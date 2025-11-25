हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDecember Vrat Tyohar 2025: दिसंबर में खरमास, गुुरु गोविंद सिंह जयंती, एकादशी समेत व्रत त्योहार की लिस्ट जानें

December Vrat Tyohar 2025: दिसंबर में खरमास, गुुरु गोविंद सिंह जयंती, एकादशी समेत व्रत त्योहार की लिस्ट जानें

December Vrat Tyohar 2025: दिसंबर 2025 में गुरु गोविंद सिंह जयंती, अन्नपूर्णा जयंती, गीता जयंती, पौष अमावस्या, एकदाशी, प्रदोष व्रत आदि त्योहार कब-कब मनाए जाएंगे, पूरी लिस्ट यहां जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Nov 2025 09:10 AM (IST)
December 2025 Festival: साल के आखिरी महीने दिसंबर में पौष और मार्गशीर्ष माह रहता है. इस माह में ठंड बहुत पड़ती है, साथ ही दिसंबर में आने वाले व्रत त्योहार बहुत मायने रखते हैं. इस साल दिसंबर 2025 में मोक्षदा एकादशी, पौष अमावस्या, बैकुंठ एकादशी, गुरु गोविंद सिंह जयंती आदि कब-कब व्रत त्योहार मनाए जाएंगे, आइए जानते हैं पूरी लिस्ट.

दिसंबर 2025 व्रत त्योहार (December 2025 Vrat tyohar)

1 दिसंबर 2025 - मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती

मोक्षदा एकादशी व्रत मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है. इस दिन स्वंय श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखा हर शब्द स्वंय श्रीकृष्ण के श्रीमुख से निकलता है इसलिए इस ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है.

2 दिसंबर 2025 - प्रदोष व्रत

4 दिसंबर 2025 - अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर देवी मां अन्नपूर्णा और देवों के देव महादेव की विशेष पूजा की जाती है. मान्यता है इससे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है.

5 दिसंबर 2025 - पौष माह शुरू

पौष माह में सूर्योपासना, पितृ तर्पण, दान-पुण्य और उपवास का विशेष महत्व है. ऐसा करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

7 दिसंबर 2025 - अखुरथ संकष्टी चतुर्थी

15 दिसंबर 2025 - सफला एकादशी

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कार्य सफल होते हैं. सफलता के लिए इस एकादशी को करने की सलाह दी जाती है.

16 दिसंबर 2025 - धनु संक्रांति, खरमास शुरू

इस दिन सूर्य धनु राशि में जाते हैं, इसके बाद से खरमास लग जाते हैं. कहते हैं इस माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों ग्रहों की कृपा प्राप्त नहीं होती है.

17 दिसंबर 2025 - प्रदोष व्रत

19 दिसंबर 2025 - पौष अमावस्या

संपूर्ण पौष मास, विशेषकर पौष अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने का दिन है.माना जाता है कि इस तिथि पर किए गए पूजन कर्म, श्राद्ध, और दान-पुण्य से अक्षय पुण्य मिलता है.

24 दिसंबर 2025 - विनायक चतुर्थी

27 दिसंबर 2025 - गुरु गोविंद सिंह जयंती

यह सिखों के दसवें और अंतिम मानव गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म का उत्सव है. यह दिन साहस, करुणा और दृढ़ विश्वास के मूल्यों का सम्मान करने का अवसर है.

30 दिसंबर 2025 - पौष पुत्रदा एकादशी

31 दिसंबर 2025 - बैकुंठ एकादशी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 25 Nov 2025 09:10 AM (IST)
Mokshada Ekadashi Guru Gobind Singh Jayanti 2025 Kharmas 2025 Gita Jayanti 2025 Annapurna Jayanti 2025 Safala Ekadashi 2025
