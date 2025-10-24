हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nahay Khay 2025 LIVE: आज नहाए खाए, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, खानपान और महत्व, पढ़ें लाइव अपडेट्स

Nahay Khay 2025 LIVE: आज नहाए खाए, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, खानपान और महत्व, पढ़ें लाइव अपडेट्स

Chhath Nahay Khay 2025 LIVE: नहाए खाए छठ की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस साल नहाए खाए 25 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन है. इस मौके पर लाइव अपडेट्स के जरिए जानिए सही डेट, मुहूर्त, पूजा विधि सब कुछ.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Oct 2025 02:25 PM (IST)

LIVE

Key Events
chhath 2025 nahay khay live date shubh muhurat puja vidhi importance of kaddu bhat Nahay Khay 2025 LIVE: आज नहाए खाए, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, खानपान और महत्व, पढ़ें लाइव अपडेट्स
नहाय खाय 2025 लाइव अपडेट्स
Source : abplive

Background

Nahay Khay 2025 LIVE Update: छठ महापर्व की शुरुआत इस साल 25 अक्टूबर 2025, शनिवार को नहाए खाए के साथ होगी. आस्था के इस महापर्व में नहाए खाए का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह छठ की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

आइए जानते हैं नहाए कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है?

ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली ने बताया कि, इस साल नहाए खाए 25 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन है. इस व्रत को करने वाले लोग नहाए खाए के दिन अरवा का चावल, दाल और घीया की सब्जी का सेवन करते हैं.

नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं और पुरुष घर की साफ-सफाई के साथ स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं.

नहाए खाए शुभ मुहूर्त (Nahay Khay Shubh Muhurat 2025)

नहाए खाए 25 अक्टूबर 2025 शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजे से 8 बजे तक है.

नहाए खाए पूजा विधि  (Nahay Khay Puja Vidhi 2025)

नहाए खाए वाले दिन सुबह उठकर स्नानादि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें. इसके बाद श्रद्धा भावना के साथ सात्विक भोजन को ग्रहण करें, जिसमें प्याज, लहसुन और मांस मदिरा नहीं होना चाहिए.

इसके बाद पूजा करने के बाद सात्विक भोजन को ग्रहण करें. इस दौरान तामसिक चीजों से दूर रहें.

नहाए खाए का महत्व (Nahay Khay 2025 Importance)

नहाए खाए का दिन छठ करने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन छठ माता की पूजा करने के साथ उनकी कृपा प्राप्त होती है.

नहाए खाए के दिन क्या खाया जाता है?

नहाए खाए वाले दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू या लौकी की सब्जी बनाई जाती है. कुछ जगहों पर नोनी का साग और मड़ुआ की रोटी भी पकाई जाती है. नहाए खाए से लेकर छठ के 4 दिनों तक घर में किसी भी तरह का तामसिक आहार सेवन नहीं किया जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

14:25 PM (IST)  •  25 Oct 2025

Chhath Puja Nahay Khay 2025 LIVE: नहाए खाए का अनुष्ठान हुआ पूरा

आज देशभर में लोगों ने आस्था के साथ नहाए खाए से जुड़े अनुष्ठान को पूरा किया.

10:54 AM (IST)  •  25 Oct 2025

Chhath 2025 Nahay Khay LIVE: नहाए खाए पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को किया याद

बिहार के बेगूसराय से प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए छठ महापर्व की महत्वता और स्वर्गीय शारदा सिन्हा को याद किया. उन्होंने नहाय खाए पर बेगूसराय की जनता से क्या कहा? देखें वीडियो

