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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मदैनिक राशिफल 30 सितंबर 2026: सिंह और धनु राशि वालों को ऑनलाइन बिजनेस और आयात-निर्यात से होगी बंपर कमाई, पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल 30 सितंबर 2026: सिंह और धनु राशि वालों को ऑनलाइन बिजनेस और आयात-निर्यात से होगी बंपर कमाई, पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज 30 सितंबर 2026 को बन रहे वज्र, मालव्य और सर्वार्थ सिद्धि योग से किन राशियों को मिलेगा बड़ा धन लाभ और किन्हें रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन का संपूर्ण दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Sep 2026 08:54 AM (IST)
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आज का राशिफल 30 सितंबर 2026: सर्वार्थ सिद्धि और मालव्य योग से किन राशियों के खुलेंगे किस्मत के ताले? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, बुधवार का दिन ग्रहों के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. आज वज्र, सर्वार्थ सिद्धि और मालव्य योग जैसे कई बड़े शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव आपके करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा.

जानिए पंडित सुरेश श्रीमालीसे मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक राशिफल, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और दिन को सफल बनाने के उपाय.

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पंचांग एवं शुभ मुहूर्त (30 सितंबर 2026)

  • तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी (दोपहर 02:56 तक), इसके बाद पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: भरणी (सुबह 07:37 तक), उपरांत कृतिका
  • प्रमुख योग: वज्र, सर्वार्थ सिद्धि, लक्ष्मीनारायण, वाशि, सुनफा, परिजात और मालव्य योग
  • चंद्रमा स्थिति: दोपहर 01:14 के बाद वृषभ राशि में संचरण
  • शुभ चौघड़िया: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत), शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ)
  • राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक
  • शुभ दिशा: उत्तर दिशा

मेष राशि

करियर: नौकरीपेशा जातकों की कार्यक्षेत्र में चल रही पुरानी परेशानियां दूर होंगी, जिससे मानसिक राहत मिलेगी. ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है. नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

आर्थिक स्थिति: वज्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में तरक्की और लाभ के नए अवसर मिलेंगे. कारोबारी गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव आएगा. कड़ी मेहनत से आर्थिक पक्ष को नई मजबूती मिलेगी.

सेहत: मानसिक रूप से बिना वजह भटकाव महसूस हो सकता है. खान-पान संतुलित रखें और तनाव को दूर करने के लिए थोड़ा समय ध्यान में लगाएं.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: संतान के विवाह से जुड़ी बात पक्की हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में संयम और विवेक बनाए रखें, ताकि घरेलू माहौल शांत और सुखद रहे.

उपाय: भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 8)

वृषभ राशि

करियर: कार्यस्थल पर काम की अधिकता और जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा. आलस्य और जल्दबाजी दोनों से बचें; किसी भी सरकारी या कानूनी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

आर्थिक स्थिति: द्वादश भाव के चंद्रमा के कारण अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं, जबकि आमदनी सीमित रहेगी. व्यापारिक खातों और लेन-देन की प्रविष्टियों में पूरी सावधानी बरतें. मार्केटिंग से जुड़े कार्यों को टालना आर्थिक नुकसान दे सकता है.

सेहत: अत्यधिक काम से शारीरिक थकान और तनाव हो सकता है. मानसिक दबाव को खुद पर हावी न होने दें और विश्राम के लिए समय निकालें.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें और आपसी भरोसा बनाए रखें.

उपाय: मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं और श्री सूक्त का पाठ करें.

(लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 3 | अनलकी नंबर: 2)

मिथुन राशि

करियर: ऑफिस की अंदरूनी राजनीति से खुद को अलग रखें. दोपहर बाद स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और कामकाज व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेगा. अपनी कार्ययोजनाओं को गोपनीय रखना हितकर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: एकादश भाव के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी. नए आउटलेट या कारोबार विस्तार की योजना बनेगी, जिसे पितृपक्ष के बाद धरातल पर उतारना शुभ रहेगा.

सेहत: मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. मौसमी संक्रमण से बचाव रखें.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: घर की मरम्मत या साज-सज्जा पर धन खर्च हो सकता है. परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय कटु शब्दों से बचें ताकि आपसी सामंजस्य बना रहे.

उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जप करें.

(लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 9)

कर्क राशि

करियर: दशम भाव का चंद्रमा राजनीतिक और प्रशासनिक उन्नति के द्वार खोलेगा. मल्टीनेशनल कंपनियों से नए जॉब ऑफर मिल सकते हैं और विदेश यात्रा की रूपरेखा बनेगी. कार्य की अधिकता के कारण ऑफिस में अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: जीएसटी और बाजार की अनुकूल परिस्थितियों से कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा. संपत्ति या गृह नवीनीकरण में पूंजी निवेश के योग बन रहे हैं.

सेहत: दिनभर ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, हालांकि अतिरिक्त कार्यभार से शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: भौतिक सुख-साधनों की प्राप्ति होगी और परिवार के साथ बाहर घूमने या खरीदारी का कार्यक्रम बनेगा. दांपत्य जीवन में सुख और आनंद बना रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 3)

सिंह राशि

करियर: वज्र व सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में अचानक सकारात्मक बदलाव आएंगे. नई नौकरी के लिए आधिकारिक ईमेल या प्रस्ताव मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे जातकों को सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: बैंक लोन या वित्तीय सहायता से जुड़े अटके कार्य पूरे होंगे. व्यापार में चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद आप अपनी बुद्धि से बड़े ऑर्डर सुरक्षित कर लेंगे; निर्णय लेने में देर न करें.

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मन में सेवा भाव बढ़ेगा और आप जरूरतमंदों की मदद पर धन खर्च करेंगे.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: परिवार में भाईचारे और एकता का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा और पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा.

उपाय: प्रातः तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: व्हाइट | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 6)

कन्या राशि

करियर: कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था पर ध्यान दें और बाहरी गतिविधियों में समय नष्ट न करें. ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाएं और सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक रवैया रखें, ताकि किसी विवाद में न फंसें.

आर्थिक स्थिति: बाजार में कड़े मुकाबले के कारण कारोबारियों को लक्ष्य पाने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी. अपने संपर्क सूत्रों को मजबूत करें; वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें.

सेहत: अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण मानसिक बेचैनी और तनाव रह सकता है. दिनचर्या को अनुशासित रखें और नियमित प्राणायाम करें.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी और परिवार के वरिष्ठों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक बनेगी. घर में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य का सहारा लें.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

(लकी कलर: येलो | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 4)

तुला राशि

करियर: वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की उपेक्षा न करें. कई दिनों से लंबित पड़े असाइनमेंट्स को पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी पेशेवर छवि मजबूत होगी और कार्य की प्रशंसा मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: सर्वार्थ सिद्धि योग से आयात-निर्यात और विदेशी संपर्कों से जुड़े कारोबार में गति आएगी. पुराने संपर्कों को पुनः सक्रिय करें; नए स्टॉक का प्रबंधन व्यापार में बड़ा मुनाफा देगा.

सेहत: मानसिक रूप से प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे. दिनचर्या सामान्य और अनुकूल रहेगी.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: सप्तम भाव में चंद्रमा होने से पति-पत्नी के बीच आत्मीयता और भरोसा बढ़ेगा. परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन की चर्चा हो सकती है.

उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित इत्र या सफेद मिष्ठान्न अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: रेड | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 3)

वृश्चिक राशि

करियर: ऑफिस में अपने काम को लेकर पूरी तरह गंभीर रहें; छोटी सी लापरवाही भी नुकसानदेह हो सकती है. पुरानी मेहनत का सुखद परिणाम पदोन्नति या नए अवसर के रूप में मिलेगा. मार्केटिंग क्षेत्र में पहचान मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति: व्यर्थ के विवादों से दूर रहकर केवल व्यवसाय पर ध्यान दें. पुश्तैनी कारोबार में परिजनों के सहयोग से लिए गए निर्णय बड़ा आर्थिक लाभ कराएंगे.

सेहत: षष्ठ भाव का चंद्रमा होने से गुप्त विरोधियों से सतर्क रहें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के बीच आराम जरूरी है.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ सुखद और यादगार समय बीतेगा. पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा.

उपाय: हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें.

(लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 9 | अनलकी नंबर: 2)

धनु राशि

करियर: ऑफिशियली बैठकों का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. बॉस और वरिष्ठों से ऑनलाइन व ऑफलाइन पूरा सहयोग मिलेगा. नौकरी में स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर से जुड़ी सूचना मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: वज्र व सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यावसायिक संपर्कों के विस्तार से नए मौके मिलेंगे. ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को अप्रत्याशित मुनाफा होगा. समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सेहत: स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे; शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: घर में खुशियों का आगमन होगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम और आत्मीयता से भरे पल बिताएंगे. परिजनों का पूरा समर्थन मिलेगा.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

(लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 3)

मकर राशि

करियर: कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बनाए रखें, परंतु अति-आत्मविश्वास (ओवर कॉन्फिडेंस) से बचें, वरना गलतियां हो सकती हैं. मार्केटिंग से जुड़े लोग नकारात्मक गतिविधियों से खुद को दूर रखें.

आर्थिक स्थिति: चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से व्यवसाय में विशेष ध्यान देने की जरूरत है. किसी भी फोन कॉल या व्यावसायिक संदेश को नजरअंदाज न करें, कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है. विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाएं.

सेहत: मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की समस्या परेशान कर सकती है; भारी व्यायाम से बचें और पर्याप्त आराम लें.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: घर में अकारण वाद-विवाद से बचें. काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा. सभी सदस्यों के साथ मधुर व्यवहार रखें.

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 1)

कुंभ राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में विनम्रता और कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी. उच्चाधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिससे किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. मार्केटिंग कर्मियों के लक्ष्य पूरे होंगे.

आर्थिक स्थिति: वज्र व सर्वार्थ सिद्धि योग से कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है. आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे.

सेहत: खान-पान और जीवनशैली को अनुशासित रखें; अत्यधिक विलासिता मानसिक अशांति का कारण बन सकती है.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: तृतीय भाव का चंद्रमा भाइयों और रिश्तेदारों से सहयोग दिलाएगा. दांपत्य जीवन में शांति बनाए रखने के लिए जीवनशैली में सुधार लाएं.

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल या भोजन का दान करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जप करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 2)

मीन राशि

करियर: दोपहर बाद दफ्तर में कोई अप्रत्याशित शुभ समाचार या पदोन्नति की सूचना मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में नए अनुबंध मिलने के प्रबल योग हैं.

आर्थिक स्थिति: द्वितीय भाव का चंद्रमा वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगा. हालांकि बाजार के कड़े मुकाबले को देखते हुए सतर्क रहें. किसी भी प्रकार के अनैतिक या गैर-कानूनी कार्य से दूर रहें, कानूनी जांच की आशंका बन सकती है.

सेहत: स्वास्थ्य कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा. मानसिक शांति के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करें.

दांपत्य व पारिवारिक जीवन: विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है; कुंडली मिलान के बाद आगे बढ़ें. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा.

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र की एक माला जपें.

(लकी कलर: गोल्डन | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 2)

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Sep 2026 08:12 AM (IST)
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