चारधाम यात्रा 2026 का औपचारिक शुभारंभ 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हो रहा है। इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे।
Chardham Yatra 2026: अक्षय तृतीया पर गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ आध्यात्मिक महापर्व का शंखनाद
Char Dham Yatra 2026: अक्षय तृतीया पर गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा 2026 शुरू, केदारनाथ 22व बद्रीनाथ 23 अप्रैल को खुलेंगे. सुरक्षित यात्रा हेतु पंजीकरण अनिवार्य है, जय देवभूमि!
- 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे।
- 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम खुलेंगे।
- सुरक्षित व सुगम यात्रा हेतु पंजीकरण व स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गईं।
- यात्रा से स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगी नई गति।
Akshaya Tritiya Char Dham Yatra 2026: देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में एक बार फिर 'जय बद्री विशाल' और 'जय केदार' के जयघोष गूंजने को तैयार हैं. वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा का औपचारिक शुभारंभ 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हो रहा है. इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हिमालयी तीर्थाटन के इस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी.
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आस्था और परंपरा का संगम: अक्षय तृतीया का महत्व
हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को 'अबूझ मुहूर्त' माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करता है. चारधाम यात्रा की शुरुआत इसी दिन से होना श्रद्धालुओं के लिए दोहरी खुशी का विषय है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन चार पवित्र धामों के दर्शन से जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है.
यात्रा 2026: प्रमुख तिथियां और कार्यक्रम
परंपरा के अनुसार, यात्रा का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर होता है. इस वर्ष का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है:
- 19 अप्रैल: गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे.
- 22 अप्रैल: बाबा केदारनाथ के दर्शन शुरू होंगे.
- 23 अप्रैल: भगवान बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ऋषिकेश से यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना इस उत्सव की भव्यता को और बढ़ा देता है.
श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और गाइडलाइंस
राज्य सरकार और प्रशासन ने इस वर्ष 'सुरक्षित और सुगम यात्रा' का लक्ष्य रखा है. यदि आप इस वर्ष यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है:
अनिवार्य पंजीकरण (Registration): भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. श्रद्धालु ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे प्रमुख केंद्रों पर ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी गई है.
सुरक्षा और स्वास्थ्य ढांचा: हिमालय की दुर्गम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है. यात्रा मार्ग पर जगह-जगह मेडिकल रिलीफ पोस्ट और ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है. आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं.
परिवहन और बुनियादी सुविधाएँ: सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण के साथ-साथ इस बार पार्किंग और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. यात्रा मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है ताकि ट्रैफिक जाम और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके.
अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर प्रभाव
चारधाम यात्रा न केवल उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है. होटल व्यवसाय, परिवहन, स्थानीय हस्तशिल्प और गाइड सेवाओं से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका इस यात्रा पर निर्भर करती है. इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय व्यापार में नई जान आने की संभावना है.
चारधाम यात्रा 2026 भक्ति, अटूट विश्वास और कुशल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करने को तैयार है. फूलों से सजे मंदिर और श्रद्धालुओं का उत्साह यह बताने के लिए काफी है कि देवभूमि अपने अतिथियों के स्वागत के लिए पूरी तरह सज-धज कर तैयार है. यदि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो प्रशासन के नियमों का पालन करें और पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने में सहयोग दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
चारधाम यात्रा 2026 कब शुरू हो रही है?
चारधाम यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण अनिवार्य है?
हाँ, भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालु ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप या ऋषिकेश/हरिद्वार जैसे केंद्रों पर ऑफलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए क्या सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई हैं?
यात्रा मार्ग पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं।
चारधाम यात्रा का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। होटल व्यवसाय, परिवहन, स्थानीय हस्तशिल्प और गाइड सेवाओं से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका इस यात्रा पर निर्भर करती है।
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