हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChhath Puja 2025 Arghya Time: छठ पूजा सूर्य को अर्घ्य देने का समय, जानें आपके शहर में कब होगा सूर्योदय

Chhath Puja 2025 Arghya Time: छठ पूजा सूर्य को अर्घ्य देने का समय, जानें आपके शहर में कब होगा सूर्योदय

Chhath Puja 2025 Arghya Time: छठ पूजा, आस्था का महापर्व, चार दिन चलता है. यह सूर्यदेव औऱ छठी मैया को समर्पित है. तो आइए जानें छठ पूजा अर्घ्य देने का समय, आपके शहर में कब होगा सूर्योदय विस्तार से.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 27 Oct 2025 03:41 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Chhath Puja 2025 : छठ आस्था का महापर्व है जो चार दिनों तक मनाया जाता है. छठ के तीसरे दिन अस्तगामी यानी डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है. जबकि छठ के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है.

उगते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मकता को दर्शाता है. आइए जानते हैं आपकी शहर में कब दिया जाएगा उगते सूर्य  छठ का अर्घ्य.

छठ 2025 : 28 नवंबर उगते सूर्य को अर्घ्य देना का समय ( Chhath 2025 Subah Arghya Dene ka Samay )
छठ पर्व के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इसे ऊषा अर्घ्य भी कहा जाता है. छठ का आखिरी दिन 28 अक्टूबर को है इसी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। जानें आपके शहर में कब होगा सूर्योदय.

शहर सूर्योदय का समय 28 अक्टूबर 2025

1) पटना - सुबह में 5 बजकर 55 मिनट पर

2) दिल्ली - सुबह में 6 बजकर 30 मिनट पर

3) नोएडा - सुबह में 6 बजकर 30 मिनट पर

4) मुंबई - सुबह में 6 बजकर 37 मिनट पर

5) लखनऊ - सुबह में 6 बजकर 13 मिनट पर

6) गोरखपुर - सुबह में 6 बजकर 03 मिनट पर

7) आगरा - सुबह में 6 बजकर 25 मिनट पर

8) गाजियाबाद - सुबह में 6 बजकर 29 मिनट पर

9) मेरठ - सुबह में 6 बजकर 28 मिनट पर

10) रांची - सुबह में 5 बजकर 51 मिनट पर

11) प्रयागराज - सुबह में 6 बजकर 8 मिनट पर

12) देवघर - सुबह में 5 बजकर 47 मिनट पर

13) इंदौर - सुबह में 6 बजकर 29 मिनट पर

14) चेन्नई - सुबह में 6 बजकर 1 मिनट पर

15) बेंगलुरु - सुबह में 6 बजकर 12 मिनट पर

16) कोलकाता - सुबह में 5 बजकर 38 मिनट पर

कौन हैं छठी मइया
छठी मइया का संबंध षष्‍ठी तिथि से है. छठी मइया को ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन कहा जाता है. लोककथाओं और धार्मिक मान्‍यताओं के अनुसार, छठी मइया उर्वरता और समृद्धि की देवी हैं.

बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में विशेष रूप से संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए छठ पूजा की जाती है. मान्‍यता है कि छठी मइया संतान की रक्षा करती हैं और पूरे परिवार के जीवन में उजाला भरती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी रोशनी से धरती को जीवन देता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 27 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Chhath Puja Chhath Chhath Puja 2025

Frequently Asked Questions

छठ पूजा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में की जाती है?

छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए की जाती है।

