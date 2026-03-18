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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

Happy Chaitra Navratri 2026 Wishes Messages in Hindi: 9 दिनों का ये पावन पर्व, माँ की भक्ति में खो जाओ, मिट जाएंगे सब संकट, बस श्रद्धा से शीश झुकाओ. चैत्र नवरात्रि में अपनों को ये शुभकामनाएं भेजें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Mar 2026 03:28 PM (IST)
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Happy Chaitra Navratri 2026 Wishes Messages in Hindi: 19 मार्च से 27 मार्च चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. पहले दिन घटस्थापना, अखंड ज्योति जलाई जाती है, ज्वारे बोते हैं. 9 दिन तक तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,जीवन में खुशियां खिलें। नवरात्रि का यह पावन पर्व, आपके हर सपने को पूरा करे. मां दुर्गा के आगमन की खुशी में आप भी अपनों को माता के ये भक्तिमय संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं. हम यहां आपके लिए लाए हैं नवरात्रि 2026 के नए मैसेज, स्टेट्स, कोट्स और शुभकामनाएं.  

माँ दुर्गा आपको सभी चुनौतियों से पार पाने का साहस, 
सही निर्णय लेने की बुद्धि और अपने सपनों को 
साकार करने की शक्ति प्रदान करें.
आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

"नौ दिनों का है ये पावन पर्व, माँ की भक्ति में खो जाओ,
मिट जाएंगे सब दुख-संकट, बस श्रद्धा से शीश झुकाओ।"
Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी,
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते...
नवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,
जीवन में खुशियां खिलें।
नवरात्रि का यह पावन पर्व,
आपके हर सपने को पूरा करे।
Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियों 
का वास हो और हर काम सिद्ध हो, चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं।
Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,
ख़ुशियां महके आपके घर-आंगन
Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

जिंदगी की हर त
मन्ना हो पूरी
कोई भी आरजू ना रहे अधूरी
करते हैं हाथ जोड़कर मां दुर्गा से बिनती
कि आपकी हर मनोकामना हो पूरी
Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

देवी दुर्गा आपको यश, धन, समृद्धि, सुख और 
शक्ति प्रदान करें।" चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं!
Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते
नवरात्र की शुभकामनाएं !
Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस मां के चरण में।
हम हैं उस मां के चरणों की धूल
आओ चढ़ाएं मां को श्रद्धा के फूल।
Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की पूजा, घटस्थापना, माता का श्रृंगार, भोग, कन्या पूजन सभी सामग्री लिस्ट देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Mar 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Maa Durga Chaitra Navratri Wishes Navratri Wishes Chaitra Navratri 2026
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