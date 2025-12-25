हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChristmas 2025: क्या आप जानते हैं? यीशु के जन्म की कहानी, जो आपको बताई गई, वो सच नहीं है!

Christmas 2025: क्या आप जानते हैं? यीशु के जन्म की कहानी, जो आपको बताई गई, वो सच नहीं है!

Christmas 2025: आज दुनियाभर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, क्रिसमस से जुड़ी यीशु की कहानी ऐतिहासिक रूप से कितनी सही है. जानिए कुछ ऐसे मिथक जो कोई नहीं बताएगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Dec 2025 09:23 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Christmas 2025: आज 25 दिसंबर 2025, क्रिसमस का दिन, दुनियाभर में इस खास दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, क्रिसमस की कहानी ठीक वैसी नहीं थी, जैसा हमें बताया गया है.

क्रिसमस की कहानी का मुख्य हिस्सा जीसस के जन्म की कहानी से जुड़ी है. सार्वजानिक जगहों, टेलीविजन और स्कूल में जन्म के सीन जो दिखाई देते हैं, उसमें गाइडिंग स्टार, 3 समझदार आदमी और अस्तबल के जानवरों जैसे तत्वों को शामिल किया जाता है. हालांकि सवाल यह उठता है कि, ये तस्वीरें ऐतिहासिक रूप से कितनी सही है?

बाइबिल के जानकारों के मुताबिक, क्रिसमस की मशहूर कहानी का ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखे असली शब्दों से काफी गलत अर्थ निकाला गया है. उनमें से कुछ ये हैं-

25 दिसंबर को हुआ था यीशु का जन्म?

बाइबिल में कहीं भी यीशु के जन्म की तारीख नहीं बताई गई है, यहां तक कि महीना भी नहीं. दरअसल, बाइबल के इतिहासकारों का मानना है कि, उनका जन्म संभावित बंसत या पतझड़ में हुआ था.

खासकर इसलिए क्योंकि चरवाहे रात में खेतों में अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे (लूका 2:8), जो सर्दियों के महिनों में नहीं करते होंगे. 

Christmas 2025: क्या आप जानते हैं? यीशु के जन्म की कहानी, जो आपको बताई गई, वो सच नहीं है!

25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाते हैं?

पहले, 25 दिसंबर (संभावित विंटर सोल्सटिस) को सूर्य देवता, मिथ्रास के दिन मनाया जाता था. इस वजह से, द गॉस्पेल कोएलिशन वेबसाइट के मुताबिक, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि, ईसाई चर्च ने उस खास गैर-ईसाई पर्व से मुकाबला करने के लिए यह तारीख चुनी थी. 

ज्यादातर लोगों का मत है कि, शुरुआती ईसाइयों ने उनके कंसीव होने की मानी हुई तारीख से तर्क किया होगा, जिसे 25 मार्च माना जाता था, जो यीशु की मौत का दिन था.

यहूदी तल्मुडिक परंपराओं के मुताबिक, सभी नेक बंदे उसी दिन मरते थे जिस दिन वे कंसीव करते थे. 

Christmas 2025: क्या आप जानते हैं? यीशु के जन्म की कहानी, जो आपको बताई गई, वो सच नहीं है!

गर्भवती मैरी गधे पर सवार होकर बेथलेहम पहुंची

क्रिसमस की स्टोरी, आमतौर पर गर्भवती मैरी के गधे पर सवार होने के साथ शुरू होती है, जबकि जोसेफ मीलों तक उनके साथ चलते थें. लेकिन कहानी में यह एक चर्चित सीन होने के बावजूद इस खास बात का जिक्र बाइबिल में देखने को नहीं मिलता है.

क्या वे गधे पर सच में सवार हुए होंगे? ऐसा हो सकता है, क्योंकि आने-जाने का तरीका स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है. पैसेज में सिर्फ इतना लिखा है कि, कपल नाजरेथ से बेथलहम गए (लूका 2:4, 5), लेकिन कुछ बाइबल इतिहासकारों का मानना है कि, मैरी की हालत और सफर की लंबाई को देखते हुए, वह किसी तरह की गाड़ी में सवार हुई होंगी. 

सराह वालों ने रहने को जगह नहीं दी

जोसेफ और मैरी, जिस बच्चे को जन्म देने वाली थीं, उन्हें सराय वाला बुरी तरह भगा देता है और उन पर किसी भी तरह का कोई रहम नहीं दिखाता. हालांकि, बाइबिल में कहीं भी सराय वाली घटना का जिक्र नहीं है.

ग्रीक भाषा के अनुवाद में गलती

न्यू टेस्टामेंट में पीएचडी करने वाले स्टीफन कार्लसन की हाल के अध्ययन में पता चला कि, ल्यूक 2:7 में जिस ग्रीक शब्द को आमतौर पर 'सराय' (καταλύματι) के रूप में अनुवाद किया गया है, उसका सही अनुवाद 'रहने की जगह' से है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 25 Dec 2025 09:23 AM (IST)
Tags :
Christian Jesus Bible Christmas 2025

Frequently Asked Questions

क्या यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था?

बाइबिल में यीशु के जन्म की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है, महीना भी नहीं। बाइबल के जानकार मानते हैं कि उनका जन्म वसंत या पतझड़ में हुआ होगा।

25 दिसंबर को क्रिसमस क्यों मनाया जाता है?

कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ईसाई चर्च ने 25 दिसंबर को सूर्य देवता, मिथ्रास के दिन से मुकाबला करने के लिए चुना था। अन्य मानते हैं कि यह उनके जन्म की मानी हुई तारीख 25 मार्च से तर्क किया गया था।

क्या मैरी गधे पर सवार होकर बेथलहम गई थीं?

बाइबिल में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि मैरी गधे पर सवार थीं। बाइबल इतिहासकार मानते हैं कि वे यात्रा की लंबी दूरी और मैरी की स्थिति को देखते हुए किसी तरह की गाड़ी में सवार हुई होंगी।

क्या सराय वालों ने मैरी और जोसेफ को जगह नहीं दी थी?

बाइबिल में सराय वाली घटना का कोई उल्लेख नहीं है। ग्रीक भाषा के अनुवाद में गलती के कारण 'सराय' शब्द का अर्थ 'रहने की जगह' भी हो सकता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
विश्व
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | South India News | PM Modi | Unnao Rape Case | Merry Christmas
BMC Election से पहले फिर गर्माया हिंदी का मुद्दा, पोस्टर में कहा, मराठी का अपमान करोगे तो ....
UP News: एक ऑटो... 24 सवारी... जान पर ना पड़ जाए भारी
Rajasthan के Sikar में वन मंत्री और डीएम के बीच हुई बहस, मंत्री ने फेंक दी फाइल । Rajasthan
Tamilnadu के Kadnoor में हो गया बड़ा सड़क हादसा,कडनूर में बस का टायर फटने से हुई टक्कर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rashtra Prerna Sthal Inauguration Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
Live: अटल जयंती का भव्य आयोजन, यूपी में जुटेंगे ढाई लाख लोग, पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
शाहजहांपुर में बड़ा रेल हादसा, एक बाइक पर सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में, सभी की मौके पर मौत
विश्व
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
बॉलीवुड
अरबाज खान-शूरा की मैरिज एनिवर्सरी बैश में सलमान का दंबग अंदाज, बॉडीगार्ड शेरा से लिए मजे
अरबाज खान-शूरा की मैरिज एनिवर्सरी बैश में सलमान का दंबग अंदाज, बॉडीगार्ड शेरा से लिए मजे
जनरल नॉलेज
भारत हाथ खींच ले तो भूखा मर जाएगा बांग्लादेश, सिर्फ चावल नहीं इन चीजों की भी रहती है डिमांड
भारत हाथ खींच ले तो भूखा मर जाएगा बांग्लादेश, सिर्फ चावल नहीं इन चीजों की भी रहती है डिमांड
ट्रेंडिंग
"भाई को इंडिया और इटली वाले मिलकर खोज रहे हैं" पनीर और मोमो सॉस के साथ शख्स ने बनाया भटूरा पिज्जा
हेल्थ
किस आटे की रोटी से जल्दी हो सकता है कैंसर? दिक्कत से पहले पहचानें खतरा
किस आटे की रोटी से जल्दी हो सकता है कैंसर? दिक्कत से पहले पहचानें खतरा
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget