Navratri Durga Navami 2026 Live: चैत्र नवरात्रि की दुर्गा नवमी आज, जानें कन्या पूजन, हवन, व्रत पारण की विधि और मुहूर्त
Chaitra Navratri Durga Navami 2026 Live: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 मार्च सुबह 11:46 पर समाप्त हो चुकी है और नवमी लग चुकी है. नवमी पर हवन, कन्या पूजा और नवरात्रि व्रत का पारण होता है.
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Background
Chaitra Navratri Durga Navami 2026 Live: नवरात्रि नौ दिनों तक चलने वाला मां दुर्गा की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है. नवमी नवरात्रि की अंतिम तिथि होती है, जोकि 26 मार्च और 27 मार्च 2026 को रहेगी.
दुर्गा नवमी पर मां भगवती के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री (Goddess Siddhidatri) की पूजा का विधान है. धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से भक्तों को सिद्धि, ज्ञान और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस दिन भक्त पूरे विधि-विधान से पूजा कर मां भगवती से परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.
इसके साथ ही इस नवमी पर राम नवमी का त्योहार भी मनाया जाता है. दुर्गा नवमी के दिन नवरात्रि व्रत का समापन भी किया जाता है. नवमी के दिन लोग कन्या पूजन, हवन और नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं.
दुर्गा नवमी का मुहूर्त
चैत्र नवरात्रि पर दुर्गा अष्टमी की तिथि पंचांग के अनुसार, 26 मार्च सुबह 11 बजकर 46 मिनट तक थी और इसके बाद नवमी तिथि लग चुकी है. नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च सुबह 11:46 से हो चुकी है और 27 मार्च को सुबह 10:47 तक रहेगी. इसलिए 26 और 27 दोनों दिन नवमी तिथि मनाई जाएगी और कन्या पूजन किया जाएगा.
नवमी कन्या पूजा मुहूर्त
महा नवमी या दुर्गा नवमी तिथि पर कन्या पूजन के लिए सुबह 6 बजकर 17 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो दोपहर 12 बजकर 02 मिनट से 12 बजकर 51 मिनट तक कर सकते हैं.
कन्या पूजन विधि (Kanya Puja Vidhi)
चैत्र नवरात्रि पर नवमी तिथि पर कन्या पूजा करने का विशेष महत्व है. इस दिन 2 से 10 वर्ष की आयु की कुंवारी कन्याओं और एक छोटे बालक (लंगूर) को घर बुलाया जाता है.
कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनके पैर धोकर आसन पर बैठाना चाहिए. इसके बाद कन्याओं के माथे पर माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं और चुनरी ओढ़ाएं. बालक को भी इसी प्रकार तिलक करें. फिर सभी को पूरी, काला चना, हलवा और नारियल का प्रसाद खिलाएं. भोजन कराने के बाद सभी को फल, मिठाई या उपहार देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें औ सम्मानपूर्वक विदा करें.
हवन करने की विधि
नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले हवन कराना चाहिए. हवन के लिए सबसे पहले हवन कुंड तैयार करें. आम की लकड़ी, घी, हवन सामग्री और कपूर डालकर अग्नि प्रज्वल्लित करें और देवी मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दें. नवरात्रि पर हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है.
व्रत पारण करें
नवरात्रि व्रत रखने वाले लोग नवमी के दिन हवन, पूजन और कन्या पूजा के बाद व्रत का पारण करते हैं. पारण से पहले मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा करें और भोग अर्पित करें. इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोल सकते हैं.
महानवमी के मौके पर जुड़वा बच्चों ने स्तोत्र का किया पाठ
दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन राम नवमी के शुभ अवसर पर, दिल्ली के एक मंदिर में जुड़वां बच्चों ने स्तोत्र का पाठ किया. देखें वीडियो-
#WATCH | Delhi: On the auspicious occasion of Ram Navami- the ninth day of Chaitra #Navratri, identical twins recite a stotram at a temple in Delhi. pic.twitter.com/sCFYRHq4Br— ANI (@ANI) March 27, 2026
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महानवमी की दी शुभकामनाएं
पवित्र नवरात्रि के इस अंतिम दिवस पर समस्त सिद्धियों की दात्री माँ सिद्धिदात्री के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 27, 2026
भगवान शिव को भी पूर्णता प्रदान करने वाली माँ का यह स्वरूप हमारी अटूट निष्ठा और सेवा भाव को सफलता में परिवर्तित करता है। माँ का आशीर्वाद हमें जन-कल्याण के संकल्पों को… pic.twitter.com/CNGHmHuMhj
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Source: IOCL