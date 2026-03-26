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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2026 Day 9 Puja: नवरात्रि महानवमी 27 मार्च को, मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, भोग, हवन-कन्या पूजा का मुहूर्त देखें

Navratri 2026 Day 9 Puja: नवरात्रि महानवमी 27 मार्च को, मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, भोग, हवन-कन्या पूजा का मुहूर्त देखें

Chaitra Navratri 2026 Day 9 Puja: 26 मार्च 2026 को महाष्टमी पर माता महागौरी की पूजा होगी. इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है. ऐसे में क्या है विधि, नियम, भोग, मंत्र

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Mar 2026 02:12 PM (IST)
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Chaitra Navratri 2026 Day 9 Navami Puja: चैत्र नवरात्रि की महानवमी 27 मार्च 2026 को सुबह 10.06 मिनट तक ही है. ऐसे में माता की पूजा, कन्या पूजन और हवन तिथि समापन से पहले करना श्रेष्ठ होगा. ये दिन माता की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री को समर्पित है.

पुराणों के अनुसार मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे ज्ञान, विवेक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है. भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थीं. नवरात्रि की नवमी पर माता की पूजा का मुहूर्त, भोग, मंत्र, कन्या पूजन और हवन की विधि भी जान लें.

कन्या पूजन और हवन के लिए 27 मार्च को सुबह 6.17 से लेकर सुबह 10.54 तक शुभ मुहूर्त है. 

मां सिद्धिदात्री का स्वरूप

  • वाहन: कमल पुष्प पर विराजमान (कभी-कभी सिंह पर भी वर्णन मिलता है)
  • भुजाएं: चार भुजाएं. चक्र, गदा, शंख, कमल पुष्प हाथों में धारण किए हैं.
  • वर्ण (रंग): अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त
  • मुखमुद्रा: शांत, प्रसन्न और करुणामयी
  • विशेषता: आठों सिद्धियां और नौ निधियां प्रदान करने वाली देवी
  • स्वभाव: भक्तों को सिद्धि, ज्ञान और मोक्ष देने वाली
  • आठ सिद्धियां - मां सिद्धिदात्री आठ प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं, अणिमा
  • महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व

मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि

  • ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इस दिन का रंग बैंगनी है.
  • माँ को लाल या गुलाबी रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करें. देवी को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं.
  • धूप-दीप, नैवेद्य अर्पित करने के बाद माता की कथा सुनें फिर आरती करें.
  • कन्या पूजन करें. 9 कन्याओं को भोजन कराएं और फिर हवन करें.

मां सिद्धिदात्री का भोग

मां सिद्धिदात्री की हलवा, पूड़ी और चना का भोग लगाया जाता है.

मां सिद्धिदात्री के मंत्र

  • बीज मंत्र - ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः।
  • ध्यान मंत्र -  सिद्ध गन्धर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि। सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥
  • स्तुति मंत्र - या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

मां सिद्धिदात्री की पूजा के लाभ

  • समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती.
  • व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे ज्ञान, विवेक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है.
  • घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है.

मां सिद्धिदात्री की आरती

जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दातातू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता,

तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि

तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि!!

कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम

जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम,

तेरी पूजा में तो न कोई विधि है

तू जगदम्बे दाती तू सर्वसिद्धि है!!

रविवार को तेरा सुमरिन करे जो

तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो,

तुम सब काज उसके कराती हो पूरे

कभी काम उसके रहे न अधूरे!!

तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया

रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया,

सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली

जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली!!

हिमाचल है पर्वत जहां वास तेरा

महा नंदा मंदिर में है वास तेरा,

मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता

वंदना है सवाली तू जिसकी दाता!!

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Mar 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Ram Navami Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026 Durga Navami 2026
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