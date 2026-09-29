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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaturthi Panchami Shraddha 2026 Date: चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध 30 सितंबर को क्यों? जानें नियम

Chaturthi Panchami Shraddha 2026 Date: चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध 30 सितंबर को क्यों? जानें नियम

Chaturthi Panchami Shraddha 2026: 30 सितंबर को चतुर्थी और पंचमी दोनों का श्राद्ध है. जानें ऐसा क्यों है, किस तिथि में दिवंगत पूर्वजों का आज श्राद्ध होगा और अपराह्न काल का क्या नियम है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 29 Sep 2026 07:06 PM (IST)
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Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में इस बार 30 सितंबर की तारीख थोड़ा भ्रम पैदा कर सकती है. सुबह पंचांग देखेंगे तो चतुर्थी मिलेगी, लेकिन दोपहर बाद पंचमी शुरू हो जाएगी. ऐसे में सवाल है कि 30 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध किया जाए या पंचमी का?

इसका सीधा जवाब है कि 30 सितंबर 2026 को चतुर्थी और पंचमी, दोनों तिथियों का श्राद्ध किया जाएगा. यानी जिन पूर्वजों की मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई थी, उनका श्राद्ध भी इसी दिन है और पंचमी तिथि में दिवंगत हुए पूर्वजों का श्राद्ध भी 30 सितंबर को किया जा सकता है. हिंदू पंचांग में भी इस दिन चतुर्थी श्राद्ध और पंचमी श्राद्ध, दोनों दिए गए हैं.

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30 सितंबर को चतुर्थी कब तक है?

30 सितंबर को सूर्योदय के समय कृष्ण पक्ष की चतुर्थी रहेगी. चतुर्थी तिथि दोपहर 2 बजकर 55 मिनट तक है. इसके तुरंत बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. पंचमी अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगी.

यही तिथियों की स्थिति इस बार दोनों श्राद्ध को एक ही तारीख पर ला रही है.

सूर्योदय की तिथि देखकर ही क्यों तय नहीं होता श्राद्ध?

व्रत और कई त्योहारों में सूर्योदय के समय चल रही तिथि महत्वपूर्ण होती है, लेकिन श्राद्ध में नियम अलग है. पितृ पक्ष के श्राद्ध के लिए अपराह्न काल को विशेष महत्व दिया जाता है.

इसलिए केवल यह देखना सही नहीं होगा कि 30 सितंबर को सूर्योदय के समय चतुर्थी है. यह भी देखा जाता है कि संबंधित तिथि अपराह्न काल में कब तक मौजूद है. श्राद्ध कर्म के लिए कुतुप, रौहिण और उसके बाद अपराह्न काल को उपयुक्त माना जाता है.

30 सितंबर को चतुर्थी अपराह्न के दौरान दोपहर 2:55 बजे तक रहेगी. इसके बाद पंचमी शुरू हो जाएगी. वहीं 1 अक्टूबर को पंचमी दोपहर 12:35 बजे ही समाप्त हो रही है, यानी उस दिन मुख्य अपराह्न काल तक पंचमी नहीं रहेगी. इसी कारण पंचमी श्राद्ध भी 30 सितंबर को ही माना गया है.

चतुर्थी श्राद्ध किसके लिए होगा?

परिवार के जिस दिवंगत सदस्य की मृत्यु चतुर्थी तिथि में हुई हो, उनका श्राद्ध 30 सितंबर को किया जाएगा. मृत्यु शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में हुई हो या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में, पितृ पक्ष में उनका तिथि श्राद्ध चतुर्थी पर ही किया जाता है.

पंचमी श्राद्ध किसके लिए होगा?

जिन पूर्वजों की मृत्यु पंचमी तिथि में हुई हो, उनका श्राद्ध भी 30 सितंबर को होगा. पंचमी श्राद्ध को कई स्थानों पर कुंवारा पंचमी भी कहा जाता है और इस दिन अविवाहित अवस्था में दिवंगत हुए परिवार के सदस्यों का श्राद्ध करने की भी परंपरा है. हालांकि पंचमी तिथि में मृत्यु हुए अन्य पूर्वजों का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है.

सबसे जरूरी बात

अगर परिवार में किसी की मृत्यु तिथि चतुर्थी है तो सिर्फ यह सोचकर श्राद्ध न टालें कि दोपहर बाद पंचमी लग रही है. इसी तरह पंचमी वाले पूर्वजों के श्राद्ध के लिए 1 अक्टूबर का इंतजार करना भी सही नहीं होगा.

30 सितंबर 2026 को चतुर्थी और पंचमी दोनों का श्राद्ध है. अंतर केवल इतना है कि श्राद्ध करते समय अपनी संबंधित तिथि और स्थानीय अपराह्न काल का ध्यान रखा जाए. शहर बदलने पर कुतुप, रौहिण और अपराह्न काल के समय में कुछ अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 29 Sep 2026 07:06 PM (IST)
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