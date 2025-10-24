Nahay Khay 2025 LIVE Update: छठ महापर्व की शुरुआत इस साल 25 अक्टूबर 2025, शनिवार को नहाए खाए के साथ होगी. आस्था के इस महापर्व में नहाए खाए का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह छठ की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.

आइए जानते हैं नहाए कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है?

ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली ने बताया कि, इस साल नहाए खाए 25 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन है. इस व्रत को करने वाले लोग नहाए खाए के दिन अरवा का चावल, दाल और घीया की सब्जी का सेवन करते हैं.

नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं और पुरुष घर की साफ-सफाई के साथ स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं.

नहाए खाए शुभ मुहूर्त (Nahay Khay Shubh Muhurat 2025)

नहाए खाए 25 अक्टूबर 2025 शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजे से 8 बजे तक है.

नहाए खाए पूजा विधि (Nahay Khay Puja Vidhi 2025)

नहाए खाए वाले दिन सुबह उठकर स्नानादि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें. इसके बाद श्रद्धा भावना के साथ सात्विक भोजन को ग्रहण करें, जिसमें प्याज, लहसुन और मांस मदिरा नहीं होना चाहिए.

इसके बाद पूजा करने के बाद सात्विक भोजन को ग्रहण करें. इस दौरान तामसिक चीजों से दूर रहें.

नहाए खाए का महत्व (Nahay Khay 2025 Importance)

नहाए खाए का दिन छठ करने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन छठ माता की पूजा करने के साथ उनकी कृपा प्राप्त होती है.

नहाए खाए के दिन क्या खाया जाता है?

नहाए खाए वाले दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू या लौकी की सब्जी बनाई जाती है. कुछ जगहों पर नोनी का साग और मड़ुआ की रोटी भी पकाई जाती है. नहाए खाए से लेकर छठ के 4 दिनों तक घर में किसी भी तरह का तामसिक आहार सेवन नहीं किया जाता है.

