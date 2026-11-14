Chhath Puja 2026: खरना पूजा आज, रात से शुरू होगा व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत

Chhath Puja 2026: लोक आस्था के सबसे बड़े महापर्व छठ की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगी है. कल नहाय खाय की पवित्र परंपरा के साथ इस चार दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है और आज यानी 14 नवंबर को इस महापर्व का दूसरा और सबसे अहम पड़ाव 'खरना' है. छठ के गीतों और घरों से उठती सोंधी खुशबू के बीच आज हर व्रती के मन में एक ही भाव है शुद्धता और समर्पण.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, 'खरना' शब्द का सीधा अर्थ शुद्धता से है. नहाय खाय के दिन तन की शुद्धि के बाद, खरना के दिन मन और अंतरात्मा की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाता है. लोक विश्वास है कि खरना की पूजा के साथ ही घरों में छठी मैया का आगमन हो जाता है. यही वह पावन क्षण होता है, जिसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का अत्यंत कठिन निर्जला उपवास प्रारंभ होता है.

मिट्टी के चूल्हे पर पकता है 'रसियाव' (गुड़ की खीर) का महाप्रसाद:

छठ पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने का पर्व है, इसलिए इसके हर विधान में सादगी और प्राकृतिक तत्वों की प्रधानता दिखती है. कल नहाय खाय के दिन व्रतियों ने शुद्धता के साथ चने की दाल, लौकी की सब्जी और अरवा चावल का प्रसाद ग्रहण किया था.

आज खरना के दिन व्रती सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य की आराधना करती हैं और दिनभर निर्जला उपवास रखती हैं. शाम ढलते ही प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू होती है. इस दिन आम की लकड़ी और मिट्टी के नए चूल्हे पर पीतल या मिट्टी के बर्तन में चावल, गुड़ और दूध की विशेष खीर (जिसे स्थानीय भाषा में 'रसियाव' भी कहा जाता है) और रोटी बनाई जाती है.

सबसे पहले एकांत में पूरी श्रद्धा के साथ छठी मैया को इस खीर का भोग लगाया जाता है. इसके बाद व्रती स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और फिर परिवार के अन्य सदस्यों व आस पड़ोस में इसे बांटा जाता है. इस प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का जल त्याग हो जाता है और अगले 36 घंटों तक बिना अन्न जल के तपस्या का दौर शुरू हो जाता है.

कब और कैसे पूरा होगा 36 घंटे का यह कठिन तप?

आज 14 नवंबर की रात खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती कल यानी 15 नवंबर (कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि) को पूरे दिन बिना पानी पिए व्रत रखेंगी.

संध्या अर्घ्य (15 नवंबर): कल शाम के समय व्रती महिलाएं और पुरुष बांस के सूप और दउरा में ठेकुआ, मौसमी फल और पूजा सामग्री सजाकर नदी, तालाब या कृत्रिम घाटों पर पहुंचेंगे. कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य देव (अस्ताचलगामी भास्कर) को पहला अर्घ्य दिया जाएगा.

रात्रि जागरण और कोसी: संध्या अर्घ्य के बाद रातभर छठी मैया के पारंपरिक लोकगीतों, दीपदान और कथा श्रवण के साथ भक्तिमय माहौल बना रहता है.

उषा अर्घ्य और पारण (16 नवंबर): महापर्व के चौथे और अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि (16 नवंबर) की भोर में उगते हुए सूर्य देव को दूध और गंगाजल से अर्घ्य दिया जाएगा. इसी के साथ व्रती घाट पर ही प्रसाद ग्रहण कर अपना 36 घंटे का निर्जला व्रत खोलेंगी (पारण करेंगी) और महापर्व का समापन होगा.

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