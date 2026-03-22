Chaitra Navratri Day 4 Maa Kushmanda Upay: चैत्र नवरात्रि 2026 का चौथा दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा को समर्पित है. धार्मिक मान्यता कहती है कि, देवी कूष्मांडा को आदि शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी.

यह दिन खासतौर से सृजन, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. जो भी भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ मां की पूजा-अर्चना और उनसे जुड़ा उपाय करता है, उसके जीवन में नई शुरुआत और उन्नति के द्वार खुलते हैं.

Navratri 4th Day Maa Kushmanda: नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा को ऐसे करें प्रसन्न, जानें पूजा विधि, मंत्र, रंग, आरती और प्रिय भोग

मां कुष्माण्डा की पूजा का महत्व

मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचना करने वाली आदिशक्ति कहा जाता है. कहा जाता है कि, जब चारों और अंधकार ही अंधकार था, तब माता ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी. इसी वजह से उन्हें ब्रह्मांड की जननी भी कहा जाता है. इनकी पूजा करने से व्यक्ति को ऊर्जा, सेहत और सफलता की प्राप्ति होती है.

नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं. यह दिन विशेष तौर पर उन लोगों के लिए कल्याणकारी माना जाता है, जिनके काम लंबे समय से अटके हुए हैं या जीवन में किसी भी तरह की रुकावट का सामना करना पड़ रहा है.

चौथे दिन का अचूक उपाय

इस दिन एक खास उपाय करने से काफी लाभ मिलता है. सुबह स्नान के बाद मां कुष्मांडा की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए. पूजा में धूप, दीप, फूल और नैवेद्य का इस्तेमाल करें. इसके बाद मां को मालपुए का भोग जरूर लगाएं. मान्यता है कि, मां को मालपुए का भोग काफी प्रिय होता है. इससे माता जल्दी प्रसन्न होती है.

लाल फलों का महत्व

मालपुए के साथ मां को लाल रंग के फल जैसे सेब या अनार अर्पित करना चाहिए. लाल रंग शक्ति, साहस और मंगल का प्रतीक माना जाता है. यह उपाय माता की कृपा को और अधिक प्रभावी बनाती है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

परिवार में प्रसाद बांटने का लाभ

कोशिश करें पूजा में भोग के रूप में चढ़ाए गए प्रसाद को परिवार के प्रत्येक सदस्यों में बांटा जाए. इससे घर में प्रेम और एकता बढ़ती है. यह उपाय पारिवारिक कलह को दूर करने के साथ घर के वातावरण को सुखद बनाता है.

मान्यता है कि, इस दिन किए गए उपाय से आपके अटके हुए काम पूरे होते हैं. जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर होने लगती है. मां कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है.

नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की कृपा पाने का सबसे उत्तम मौका है. इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से माता की पूजा करनी चाहिए और इन उपायों को अपनाना चाहिए. इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और सुख-समृद्धि का मार्ग खुलेगा.

नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को लगाएं मालपुए का प्रिय भोग, जानिए बनाने की सरल विधि?

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