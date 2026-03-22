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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaitra Navratri 2026: नवरात्रि पर मां कूष्मांडा की कृपा पाने के अचूक उपाय, खुलेंगे सफलता के द्वार!

Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि पर मां कूष्मांडा की कृपा पाने के अचूक उपाय, खुलेंगे सफलता के द्वार!

Maa Kushmanda Upay: 22 मार्च को दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है. इस दिन विधि-विधान से पूजा करने के साथ उनसे जुड़े खास उपायों को करने से जीवन में प्रत्येक बाधाएं दूर होती हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Mar 2026 06:43 AM (IST)
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Chaitra Navratri Day 4 Maa Kushmanda Upay: चैत्र नवरात्रि 2026 का चौथा दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा को समर्पित है. धार्मिक मान्यता कहती है कि, देवी कूष्मांडा को आदि शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी.

यह दिन खासतौर से सृजन, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. जो भी भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ मां की पूजा-अर्चना और उनसे जुड़ा उपाय करता है, उसके जीवन में नई शुरुआत और उन्नति के द्वार खुलते हैं. 

Navratri 4th Day Maa Kushmanda: नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा को ऐसे करें प्रसन्न, जानें पूजा विधि, मंत्र, रंग, आरती और प्रिय भोग

मां कुष्माण्डा की पूजा का महत्व

मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचना करने वाली आदिशक्ति कहा जाता है. कहा जाता है कि, जब चारों और अंधकार ही अंधकार था, तब माता ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी. इसी वजह से उन्हें ब्रह्मांड की जननी भी कहा जाता है. इनकी पूजा करने से व्यक्ति को ऊर्जा, सेहत और सफलता की प्राप्ति होती है. 

नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं. यह दिन विशेष तौर पर उन लोगों के लिए कल्याणकारी माना जाता है, जिनके काम लंबे समय से अटके हुए हैं या जीवन में किसी भी तरह की रुकावट का सामना करना पड़ रहा है. 

चौथे दिन का अचूक उपाय

इस दिन एक खास उपाय करने से काफी लाभ मिलता है. सुबह स्नान के बाद मां कुष्मांडा की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए. पूजा में धूप, दीप, फूल और नैवेद्य का इस्तेमाल करें. इसके बाद मां को मालपुए का भोग जरूर लगाएं. मान्यता है कि, मां को मालपुए का भोग काफी प्रिय होता है. इससे माता जल्दी प्रसन्न होती है. 

लाल फलों का महत्व

मालपुए के साथ मां को लाल रंग के फल जैसे सेब या अनार अर्पित करना चाहिए. लाल रंग शक्ति, साहस और मंगल का प्रतीक माना जाता है. यह उपाय माता की कृपा को और अधिक प्रभावी बनाती है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. 

परिवार में प्रसाद बांटने का लाभ

कोशिश करें पूजा में भोग के रूप में चढ़ाए गए प्रसाद को परिवार के प्रत्येक सदस्यों में बांटा जाए. इससे घर में प्रेम और एकता बढ़ती है. यह उपाय पारिवारिक कलह को दूर करने के साथ घर के वातावरण को सुखद बनाता है. 

मान्यता है कि, इस दिन किए गए उपाय से आपके अटके हुए काम पूरे होते हैं. जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर होने लगती है. मां कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है. 

नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की कृपा पाने का सबसे उत्तम मौका है. इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से माता की पूजा करनी चाहिए और इन उपायों को अपनाना चाहिए. इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और सुख-समृद्धि का मार्ग खुलेगा. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 22 Mar 2026 05:12 AM (IST)
Tags :
Maa Kushmanda Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026
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