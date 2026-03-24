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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaiti Chhath 2026 Surya Arghya Time: ऊषा अर्घ्य के साथ कल चैती छठ का समापन, जानें शहर अनुसार सूर्य अर्घ्य का समय

Chaiti Chhath 2026 Surya Arghya Time: ऊषा अर्घ्य के साथ कल चैती छठ का समापन, जानें शहर अनुसार सूर्य अर्घ्य का समय

Chaiti Chhath 2026 Surya Arghya Time: छठ पूजा के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है. 25 मार्च को ऊषा अर्घ्य के बाद चैती छठ पर्व पूरा हो जाएगा. जानें शहर अनुसार ऊषा अर्घ्य का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 24 Mar 2026 07:03 PM (IST)
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Chaiti Chhath 2026 Surya Arghya Time: लोक आस्था का महापर्व चैती छठ चार दिनों तक मनाया जाता है. 22 मार्च 2026 को नहाय खाय के साथ शुरू हुआ चार दिवसीय चैती छठ का पर्व अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. 24 मार्च को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया. इसके बाद 25 मार्च को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसे ऊषा अर्घ्य कहा जाता है. ऊषा अर्घ्य के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है.

ऊषा अर्घ्य का महत्व

छठ पूजा के अंतिम दिन सुबह तड़के नदी घाट, सरोवर में पहुंचकर कमर तक जल में खड़े होकर भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है. कई लोग घर पर ही टब आदि में जलकुंड बनाकर भी अर्घ्य देते हैं. ऊषा अर्घ्य से एक दिन पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है. इसे छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है.

अर्घ्य देते समय व्रती फल, ठेकुआ, प्रसाद और अन्य सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना करती है. छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा के पीछे का महत्व और संदेश यह है कि, जिसका अस्त हुआ है वह उदित जरूर होता है.

 ऊषा अर्घ्य का सही समय

धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऊषा अर्घ्य सूर्योदय के समय देना चाहिए. जब सूर्य की पहली किरण दिखाई पड़ने लगे और सूर्य क्षितिज से ऊपर आने लगे, उसी समय जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए. ऊषा अर्घ्य सूर्योदय के कुछ मिनट पहले से लेकर सूर्योदय के तुरंत बाद तक दिया जाता है. सूर्योदय के बहुत समय बीत जाने के बाद ऊषा अर्घ्य देना सही नहीं माना जाता है. पंचांग के अनुसार, 25 मार्च 2026 को सूर्योदय का समय सुबह 6 बजकर 20 मिनट रहेगा. आप इसी समय के आसपास सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं. लेकिन विभिन्न शहरों में सूर्योदय के समय में भी थोड़ा अंतर भी होता है, इसलिए जान लें अपने शहर अनुसार ऊषा अर्घ्य का समय.

शहर अनुसार ऊषा अर्घ्य का समय (City Wise 25 March 2026 Sunrise Time)

पटना (Patna)- सुबह 05 बजकर 59 मिनट

रांची (Ranchi)- सुबह 05 बजकर 48 मिनट

गोरखपुर (Gorakhpur)- सुबह 05 बजकर 55 मिनट

दिल्ली (Delhi)- सुबह 06 बजकर 20 मिनट

प्रयागराज (Prayagraj)- सुबह 06 बजकर 02 मिनट

जमशेदपुर (Jamshedpur)- सुबह 05 बजकर 45 मिनट

बोकारो (Bokaro)- सुबह 05 बजकर 45 मिनट

गया (Gaya)- सुबह 05 बजकर 49 मिनट

भागलपुर (Bhagalpur)- सुबह 05 बजकर 41 मिनट

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur)- सुबह 05 बजकर 47 मिनट

वाराणसी (Varanasi)- सुबह 05 बजकर 57 मिनट

लखनऊ (Lucknow)- सुबह 06 बजकर 05 मिनट

मऊ (Mau)- सुबह 05 बजकर 55 मिनट

देवघर (Deoghar)-सुबह 05 बजकर 42 मिनट

नोएडा (Noida)- सुबह 06 बजकर 19 मिनट

छपरा (Chapra)- सुबह 05 बजकर 50 मिनट

कोलकाता (Kolkata)- सुबह 05 बजकर 36 मिनट

भोपाल (Bhopal)- सुबह 06 बजकर 20 मिनट

मुंबई (Mumbai)- सुबह 06 बजकर 39 मिनट

पुणे (Pune)- सुबह 06 बजकर 35 मिनट

बेगूसराय (Begusarai)- सुबह 05 बजकर 45 मिनट

ये भी पढ़ें: Chaiti Chhath Vrat Katha in Hindi: चैती छठ पर्व क्यों मनाते हैं, नहीं जानते तो पढ़ें ये कथा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 24 Mar 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Sunrise Time Surya Arghya Time Chaiti Chhath 2026 Chhath Puja 2026 Chaiti Chhath Puja 2026

Frequently Asked Questions

चैती छठ पर्व कब मनाया जाता है?

चैती छठ पर्व चार दिनों तक मनाया जाता है. यह 22 मार्च को नहाय खाय के साथ शुरू हुआ और 25 मार्च को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होता है।

ऊषा अर्घ्य का क्या महत्व है?

ऊषा अर्घ्य छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है. यह उगते हुए सूर्य को दिया जाता है और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।

ऊषा अर्घ्य देने का सही समय क्या है?

ऊषा अर्घ्य सूर्योदय के समय देना चाहिए, जब सूर्य की पहली किरण दिखाई दे. 25 मार्च 2026 को सूर्योदय का अनुमानित समय सुबह 6 बजकर 20 मिनट है।

विभिन्न शहरों में ऊषा अर्घ्य का समय अलग-अलग क्यों होता है?

विभिन्न शहरों में सूर्योदय के समय में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए ऊषा अर्घ्य का समय भी शहर के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है।

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