लाइफस्टाइलधर्मChristmas 2025: Feast of the Seven Fishes की परंपरा कहां से आई, जानें क्रिसमस से क्या है कनेक्शन

Christmas 2025: Feast of the Seven Fishes की परंपरा कहां से आई, जानें क्रिसमस से क्या है कनेक्शन

Christmas 2025: क्रिसमस की पूर्व संध्या पर Feast of The Seven Fishes मनाया जाता है. यह दक्षिणी इटली से निकली एक रोमन कैथोलिक परंपरा है. इसमें सात या उससे अधिक प्रकार मछलियों का भोज शामिल होता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Dec 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

Christmas 2025: 25 दिसंबर को दुनियाभर में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है. इस दिन को लोग प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं. हालांकि बाइबल में कहीं भी 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म का उल्लेख नहीं मिलता है. लेकिन इतिहासकारों की माने तो यीशु के जन्म से पूर्व यह पर्व नहीं मनाया जाता था.

25 दिसंबर को लोग धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं. कुछ जगहों पर कई दिन पहले ही क्रिसमस सेलिब्रेशन की शुरुआत हो जाती है. ईसाई धर्म के लोग यह पर्व नए साल की तरह मनाते हैं. क्रिसमस का त्योहार लोगों के जीवन में शांति, सद्भावना और करुणा का संचार करता है. देश और पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले क्रिसमस त्योहार से विभिन्न परंपराएं और मान्यताएं भी जुड़ी हैं. क्रिसमस से जुड़ी कई परंपराओं में एक है सात मछलियों का भोज, जिसे Feast of the Seven Fishes कहा जाता है. आइए जानते हैं यह क्या है और क्रिसमस से इसका क्या संबंध है.

क्या है Feast of the Seven Fishes 

क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर की रात को दुनिया के कई हिस्सों में अलग-अलग तरह से मनाते हैं. खासतौर पर इटली और इटालियन-अमेरिकन समुदायों में इस दिन एक खास परंपरा निभाई जाती है, जिसे Feast of The Seven Fishes (7 मछलियों का भोज) या इतालवी भाषा में ‘ला विझीलिया’ (La Vigilia) कहा जाता है. कई लोग इसे फिश डिनर या विजिल भी कहते हैं. हालांकि 7 मछलियों का भोज एक साधारण नाम है. क्योंकि कई लोग वैकल्पिक रूप से 3,11 या 13 या फिर किसी भी विषम संख्या में मांसाहार भोज तैयार करते हैं. इसमें 7 मछलियों की कोई विशिष्ट मैनू नहीं होती, जिसका पालन करना जरूरी हो.

कब और कहां से शुरू हुई Feast of The Seven Fishes की परंपरा

इस परंपरा की जड़ें इटली के दक्षिण भाग से मानी जाती हैं जोकि पीढ़ियों से चली आ रही है. साल 1861 से पहले इटली विभिन्न क्षेत्रों में बना था, जिसमें दक्षिण क्षेत्र सबसे गरीब था. प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सरकार भी थी. जब नई एकीकृत सरकार ने अपने अधिकांश संसाधन उत्तरी इटली को आवंटित कर दिए, जिससे कि दक्षिण क्षेत्र में और भी गरीबी और अपराध फैल गया. लेकिन समुद्र से करीब होने के कारण इस क्षेत्र में मछलियों की कमी नहीं थी.

इटली के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों ने इस नियम को परंपरा का रूप दे दिया और धीरे-धीरे एक से ज्यादा प्रकार की मछलियों से बना विशेष भोजन तैयार किया जाने लगा. लगभग 1900 दशक के आसपास में सात मछलियों के पर्व की शुरुआत हुई. गरीबी के कारण जब इतालवी लोग देश छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए तो इस परंपरा को भी साथ ले गए. यही कारण है कि सात मछलियों के भोज की परंपरा कई इतालवी अमेरिकियों के बीच भी फैल गई.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 08 Dec 2025 07:01 AM (IST)
Xmas Christmas Day 25 December Christmas 2025 Feast Of The Seven Fishes 
