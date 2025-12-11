Christmas 2025: 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के करीब आते ही उसकी केक की डिमांड काफी बढ़ जाती है. दरअसल क्रिसमस ट्री के अलावा केक से भी इस त्योहार का खास कनेक्शन है. केक इस फेस्टिवल की असली मिठाई है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े बहुत चाव से खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं क्रिसमस का केक से नाता कैसे जुड़ा, आपको जानकर हैरानी होगी पहला क्रिसमस केक दलिया और बेर से बना प्लम पोरिज था. जानें क्रिसमस केक की अनोखी कहानी.

क्रिसमस केक की कहानी

21वीं सदी में जिस रिच फ्रूट केक में रम, दालचीनी, जायफल, चेरी, किशमिश और बादाम का स्वाद लेते हैं, उसका इतिहास बड़ा रोचक है. दरअसल पुराने समय में क्रिसमस एक महीने 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक मनाया जाता था. सर्दी के इस मौसम में लोग त्योहार का लंबे समय तक आनंद लेते थे.

उस समय Advent (क्रिसमस से पहले का उपवास) के दौरान हल्का और सिंपल भोजन किया जाता था. उपवास खत्म होने पर लोग प्लम पोरिज बनाते थे. इसमें दलिया, मसाले, शहद और सूखे बेर मिलाए जाते थे. ये न सिर्फ पौष्टिक बल्कि स्वादिष्ट भी होता था.

बेर के दलिया का रूप बदला

16वीं सदी में बेर से बने दलिया ने एक नया रूप ले लिया, अब इसमें अंडा, आटा, मसाले और मक्खन भी मिलाया जाने लगा. ये डिश अब केक की तरह बनने लगी. अमीर घराने के लोग इसमें ड्रायफ्रूट्स, शुगर कोटेड मिश्रण भी डालकर इसे डेकोरेट करते थे. धीरे-धीरे ये क्रिसमस केक के तौर पर जाना जाने लगा.

18वीं–19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आई और फिर लोग अपने कार्यों में व्यस्त होने लगे और महीनों तक चलने वाला क्रिसमस सिर्फ एक दिन 25 दिसंबर को मनाया जाने लगा.

