Chhath Kharna 2025 LIVE: इस साल छठ की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025, शनिवार यानी आज से हो चुकी है. चार दिनों के इस महापर्व में व्रती महिलाएं दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन ढलते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं.

आज भारतवर्ष में तमाम व्रती महिलाओं ने नहाए खाए का अनुष्ठान संपन्न किया.

26 अक्टूबर 2025 को खरना

अब छठ का दूसरा दिन खरना (Kharna 2025) 26 अक्टूबर रविवार को है. इस मौके पर व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर शाम को छठी मैया को गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाएंगी. खरना को कुछ जगहों पर लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है.

गांव और कस्बों में खरना वाले दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी को तैयार किया जाता है. प्रसाद पकाने के लिए आम की लकड़ियों का सहारा लिया जाता है. खरना वाले दिन स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है. एक गलती या चूक भी खरना के प्रसाद को अशुद्ध कर सकती है.

छठ पूजा 2025 की डेट नोट कर लीजिए

नहाए खाए 25 अक्टूबर 2025, शनिवार

खरना 26 अक्टूबर 2025, रविवार

संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर 2025, सोमवार

उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार

खरना के दिन गुड़ की खीर क्यों बनाई जाती है?

खरना के दिन विशेष रूप से गुड़ की खीर बनाई जाती है. दरअसल ज्योतिष शास्त्र में गुड़ का संबंध सूर्य, चावल और दूध का संबंध चंद्रमा से होता है. खरना वाले दिन गुड़ की खीर इसलिए भी बनाई जाती है क्योंकि ये छठी मैया को काफी प्रिय है.

इस लाइव ब्लॉग के माध्यम से हम आपको खरना से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे. खरना में क्या होता है? इसका धार्मिक महत्व क्या है? खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर और रोटी बनाने का कारण, पूजा विधि, छठ गीत ऐसी तमाम चीजों के बारे में.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.