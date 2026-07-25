#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मछत पर कौए की कांव-कांव...मेहमान का आगमन या आने वाले संकट की आहट?

छत पर कौए की कांव-कांव...मेहमान का आगमन या आने वाले संकट की आहट?

Shakun Shastra: छत या बालकनी पर कौए की कांव-कांव मेहमान आने का संकेत है या संकट की चेतावनी? जानें दिशा, आवाज और गतिविधि से जुड़ी प्रचलित मान्यताएं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 25 Jul 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

Shakun Shastra: अक्सर सुबह के समय या दोपहर में घर की छत, मुंडेर या बालकनी पर कौए का आकर बैठना और लगातार कांव-कांव करना एक आम बात है. आमतौर पर लोग कौए की आवाज सुनते ही यही सोचते हैं कि घर में कोई मेहमान आने वाला है. लेकिन सनातन परंपरा, शकुन शास्त्र में कौए की हर गतिविधि, उसके बैठने की दिशा और उसकी आवाज के लहजे के अलग-अलग संकेत बताए गए हैं.

प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कौआ एक ऐसा पक्षी है जो काफी संवेदनशील होता है. माना जाता है कि उसमें आने वाले समय का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होती है. ऐसे में छत पर कौए का बोलना किसी प्रियजन के आने का संदेश है या फिर किसी समस्या की आहट, आइए नारद संहिता के अनुसार इसका सही अर्थ समझते हैं.

कौए की कांव-कांव का संकेत

नारद संहिता के अनुसार, कौए की आवाज का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में मुंह करके बैठ कर बोल रहा है और उसकी आवाज कैसी है.

शुभ समाचार और मेहमान का आगमन: यदि कौआ घर की छत पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शांत और मीठे स्वर में कांव-कांव करता है, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है. यह संकेत देता है कि जल्द ही घर में किसी प्रिय अतिथि का आगमन हो सकता है या किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है.

धन लाभ का संकेत: उत्तर-पूर्वी (ईशान) कोण में बैठकर कौए का बोलना रुके हुए काम बनने और आर्थिक लाभ होने का संकेत माना गया है.

विवाद या सतर्कता का संकेत: इसके विपरीत, यदि कौआ दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके तीखे या घबराए हुए स्वर में लगातार चिल्लाता है, तो यह किसी समस्या की चेतावनी हो सकती है. यह अकारण विवाद, सेहत से जुड़ी चिंता या यात्रा में रुकावट का अंदेशा देता है.

भोजन या पानी के पास होना

यदि छत पर बैठा कौआ अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा या कोई अन्य खाने की चीज दबाए हुए दिखता है, तो इसे शुभ माना जाता है. यह किसी पुरानी इच्छा के पूरे होने और घर में समृद्धि बढ़ने की ओर इशारा करता है. वहीं अगर कौआ पानी से भरे बर्तन पर बैठकर बोलता है, तो इसे धन लाभ का योग माना गया है.

सिर के ऊपर से उड़ना या छूना

यदि कौआ उड़ते हुए किसी व्यक्ति के सिर से छूकर निकल जाए या सिर पर बैठ जाए, तो शकुन शास्त्र में इसे शारीरिक या मानसिक तनाव का संकेत माना जाता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संयम रखने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

एक साथ कई कौओं का चिल्लाना

यदि घर की छत पर अचानक कई कौए जमा होकर जोर-जोर से शोर मचाने लगें, तो इसे उस स्थान के वातावरण में अशांति का सूचक माना जाता है. यह संकेत देता है कि परिवार के सदस्यों को आपसी बातचीत में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए ताकि विवाद न हो.

ज्योतिषीय में शनि और पितृ पक्ष से संबंध

ज्योतिष शास्त्र में कौए का संबंध शनिदेव और पितरों से जोड़ा गया है. कौआ शनिदेव का वाहन माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं में इसका जुड़ाव पितरों से भी माना गया है.

पितृ दोष में राहत: यदि आपकी छत पर कौआ नियमित आता है, तो उसे रोटी या अनाज देना अच्छा माना गया है. मान्यता है कि इससे परिवार पर आने वाली परेशानियां टलती हैं.

शनि देव का प्रभाव: शनिवार के दिन कौए को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी देने से शनि से जुड़ी रुकावटें और समस्याएं कम होती हैं.

कौए के नकारात्मक संकेतों से बचने के उपाय

यदि छत पर कौआ बार-बार करकश आवाज में बोलता है या मन में किसी अनहोनी का भय हो, तो ये आसान उपाय किए जा सकते हैं. छत पर मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए पानी और थोड़ा दाना हमेशा रखें.

किसी भी शकुन-अपशकुन के प्रभाव को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें या अपने इष्टदेव का ध्यान करें. कौए के साथ-साथ काले कुत्ते या गाय को भोजन कराने से गृह दोष शांत होते हैं.

छत पर कौए का बोलना हमेशा संकट का प्रतीक नहीं होता. नारद संहिता के अनुसार यह प्रकृति का एक तरीका है जो हमें समय के प्रति सजग करता है. यदि कौआ पूर्व या उत्तर दिशा में बोले तो यह खुशहाली का संकेत है, और यदि वह दक्षिण दिशा में करकश आवाज में बोले तो यह सतर्क रहने की सलाह है. पक्षियों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें दाना-पानी दें और घर में सकारात्मकता बनाए रखें.

FAQ

क्या छत पर कौए का बोलना मेहमान आने का संकेत है?
लोक मान्यता में शांत स्वर में कौए का बोलना किसी अतिथि या शुभ समाचार के आगमन से जोड़ा जाता है.

कौआ किस दिशा में बोले तो शुभ माना जाता है?
पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा की ओर कौए का शांत स्वर में बोलना शुभ माना गया है.

कई कौओं का एक साथ चिल्लाना क्या बताता है?
प्रचलित शकुन मान्यताओं में इसे आसपास की अशांति या विवाद के प्रति सतर्क रहने का संकेत माना जाता है.

कौए को रोटी खिलाने से क्या होता है?
धार्मिक मान्यताओं में कौए को भोजन देना पितरों की तृप्ति और शनि से जुड़ी बाधाओं की शांति से जोड़ा जाता है.

क्या कौए का बोलना वैज्ञानिक रूप से भविष्य की घटना बताता है?
इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है. कौए भोजन, खतरे, क्षेत्र की रक्षा और दूसरे कौओं से संवाद करने के लिए भी आवाज निकालते हैं.

यह भी पढ़ें- दो छिपकलियों की लड़ाई देखकर न करें नजरअंदाज, शकुन शास्त्र में बताया गया है अर्थ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Crow Shakun Shastra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Devshayani Ekadashi 2026: सावन से ठीक पहले क्यों आती है देवशयनी एकादशी? जानिए 119 दिन क्षीर सागर छोड़ आखिर किस गुप्त स्थान पर रहते हैं भगवान विष्णु
सावन से ठीक पहले क्यों आती है देवशयनी एकादशी? जानिए 119 दिन क्षीर सागर छोड़ आखिर किस गुप्त स्थान पर रहते हैं भगवान विष्णु
धर्म
छत पर कौए की कांव-कांव...मेहमान का आगमन या आने वाले संकट की आहट?
छत पर कौए का बोलना शुभ या अशुभ? जानें कांव-कांव का अर्थ
धर्म
Rashifal 25 July 2026: देवशयनी एकादशी पर इन 5 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के रास्ते, मेष से मीन तक राशिफल देखें
देवशयनी एकादशी पर इन 5 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के रास्ते, मेष से मीन तक राशिफल देखें
धर्म
क्यों अगले 4 महीने पाताल लोक में 'चौकीदार' बनेंगे भगवान विष्णु? दिलचस्प है राजा बलि के वचन की यह अनसुनी कहानी
क्यों अगले 4 महीने पाताल लोक में 'चौकीदार' बनेंगे भगवान विष्णु? दिलचस्प है राजा बलि के वचन की यह अनसुनी कहानी
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
इंडिया
‘धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें...’, सोनम वांगचुक ने Video जारी कर बताया क्यों तोड़ा 26वें दिन अनशन
‘धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें...’, सोनम वांगचुक ने Video जारी कर बताया क्यों तोड़ा 26वें दिन अनशन
इंडिया
सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा तो हुए ट्रोल, पत्नी गीतांजलि ने गुस्से में कहा- थोड़ी तो इंसानियत...
सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा तो हुए ट्रोल, पत्नी गीतांजलि ने गुस्से में कहा- थोड़ी तो इंसानियत...
बॉलीवुड
Friday BO Collection Updates: 50 करोड़ के पार 'जन नायकन', जानें 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत सभी फिल्मों का हाल
50 करोड़ के पार 'जन नायकन', जानें 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत सभी फिल्मों का हाल
क्रिकेट
कब तक टीम इंडिया के कोच रहेंगे गौतम गंभीर? BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतने महीने बाकी
कब तक टीम इंडिया के कोच रहेंगे गौतम गंभीर? BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतने महीने बाकी
इंडिया
Explained: AAP, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और! CJP के राजनीति में आने से किसे सबसे ज्यादा खतरा?
AAP, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और! CJP के राजनीति में आने से किसे ज्यादा खतरा?
शिक्षा
MBBS in Russia: रूस से करना चाहते हैं MBBS, जानें कितनी लगती है फीस और कितना है रहने-खाने का खर्च?
रूस से करना चाहते हैं MBBS, जानें कितनी लगती है फीस और कितना है रहने-खाने का खर्च?
टेक्नोलॉजी
इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?
इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget