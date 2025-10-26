Chhath Kharna Wishes in Hindi: छठ पूजा का दूसरा दिन आज, सभी को भेजें खरना की शुभकामनाएं

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChhath Kharna Wishes in Hindi: छठ पूजा का दूसरा दिन आज, सभी को भेजें खरना की शुभकामनाएं

Chhath Puja Kharna Wishes in Hindi: खरना छठ पर्व का दूसरा और अहम दिन होता है. खरना के बाद से 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है. खरना पर्व पर अपने प्रियजनों को ये शुभकामनाएं जरूर भेजें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Oct 2025 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

Chhath Puja Kharna Wishes in Hindi: आस्था, श्रद्धा, शुद्धता और संयम का अनूठा पर्व छठ पूरे चार दिनों तक मनाया जाता है. नहाय खाय के बाद खरना की परंपरा है. खरना चार दिवसीय महापर्व छठ का दूसरा दिन होता है, जोकि आज रविवार, 26 अक्टूबर 2025 को है. खरना के दिन से ही व्रतधारी के 36 घंटे निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है.

खरना को कई जगहों पर लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है. खरना के दिन संध्याकाल में गुड़ की खीर, आटे की रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है. सबसे पहले छठी मैया को इसका भोग लगाया जाता है. पूरे दिन व्रत रखने के बाद व्रती खरना प्रसाद करती है और फिर 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करती है. फिर सभी भक्तों और आस-पड़ोस में भी खरना प्रसाद बांटा जाता है.

छठ महापर्व के इस पावन पर्व यदि आप अपनों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां देखिए खरना की शुभकामनाएं, मैसेज, कोट्स आदि (Kharna Wishes Messages Images Greeting).

छठ पर्व का दूसरा दिन है खास
मां बनाती हैं खरना का महाप्रसाद
सब परिवार मिलकर करते है सम्मान और खाते हैं
मिट्टी के चूल्हे पर बनी गुड़ और चावल की खीर
खरना की हार्दिक शुभकामनाएं

मीठी खीर का महाप्रसाद
खाने और खिलाने से मिलता है
छठी मैया का आशीर्वाद
खरना की हार्दिक शुभकामनाएं

आज से होगा आरंभ
36 घंटे का निर्जला उपवास
सब मिलकर करो छठी मैया को प्रणाम
खरना की हार्दिक शुभकामनाएं

सूरज की किरणों में छिपा है प्यार,
छठी मैया है ये उपहार,
खरना के दिन मिले सबको खुशियां,
सदा रहे जीवन में सुख-संस्कार.
खरना पर्व की आपको शुभकामनाएं 2025

खरना की शाम सुहानी हो,
छठी मैया की कृपा बनी हो,
हर दुख दर्द मिट जाए सारा,
जीवन में बस खुशियों की निशानी हो.
जय छठी मैया की

खरना का दिन, भक्ति का एहसास,
सच्चे मन से करो मैया का विश्वास,
हर दुख दर्द हो जाए दूर,
जीवन में मिले खुशियों का नूर,
हैप्पी खरना पूजा 2025

खरना की पूजा, भक्ति का त्योहार,
मां षष्ठी का होता इसमें प्यार,
जो भी करे सच्चे मन से अराधना,
मिठास भर जाए उसके जीवन में अपार,
जय छठी मैया

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

Published at : 26 Oct 2025 08:48 AM (IST)
Chhath Puja Kharna Chhath Puja 2025 Chhath Puja Wishes Happy Chhath Puja 2025
Embed widget