Chhath Puja 2025 : छठ आस्था का महापर्व है जो चार दिनों तक मनाया जाता है. छठ के तीसरे दिन अस्तगामी यानी डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है. जबकि छठ के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है.

उगते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मकता को दर्शाता है. आइए जानते हैं आपकी शहर में कब दिया जाएगा उगते सूर्य छठ का अर्घ्य.

छठ 2025 : 28 नवंबर उगते सूर्य को अर्घ्य देना का समय ( Chhath 2025 Subah Arghya Dene ka Samay )

छठ पर्व के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इसे ऊषा अर्घ्य भी कहा जाता है. छठ का आखिरी दिन 28 अक्टूबर को है इसी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। जानें आपके शहर में कब होगा सूर्योदय.

शहर सूर्योदय का समय 28 अक्टूबर 2025

1) पटना - सुबह में 5 बजकर 55 मिनट पर

2) दिल्ली - सुबह में 6 बजकर 30 मिनट पर

3) नोएडा - सुबह में 6 बजकर 30 मिनट पर

4) मुंबई - सुबह में 6 बजकर 37 मिनट पर

5) लखनऊ - सुबह में 6 बजकर 13 मिनट पर

6) गोरखपुर - सुबह में 6 बजकर 03 मिनट पर

7) आगरा - सुबह में 6 बजकर 25 मिनट पर

8) गाजियाबाद - सुबह में 6 बजकर 29 मिनट पर

9) मेरठ - सुबह में 6 बजकर 28 मिनट पर

10) रांची - सुबह में 5 बजकर 51 मिनट पर

11) प्रयागराज - सुबह में 6 बजकर 8 मिनट पर

12) देवघर - सुबह में 5 बजकर 47 मिनट पर

13) इंदौर - सुबह में 6 बजकर 29 मिनट पर

14) चेन्नई - सुबह में 6 बजकर 1 मिनट पर

15) बेंगलुरु - सुबह में 6 बजकर 12 मिनट पर

16) कोलकाता - सुबह में 5 बजकर 38 मिनट पर

कौन हैं छठी मइया

छठी मइया का संबंध षष्‍ठी तिथि से है. छठी मइया को ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन कहा जाता है. लोककथाओं और धार्मिक मान्‍यताओं के अनुसार, छठी मइया उर्वरता और समृद्धि की देवी हैं.

बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में विशेष रूप से संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए छठ पूजा की जाती है. मान्‍यता है कि छठी मइया संतान की रक्षा करती हैं और पूरे परिवार के जीवन में उजाला भरती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी रोशनी से धरती को जीवन देता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.