानिए सोने-चांदी, बर्तन या अन्य चीजों की खरीदारी का शुभ मुहर्त

Dhanteras 2025 Puja Time Muhurat LIVE: कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा. यह दिन खरीदारी और पूजा-पाठ के लिए बहुत शुभ होती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 17 Oct 2025 12:49 PM (IST)

LIVE

Key Events
Dhanteras 2025 LIVE: धनतेरस कल 18 अक्टूबर को, जानिए सोने-चांदी, बर्तन या अन्य चीजों की खरीदारी का शुभ मुहर्त
धनतेरस 2025 लाइव
Source : abp live

Background

Dhanteras 2025 Puja Time Muhurat LIVE: दिवाली 5 दिनों का त्योहार है जिसकी शुरुआत धनतेरस की दिन से हो जाती है. कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार इसी तिथि पर समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसलिए धनतेरस को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. धनतेरस के शुभ दिन पर आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरि, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर देव के साथ ही मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा करने का विधान है.

धनतेरस 2025 तिथि और मुहूर्त

धनतरेस का पर्व इस वर्ष शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है. कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से हो जाएगी, जोकि 19 अक्टूबर को दोपहर 01 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी. शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि मान्य होती है. इसलिए 18 अक्टूबर को ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन खरीदारी करना भी शुभ रहेगा. ज्योतिष के अनुसार धनतेरस पर हंस महापुरुष राजयोग, बुधादित्य राजयोग, त्रिग्रही योग के साथ ही शनि प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है.

धनतेरस 2025 पर खरीदारी का मुहूर्त

धनतेरस पर लोग सोने-चांदी के आभूषण, पीतल के बर्तन, झाड़ू, नया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और  कई तरह की चीजें खरीदते हैं. इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है और घर पर सुख-समृद्धि आती है. लेकिन इसका फल तभी मिलता है जब खरीदारी शुभ मुहूर्त में की जाए. बता दें कि साल धनतेरस पर खरीदारी के लिए 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे. 

पहला अमृत काल मुहूर्त- जोकि सुबह 8 बजकर 50 मिनट से 10 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. 

दूसरा अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 01 मिनट से लेकर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. 
तीसरा लाभ उन्नति चौघड़िया मुहूर्त- दोपहर 01 बजकर 51 से दोपहर 03 बजकर 18 मिनट तक रहेगा.

खरीदारी के लिए ये तीनों मुहूर्त शुभ रहेंगे. इसके अलावा शाम में 7 बजकर 16 से 8 बजकर 20 मिनट की अवधि भी खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ रहेगी. वहीं पूजा के लिए प्रदोष काल मुहूर्त यानी शाम 05 बजकर 48 मिनट से 08 बजकर 20 मिनट तक का समय उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

12:49 PM (IST)  •  17 Oct 2025

Dhanteras 2025: धनतेरस क्यों मनाते हैं

धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के समुद्र मंथन से प्रकट होने की स्मृति में पूजा की जाती है. इस दिन पूजा-पाठ कर लोग धन, आरोग्य और समृद्धि की कामना करते हैं.

 

12:49 PM (IST)  •  17 Oct 2025

Dhanteras 2025: धनतेरस क्यों मनाते हैं

धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के समुद्र मंथन से प्रकट होने की स्मृति में पूजा की जाती है. इस दिन पूजा-पाठ कर लोग धन, आरोग्य और समृद्धि की कामना करते हैं.

 

Diwali Deepotsav Dhanteras 2025 Diwali 2025 Dhanteras 2025 Shopping Dhanteras 2025 Puja Time Dhanteras 2025 LIVE
New Update
Embed widget