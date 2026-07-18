Chhaya Someswara Temple: भारत की पावन भूमि सनातन संस्कृति, अध्यात्म और चमत्कारों से भरी हुई है. यहां कई ऐसे शिवालय हैं, जहां आज भी देवी-देवताओं की अदृश्य उपस्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अहसास होता है. ऐसा ही एक परम पवित्र और अलौकिक स्थान तेलंगाना के पानागल में स्थित है, जिसे 'छाया सोमेश्वर मंदिर' (Chhaya Someswara Temple) के नाम से जाना जाता है.

इस 1400 साल प्राचीन मंदिर का सबसे बड़ा कौतूहल और धार्मिक आकर्षण यहां के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग है. इस पवित्र शिवलिंग पर 24 घंटे एक रहस्यमयी गहरी छाया पड़ी रहती है, जो सूर्य की दिशा बदलने पर भी अपना स्थान नहीं बदलती. आइए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर का धार्मिक महत्व और ज्योतिषीय दृष्टिकोण.

भगवान शिव और चंद्र देव (सोम) का पौराणिक संबंध

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, भगवान शिव को 'सोमेश्वर' कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चंद्रमा (सोम) को अपने मस्तक पर धारण किया है.

नाम का महत्व: इस मंदिर का नाम 'छाया सोमेश्वर' दो शब्दों से मिलकर बना है. 'छाया' का अर्थ है परछाई और 'सोमेश्वर' का अर्थ है चंद्रमा के ईश्वर.

अखंड छाया की मान्यता: स्थानीय पंडितों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शिवलिंग पर पड़ने वाली यह अखंड छाया वास्तव में भगवान शिव की अनन्य भक्ति और प्रकृति के जुड़ाव को दर्शाती है. माना जाता है कि यहां साक्षात महादेव की दिव्य शक्ति निवास करती है, जो काल (समय) के चक्र से परे है, इसीलिए समय बदलने पर भी छाया की स्थिति नहीं बदलती.

सूर्य, छाया और नवग्रहों का मिलन

वैदिक ज्योतिष में सूर्य, छाया, राहु और केतु का बहुत गहरा महत्व है. ज्योतिषीय विद्वानों के अनुसार, इस मंदिर की बनावट और शिवलिंग पर पड़ने वाली छाया का एक विशेष आध्यात्मिक प्रभाव है:

सूर्य और छाया का संतुलन: ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और प्रकाश का कारक माना जाता है, जबकि 'छाया' को सूर्य की पत्नी और शनि देव की माता माना गया है. शिवलिंग पर निरंतर पड़ने वाली यह छाया इस बात का प्रतीक है कि जहां शिव हैं, वहां छाया (प्रकृति और माया) हमेशा उनके चरणों में समर्पित रहती है.

राहु-केतु दोषों से मुक्ति: मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस मंदिर में आकर भगवान सोमेश्वर के दर्शन करते हैं, उनकी कुंडली से राहु, केतु और शनि जनित दोषों का नाश होता है. इस मंदिर की ऊर्जा भक्तों के जीवन से अंधकार (छाया) को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है.

मंदिर की वास्तुकला में छिपा धार्मिक विज्ञान

ग्यारहवीं शताब्दी के चालुक्य और चोल काल के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र के रूप में किया था.

वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार, मंदिर का गर्भगृह इस तरह से स्थापित किया गया है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमेशा शिवलिंग पर केंद्रित रहे. मुख्य द्वार के स्तंभों के माध्यम से जो प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, वह गर्भगृह की दिव्य तरंगों के साथ मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण तैयार करता है, जो ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है.

दर्शन का महत्व और मार्ग

हज़ारों श्रद्धालु और शिव भक्त हर साल इस अलौकिक परछाई के दर्शन करने और महादेव का आशीर्वाद लेने पानागल आते हैं.

स्थान: पानागल, नलगोंडा जिला, तेलंगाना (हैदराबाद से लगभग 100 किमी दूर).

पानागल, नलगोंडा जिला, तेलंगाना (हैदराबाद से लगभग 100 किमी दूर). महाशिवरात्रि और सावन के पवित्र महीने में यहां दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है और चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है.

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