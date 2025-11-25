December 2025 Festival: साल के आखिरी महीने दिसंबर में पौष और मार्गशीर्ष माह रहता है. इस माह में ठंड बहुत पड़ती है, साथ ही दिसंबर में आने वाले व्रत त्योहार बहुत मायने रखते हैं. इस साल दिसंबर 2025 में मोक्षदा एकादशी, पौष अमावस्या, बैकुंठ एकादशी, गुरु गोविंद सिंह जयंती आदि कब-कब व्रत त्योहार मनाए जाएंगे, आइए जानते हैं पूरी लिस्ट.

दिसंबर 2025 व्रत त्योहार (December 2025 Vrat tyohar)



1 दिसंबर 2025 - मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती

मोक्षदा एकादशी व्रत मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है. इस दिन स्वंय श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखा हर शब्द स्वंय श्रीकृष्ण के श्रीमुख से निकलता है इसलिए इस ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है.

2 दिसंबर 2025 - प्रदोष व्रत

4 दिसंबर 2025 - अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर देवी मां अन्नपूर्णा और देवों के देव महादेव की विशेष पूजा की जाती है. मान्यता है इससे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है.

5 दिसंबर 2025 - पौष माह शुरू

पौष माह में सूर्योपासना, पितृ तर्पण, दान-पुण्य और उपवास का विशेष महत्व है. ऐसा करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

7 दिसंबर 2025 - अखुरथ संकष्टी चतुर्थी

15 दिसंबर 2025 - सफला एकादशी

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कार्य सफल होते हैं. सफलता के लिए इस एकादशी को करने की सलाह दी जाती है.

16 दिसंबर 2025 - धनु संक्रांति, खरमास शुरू

इस दिन सूर्य धनु राशि में जाते हैं, इसके बाद से खरमास लग जाते हैं. कहते हैं इस माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों ग्रहों की कृपा प्राप्त नहीं होती है.

17 दिसंबर 2025 - प्रदोष व्रत

19 दिसंबर 2025 - पौष अमावस्या

संपूर्ण पौष मास, विशेषकर पौष अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने का दिन है.माना जाता है कि इस तिथि पर किए गए पूजन कर्म, श्राद्ध, और दान-पुण्य से अक्षय पुण्य मिलता है.

24 दिसंबर 2025 - विनायक चतुर्थी

27 दिसंबर 2025 - गुरु गोविंद सिंह जयंती

यह सिखों के दसवें और अंतिम मानव गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म का उत्सव है. यह दिन साहस, करुणा और दृढ़ विश्वास के मूल्यों का सम्मान करने का अवसर है.

30 दिसंबर 2025 - पौष पुत्रदा एकादशी

31 दिसंबर 2025 - बैकुंठ एकादशी

