Christmas 2025: 25 दिसंबर को दुनियाभर में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है. इस दिन को लोग प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं. हालांकि बाइबल में कहीं भी 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म का उल्लेख नहीं मिलता है. लेकिन इतिहासकारों की माने तो यीशु के जन्म से पूर्व यह पर्व नहीं मनाया जाता था.

25 दिसंबर को लोग धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं. कुछ जगहों पर कई दिन पहले ही क्रिसमस सेलिब्रेशन की शुरुआत हो जाती है. ईसाई धर्म के लोग यह पर्व नए साल की तरह मनाते हैं. क्रिसमस का त्योहार लोगों के जीवन में शांति, सद्भावना और करुणा का संचार करता है. देश और पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले क्रिसमस त्योहार से विभिन्न परंपराएं और मान्यताएं भी जुड़ी हैं. क्रिसमस से जुड़ी कई परंपराओं में एक है सात मछलियों का भोज, जिसे Feast of the Seven Fishes कहा जाता है. आइए जानते हैं यह क्या है और क्रिसमस से इसका क्या संबंध है.

क्या है Feast of the Seven Fishes

क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर की रात को दुनिया के कई हिस्सों में अलग-अलग तरह से मनाते हैं. खासतौर पर इटली और इटालियन-अमेरिकन समुदायों में इस दिन एक खास परंपरा निभाई जाती है, जिसे Feast of The Seven Fishes (7 मछलियों का भोज) या इतालवी भाषा में ‘ला विझीलिया’ (La Vigilia) कहा जाता है. कई लोग इसे फिश डिनर या विजिल भी कहते हैं. हालांकि 7 मछलियों का भोज एक साधारण नाम है. क्योंकि कई लोग वैकल्पिक रूप से 3,11 या 13 या फिर किसी भी विषम संख्या में मांसाहार भोज तैयार करते हैं. इसमें 7 मछलियों की कोई विशिष्ट मैनू नहीं होती, जिसका पालन करना जरूरी हो.

कब और कहां से शुरू हुई Feast of The Seven Fishes की परंपरा

इस परंपरा की जड़ें इटली के दक्षिण भाग से मानी जाती हैं जोकि पीढ़ियों से चली आ रही है. साल 1861 से पहले इटली विभिन्न क्षेत्रों में बना था, जिसमें दक्षिण क्षेत्र सबसे गरीब था. प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सरकार भी थी. जब नई एकीकृत सरकार ने अपने अधिकांश संसाधन उत्तरी इटली को आवंटित कर दिए, जिससे कि दक्षिण क्षेत्र में और भी गरीबी और अपराध फैल गया. लेकिन समुद्र से करीब होने के कारण इस क्षेत्र में मछलियों की कमी नहीं थी.

इटली के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों ने इस नियम को परंपरा का रूप दे दिया और धीरे-धीरे एक से ज्यादा प्रकार की मछलियों से बना विशेष भोजन तैयार किया जाने लगा. लगभग 1900 दशक के आसपास में सात मछलियों के पर्व की शुरुआत हुई. गरीबी के कारण जब इतालवी लोग देश छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए तो इस परंपरा को भी साथ ले गए. यही कारण है कि सात मछलियों के भोज की परंपरा कई इतालवी अमेरिकियों के बीच भी फैल गई.

