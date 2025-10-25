हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chhath Puja 2025 Kharna LIVE: कांच ही बांस के बंहगियां...आज छठ का दूसरा दिन खरना, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर गुड़ खीर का महत्व, पढ़ें लाइव अपडेट्स

Kharna 2025 LIVE Update: आज से नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत हो चुकी है. 26 अक्टूबर 2025, रविवार को खरना है. इस दिन गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाया जाता है. खरना लाइव ब्लॉग में जानिए पूरी जानकारी.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 26 Oct 2025 09:18 AM (IST)

LIVE

Key Events
खरना 2025 लाइव अपडेट
Source : abplive

Background

Chhath Kharna 2025 LIVE: इस साल छठ की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025, शनिवार यानी आज से हो चुकी है. चार दिनों के इस महापर्व में व्रती महिलाएं दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन ढलते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं.

आज भारतवर्ष में तमाम व्रती महिलाओं ने नहाए खाए का अनुष्ठान संपन्न किया. 

26 अक्टूबर 2025 को खरना

अब छठ का दूसरा दिन खरना (Kharna 2025) 26 अक्टूबर रविवार को है. इस मौके पर व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर शाम को छठी मैया को गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाएंगी. खरना को कुछ जगहों पर लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है.

गांव और कस्बों में खरना वाले दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी को तैयार किया जाता है. प्रसाद पकाने के लिए आम की लकड़ियों का सहारा लिया जाता है. खरना वाले दिन स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है. एक गलती या चूक भी खरना के प्रसाद को अशुद्ध कर सकती है. 

छठ पूजा 2025 की डेट नोट कर लीजिए

  • नहाए खाए 25 अक्टूबर 2025, शनिवार
  • खरना 26 अक्टूबर 2025, रविवार
  • संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर 2025, सोमवार
  • उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार 

खरना के दिन गुड़ की खीर क्यों बनाई जाती है?

खरना के दिन विशेष रूप से गुड़ की खीर बनाई जाती है. दरअसल ज्योतिष शास्त्र में गुड़ का संबंध सूर्य, चावल और दूध का संबंध चंद्रमा से होता है. खरना वाले दिन गुड़ की खीर इसलिए भी बनाई जाती है क्योंकि ये छठी मैया को काफी प्रिय है. 

इस लाइव ब्लॉग के माध्यम से हम आपको खरना से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे. खरना में क्या होता है? इसका धार्मिक महत्व क्या है? खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर और रोटी बनाने का कारण, पूजा विधि, छठ गीत ऐसी तमाम चीजों के बारे में.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

09:18 AM (IST)  •  26 Oct 2025

Chhath 2025 Kharna LIVE: छठ महापर्व खरना पर भेजे शुभ संदेश

छठ पर्व का दूसरा दिन है खास
मां बनाती हैं खरना का महाप्रसाद
सब परिवार मिलकर करते है सम्मान और खाते हैं
मिट्टी के चूल्हे पर बनी गुड़ और चावल की खीर
खरना की हार्दिक शुभकामनाएं

08:55 AM (IST)  •  26 Oct 2025

Chhath Kharna 2025 LIVE: आज खरना पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है?

छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना पर शाम को पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो, शाम 5 बजकर 41 मिनट से लेकर 7 बजे तक है. छठी मैया की पूजा और गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद अर्पण करने के लिए 1 घंटे 19 मिनट का समय बेहद शुभ है.

New Update
