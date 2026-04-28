चार धाम यात्रा 2026: हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में टूटा रिकॉर्ड

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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChar Dham Yatra 2026: हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में टूटा रिकॉर्ड

Char Dham Yatra 2026: हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में टूटा रिकॉर्ड

Char Dham Yatra 2026: चार धाम यात्रा हरिद्वार में श्रद्धालुओं का भारी उत्साह, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 25 हजार पार. प्रशासन की पुख्ता तैयारी और सुगम व्यवस्था से सुधरेगी तीर्थयात्रियों की धार्मिक यात्रा.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Apr 2026 01:19 AM (IST)
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  • चार धाम यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण ने जोर पकड़ा।
  • जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सुविधाओं पर जोर।
  • सरल पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और डिजिटल भुगतान की व्यवस्था।
  • यात्रियों को ऑनलाइन या अधिकृत केंद्रों से ही बुकिंग की सलाह।

Char Dham Yatra 2026: उत्तराखंड की पावन चार धाम यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है. विशेष रूप से धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रा की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. जिला प्रशासन द्वारा 17 अप्रैल से शुरू किए गए ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अब तक 25,000 से अधिक श्रद्धालु अपना ऑफलाइन पंजीकरण करा चुके हैं, जो इस वर्ष यात्रा के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है.

प्रशासन की 'जीरो टॉलरेंस' नीति और ग्राउंड जीरो पर सक्रियता

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह मुस्तैद हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जिलाधिकारी स्वयं ऋषिकुल मैदान स्थित पंजीकरण केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का 'ग्राउंड जीरो' पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि:

  • श्रद्धालुओं को पंजीकरण के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े, इसके लिए काउंटरों की संख्या और कार्यक्षमता बढ़ाई जाए.
  • पेयजल, बैठने की व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं में कोई कोताही न बरती जाए.
  • यात्रियों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पंजीकरण व्यवस्था: सुगम और डिजिटल समावेश

प्रशासन ने ऋषिकुल मैदान में 20 से अधिक पंजीकरण काउंटर स्थापित किए हैं. ऑफलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ वहां स्वास्थ्य जांच (Screening) की भी व्यवस्था की गई है, ताकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले यात्री अपनी शारीरिक क्षमता के प्रति आश्वस्त हो सकें. जिलाधिकारी ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत केंद्रों से ही पंजीकरण और हेलीकॉप्टर सेवा बुक करें, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके.

स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में नई जान

चार धाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ भी है. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखकर स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों और परिवहन संचालकों के चेहरे खिल उठे हैं. हरिद्वार के बाजारों में रौनक लौट आई है और होटलों में एडवांस बुकिंग तेजी से बढ़ रही है.

श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

यदि आप भी 2026 की चार धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

  • अनिवार्य पंजीकरण: यात्रा के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण अनिवार्य है. बिना क्यूआर कोड वाले पंजीकरण पत्र के यात्रा की अनुमति नहीं होगी.
  • दस्तावेज: अपने साथ आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र अवश्य रखें.
  • स्वास्थ्य: यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं, क्योंकि केदारनाथ और यमुनोत्री की चढ़ाई अत्यधिक कठिन है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 01:19 AM (IST)
Tags :
Devbhoomi Haridwar Char Dham Yatra 2026

Frequently Asked Questions

चार धाम यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण कब से शुरू हुआ है?

चार धाम यात्रा 2026 के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 17 अप्रैल से शुरू हो गया है। श्रद्धालु हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित केंद्रों पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण क्यों अनिवार्य है?

यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और बिना क्यूआर कोड वाले पंजीकरण पत्र के यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यह श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए है।

चार धाम यात्रा के लिए क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं?

श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी जाती है। साथ ही, यात्रा के लिए आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र साथ रखना आवश्यक है।

चार धाम यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण कैसे किया जा सकता है?

श्रद्धालु हरिद्वार में स्थापित ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर जाकर या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए अधिकृत माध्यमों का ही उपयोग करें।

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