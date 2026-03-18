Happy Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर माता के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं
Happy Chaitra Navratri 2026 Wishes Messages in Hindi: 9 दिनों का ये पावन पर्व, माँ की भक्ति में खो जाओ, मिट जाएंगे सब संकट, बस श्रद्धा से शीश झुकाओ. चैत्र नवरात्रि में अपनों को ये शुभकामनाएं भेजें.
Happy Chaitra Navratri 2026 Wishes Messages in Hindi: 19 मार्च से 27 मार्च चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. पहले दिन घटस्थापना, अखंड ज्योति जलाई जाती है, ज्वारे बोते हैं. 9 दिन तक तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,जीवन में खुशियां खिलें। नवरात्रि का यह पावन पर्व, आपके हर सपने को पूरा करे. मां दुर्गा के आगमन की खुशी में आप भी अपनों को माता के ये भक्तिमय संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं. हम यहां आपके लिए लाए हैं नवरात्रि 2026 के नए मैसेज, स्टेट्स, कोट्स और शुभकामनाएं.
माँ दुर्गा आपको सभी चुनौतियों से पार पाने का साहस,
सही निर्णय लेने की बुद्धि और अपने सपनों को
साकार करने की शक्ति प्रदान करें.
आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
"नौ दिनों का है ये पावन पर्व, माँ की भक्ति में खो जाओ,
मिट जाएंगे सब दुख-संकट, बस श्रद्धा से शीश झुकाओ।"
ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी,
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते...
नवरात्रि 2026 की शुभकामनाएं
मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,
जीवन में खुशियां खिलें।
नवरात्रि का यह पावन पर्व,
आपके हर सपने को पूरा करे।
मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियों
का वास हो और हर काम सिद्ध हो, चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं।
मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,
ख़ुशियां महके आपके घर-आंगन
जिंदगी की हर त
मन्ना हो पूरी
कोई भी आरजू ना रहे अधूरी
करते हैं हाथ जोड़कर मां दुर्गा से बिनती
कि आपकी हर मनोकामना हो पूरी
देवी दुर्गा आपको यश, धन, समृद्धि, सुख और
शक्ति प्रदान करें।" चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं!
ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते
नवरात्र की शुभकामनाएं !
सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस मां के चरण में।
हम हैं उस मां के चरणों की धूल
आओ चढ़ाएं मां को श्रद्धा के फूल।
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की पूजा, घटस्थापना, माता का श्रृंगार, भोग, कन्या पूजन सभी सामग्री लिस्ट देखें
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