भारत में दिखेगा 'ब्लड मून', जाने दिल्ली-मुंबई समेत बाकी शहरों में चंद्र ग्रहण का समय

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChandra Grahan 2026: होली पर आसमान में दिखेगा 'बल्ड मून', देखें दिल्ली-पटना समेत बाकी शहरों में चंद्र ग्रहण का समय

Chandra Grahan 2026: होली पर आसमान में दिखेगा 'बल्ड मून', देखें दिल्ली-पटना समेत बाकी शहरों में चंद्र ग्रहण का समय

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होली पर लगने वाला है. इस दिन ग्रहण दोपहर 3.20 पर शुरू होगा लेकिन भारत के शहरों में ग्रहण चंद्रोदय के अनुसार दिखाई देगा, आपके शहर में कब दिखेगा ग्रहण देखें

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 21 Feb 2026 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत 25 मिनट दिखाई देगा, इस दिन आसमान में चांद लाल सूर्ख नजर आएगा, इसे ब्लड मून कहा जाता है. खगोल-प्रेमी इस साल के पहले पूर्ण चंद्रग्रहण का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. यह दुर्लभ नज़ारा इसलिए भी खास है, क्योंकि ये दृश्य फिर 2029 तक दिखाई नहीं देगा.

भारत के अलग-अलग शहरों में चंद्र ग्रहण का समय अलग होगा, क्योंकि ये शहरों में चंद्रोदय अनुसार निर्धारित होगा. ऐसे में आपके शहर में चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा यहां जान लें पूरी लिस्ट.

चंद्र ग्रहण का समय - दोपहर 3.20 - शाम 6.47

3 मार्च को भारत में दिखेगा ब्लड मून

साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्रग्रहण पर आसमान में चांद लाल नजर आएगा, इसे ‘ब्लड मून कहते हैं. जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है,पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है, तब भी सूर्य की कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती (Refraction) है.

ऐसे में पृथ्वी का वातावरण नीली रोशनी को ज्यादा बिखेर देता है. लाल और नारंगी तरंगें ज्यादा मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती हैं. यही कारण है कि चांद लाल नजर आता है.

आपके शहर में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण

भारत में 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण का शुरुआती हिस्सा दिखाई नहीं दोगा, क्योंकि ये ग्रहण ग्रस्तोदय होगा यानी जब चंद्रास्त होने से थोड़ी देर पहले भारत में ग्रहण नजर आएगा. ऐसे में अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय के साथ ही चंद्र ग्रहण नजर आएगा.

शहर चंद्र ग्रहण शुरू (चंद्रोदय के साथ) चंद्र ग्रहण अवधि
दिल्ली शाम 6.22     25 मिनट दिखेगा
लखनऊ शाम 6.02 45 मिनट दिखेगा
कोलकाता     शाम 5.43      1 घंटा 15 मिनट दिखेगा
भोपाल     शाम 6.21   26 मिनट दिखेगा
चैन्नई      शाम 6.21   25 मिनट दिखेगा
   पटना        शाम 5.55    51 मिनट दिखेगा
बेंगलूरु            शाम 6.32         14 मिनट दिखेगा
          हैदराबाद              शाम 6.26 20 मिनट दिखेगा
  कानपुर         शाम 6.14  32 मिनट दिखेगा
शिलांग          शाम 5.27      1 घंटा 19 मिनट दिखेगा
इम्फाल            शाम 5.18      1 घंटा 28 मिनट दिखेगा
ईटानगर         शाम 5.19      1 घंटा 27 मिनट दिखेगा 

Holashtak and Chandra Grahan 2026: होलाष्टक के आखिरी दिन चंद्र ग्रहण, राहु बिगाड़ सकता है बना बनाया खेल, ऐसे बचें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
Chandra Grahan 2026 Lunar Eclipse 2026 Holi 2026 Holika Dahan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Chandra Grahan 2026: होली पर आसमान में दिखेगा 'बल्ड मून', देखें दिल्ली-पटना समेत बाकी शहरों में चंद्र ग्रहण का समय
भारत में दिखेगा 'ब्लड मून', जाने दिल्ली-मुंबई समेत बाकी शहरों में चंद्र ग्रहण का समय
धर्म
Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को सुबह 6.20 से लग जाएगा सूतक काल, चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा देखें
3 मार्च को सुबह 6.20 से लग जाएगा सूतक काल, चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा देखें
धर्म
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 7 काम, बदल सकते हैं भाग्य, बन रहे हैं तीन संयोग
आमलकी एकादशी पर ये 7 काम, बदल सकते हैं भाग्य, बन रहे हैं तीन संयोग
धर्म
Vinayak Chaturthi February 2026: आज ढुण्ढिराज चतुर्थी पर करें इन चीजों का दान, हर विपदा होती है दूर!
आज ढुण्ढिराज चतुर्थी पर करें इन चीजों का दान, हर विपदा होती है दूर!
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'
उपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'
क्रिकेट
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ, इस नियम पर भी उठाए सवाल
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ
बॉलीवुड
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
विश्व
'मिडिल ईस्ट के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करे इजरायल', अमेरिकी राजदूत ने बढ़ाई रूस-चीन की टेंशन!
'मिडिल ईस्ट के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करे इजरायल', अमेरिकी राजदूत ने बढ़ाई रूस-चीन की टेंशन!
इंडिया
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
यूटिलिटी
पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो पढ़ लें ये खबर, नहीं तो होगा नुकसान
पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो पढ़ लें ये खबर, नहीं तो होगा नुकसान
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget