मकर साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते करियर और व्यपार में चुनौती, सोच समझकर लें फैसले!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Makar Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह मकर राशि के लिए आसान नहीं है. करियर, कारोबार और निजी जीवन तीनों मोर्चों पर दिक्कतें सामने आएंगी. फोकस खोया तो हालात और बिगड़ेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही समय पर शुभचिंतकों का समर्थन मिलेगा.

कुल मिलाकर सप्ताह चुनौतीपूर्ण है, पर संभालने योग्य है बशर्ते आप फैसलों में जल्दबाज़ी न करें.

मकर साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में काम में अड़चनों के कारण तनाव बढ़ेगा. चल रहे प्रोजेक्ट या डील में देरी हो सकती है, जिससे काम की गति प्रभावित होगी. सप्ताह के मध्य में लिया गया कोई भी जल्दबाज़ी वाला निर्णय उलटा असर देगा.

उत्तरार्ध में करियर या व्यवसाय से जुड़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन वह उतना फल नहीं देगी जितनी उम्मीद थी. धैर्य बनाए रखना ही इस सप्ताह की कुंजी है.

मकर साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की मंजूरी या सौदे में देरी होगी, जिससे निराशा हो सकती है. वित्तीय मामलों में खर्च बढ़ने की पूरी संभावना है, जिससे बजट बिगड़ सकता है.

महत्वपूर्ण डील के समय भ्रम या हड़बड़ी आपकी स्थिति कमजोर कर सकती है इसलिए ज़मीन पर टिककर काम करें.

मकर साप्ताहिक परिवार राशिफल

निजी जीवन में तनाव बढ़ सकता है. सप्ताह के मध्य में किसी परिजन से बातचीत में तीखापन रिश्तों में दरार डाल सकता है, इसलिए भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है.

सप्ताह के अंत में किसी बुजुर्ग की स्वास्थ्य समस्या चिंता बढ़ा सकती है. परिवार की जिम्मेदारी इस सप्ताह आपको गंभीर रखेगी.

मकर साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में आपकी एक गलत बात अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है. लव पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज़ करना या कड़वा व्यवहार संबंध को नुकसान पहुंचाएगा. इस सप्ताह ईगो छोड़कर बात करना ही रिश्ते बचाएगा.

मकर साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

यात्रा, तनाव और घरेलू दबाव के कारण शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ सकती है. नींद प्रभावित हो सकती है. बुजुर्ग सदस्यों की सेहत पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.

उपाय

प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. यह मानसिक स्थिरता और साहस बढ़ाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.