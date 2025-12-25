Christmas 2025: क्या आप जानते हैं? यीशु के जन्म की कहानी, जो आपको बताई गई, वो सच नहीं है!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Christmas 2025: आज 25 दिसंबर 2025, क्रिसमस का दिन, दुनियाभर में इस खास दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, क्रिसमस की कहानी ठीक वैसी नहीं थी, जैसा हमें बताया गया है.

क्रिसमस की कहानी का मुख्य हिस्सा जीसस के जन्म की कहानी से जुड़ी है. सार्वजानिक जगहों, टेलीविजन और स्कूल में जन्म के सीन जो दिखाई देते हैं, उसमें गाइडिंग स्टार, 3 समझदार आदमी और अस्तबल के जानवरों जैसे तत्वों को शामिल किया जाता है. हालांकि सवाल यह उठता है कि, ये तस्वीरें ऐतिहासिक रूप से कितनी सही है?

बाइबिल के जानकारों के मुताबिक, क्रिसमस की मशहूर कहानी का ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखे असली शब्दों से काफी गलत अर्थ निकाला गया है. उनमें से कुछ ये हैं-

25 दिसंबर को हुआ था यीशु का जन्म?

बाइबिल में कहीं भी यीशु के जन्म की तारीख नहीं बताई गई है, यहां तक कि महीना भी नहीं. दरअसल, बाइबल के इतिहासकारों का मानना है कि, उनका जन्म संभावित बंसत या पतझड़ में हुआ था.

खासकर इसलिए क्योंकि चरवाहे रात में खेतों में अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे (लूका 2:8), जो सर्दियों के महिनों में नहीं करते होंगे.

25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाते हैं?

पहले, 25 दिसंबर (संभावित विंटर सोल्सटिस) को सूर्य देवता, मिथ्रास के दिन मनाया जाता था. इस वजह से, द गॉस्पेल कोएलिशन वेबसाइट के मुताबिक, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि, ईसाई चर्च ने उस खास गैर-ईसाई पर्व से मुकाबला करने के लिए यह तारीख चुनी थी.

ज्यादातर लोगों का मत है कि, शुरुआती ईसाइयों ने उनके कंसीव होने की मानी हुई तारीख से तर्क किया होगा, जिसे 25 मार्च माना जाता था, जो यीशु की मौत का दिन था.

यहूदी तल्मुडिक परंपराओं के मुताबिक, सभी नेक बंदे उसी दिन मरते थे जिस दिन वे कंसीव करते थे.

गर्भवती मैरी गधे पर सवार होकर बेथलेहम पहुंची

क्रिसमस की स्टोरी, आमतौर पर गर्भवती मैरी के गधे पर सवार होने के साथ शुरू होती है, जबकि जोसेफ मीलों तक उनके साथ चलते थें. लेकिन कहानी में यह एक चर्चित सीन होने के बावजूद इस खास बात का जिक्र बाइबिल में देखने को नहीं मिलता है.

क्या वे गधे पर सच में सवार हुए होंगे? ऐसा हो सकता है, क्योंकि आने-जाने का तरीका स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है. पैसेज में सिर्फ इतना लिखा है कि, कपल नाजरेथ से बेथलहम गए (लूका 2:4, 5), लेकिन कुछ बाइबल इतिहासकारों का मानना है कि, मैरी की हालत और सफर की लंबाई को देखते हुए, वह किसी तरह की गाड़ी में सवार हुई होंगी.

सराह वालों ने रहने को जगह नहीं दी

जोसेफ और मैरी, जिस बच्चे को जन्म देने वाली थीं, उन्हें सराय वाला बुरी तरह भगा देता है और उन पर किसी भी तरह का कोई रहम नहीं दिखाता. हालांकि, बाइबिल में कहीं भी सराय वाली घटना का जिक्र नहीं है.

ग्रीक भाषा के अनुवाद में गलती

न्यू टेस्टामेंट में पीएचडी करने वाले स्टीफन कार्लसन की हाल के अध्ययन में पता चला कि, ल्यूक 2:7 में जिस ग्रीक शब्द को आमतौर पर 'सराय' (καταλύματι) के रूप में अनुवाद किया गया है, उसका सही अनुवाद 'रहने की जगह' से है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.