हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChhath Puja 2025: छठ पूजा 2025 का पहला दिन, नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ सूर्य उपासना का पवित्र पर्व

Nahay Khay 2025: छठ पूजा की शुरुआत नहाय-खाय से होती है, जब व्रती स्नान कर शुद्धता अपनाते हैं और सूर्य देव को अर्पण कर कद्दू-भात व चना दाल का सात्त्विक भोजन ग्रहण करते हैं.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 25 Oct 2025 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

Chhath Puja 2025: छठ पूजा का पर्व शुरू हो चुका है! दिवाली की धूमधाम के बाद अब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और आस-पड़ोस के लोग इस पावन त्योहार को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएंगे. चार दिन का यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है. छठ पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलती है.

इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी.

छठ पूजा का पहला दिन नहाय-खाय (Nahay Khay 2025)
छठ पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. यह दिन पवित्रता, अनुशासन और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है. इस दिन से सूर्य उपासना का यह चार दिवसीय पर्व औपचारिक रूप से प्रारंभ होता है. सुबह की पहली किरण के साथ व्रती पवित्र नदियों, तालाबों या गंगा तट पर स्नान करते हैं.

ऐसा माना जाता है कि यह स्नान केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है. स्नान के बाद घर की सफाई होती है और रसोई को शुद्ध करके प्रसाद बनाने की तैयारी की जाती है. इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन ग्रहण करते हैं. यह भोजन सात्त्विक होता है, इसमें लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता. पूरा वातावरण भक्ति और पवित्रता से भर जाता है.

नहाय-खाय के दिन का मुख्य भोजन सादा लेकिन बहुत पवित्र होता है - कद्दू की सब्जी, चना दाल और चावल (भात). इसे पहले सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही व्रती भोजन करते हैं.

नहाने और खाने का सार यही है - स्नान कर आत्मशुद्धि के साथ पवित्र आहार से व्रत की शुरुआत करना. यह दिन आने वाले उपवास और साधना की तैयारी का प्रतीक है, जब शरीर, मन और आत्मा सभी को संयम और भक्ति के मार्ग पर स्थिर किया जाता है.

छठ पूजा का महत्व:  छठ केवल एक पूजा नहीं है, यह भक्ति, शुद्धता और अनुशासन का आध्यात्मिक सफर है. “छठ” का मतलब है छठा दिन, यानी कार्तिक माह का छठा दिन. इस दिन सूर्य देव की पूजा होती है, जो ऊर्जा, जीवन और स्वास्थ्य के स्रोत माने जाते हैं.

छठ पूजा में लोग सूर्य देव को नमन करते हैं, उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और जीवन में ऊर्जा पाने की कामना करते हैं. यह पर्व मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को भी दर्शाता है. उपवास रखकर, सूर्य को जल अर्पित करके और शुद्धता का पालन करके, भक्त ब्रह्मांड की शक्ति के लिए आभार व्यक्त करते हैं.

छठ पूजा 2025: चार दिनों के प्रमुख कर्मकाण्ड

  • 25 अक्टूबर नहाय-खाय: पूजा की शुरुआत पवित्र स्नान से करें और साधारण सत्त्विक भोजन लें जैसे कद्दू, चावल और चना.
  • 26 अक्टूबर खरना: पूरे दिन उपवास करें. शाम को छठी मैया को खीर और रोटी अर्पित करके पहला भोजन ग्रहण करें.
  • 27 अक्टूबर संध्या अर्घ्य: सूर्यास्त के समय नदी, तालाब या घाट में घुटनों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दें. इसके साथ ठेकुआ, फल, गन्ना और अन्य भेंट दें.
  • 28 अक्टूबर उषा अर्घ्य: सूर्योदय से पहले अंतिम अर्घ्य दें, उपवास समाप्त करें और प्रसाद अपने परिवार और मित्रों में बांटें.

छठ पूजा का शुभ समय (Drik Panchang के अनुसार)

  • शष्ठी तिथि: 27 अक्टूबर सुबह 6:04 बजे शुरू
  • सूर्यास्त: 6:08 बजे
  • गोदुली मुहूर्त: 6:08 PM 6:33 PM
  • शष्ठी तिथि समाप्त: 28 अक्टूबर सुबह 7:59 बजे
  • सूर्योदय: 6:36 AM
  • ब्रह्म मुहूर्त: 4:57 AM 5:47 AM

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 24 Oct 2025 02:25 AM (IST)
