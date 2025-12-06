मकर साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: करियर में उछाल, धन लाभ, और रिश्तों में मजबूती!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Makar Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए सीधा-सीधा करियर और कारोबार में तेजी लाने वाला है. शुरुआत में की गई कोई भी यात्रा, मीटिंग या कदम बेकार नहीं जाएगा नतीजा मिलेगा और मजबूत मिलेगा. सत्ता और प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा और तुम इसका उपयोग भी कर पाओगे.

बाजार या किसी योजना में फंसा पैसा अचानक लौट सकता है, यानी आर्थिक राहत साफ़ दिख रही है. नौकरी वालों के लिए माहौल अनुकूल है, और बेरोजगारों को मौका मिल सकता है. उच्च शिक्षा वालों को भी अच्छे संकेत मिलेंगे. कुल मिलाकर यह हफ्ता आगे बढ़ने का है, लेकिन मौके पहचान कर तुरंत कार्रवाई करनी होगी.

मकर साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार का वातावरण संतुलित रहेगा. रिश्तों में सहजता रहेगी क्योंकि घर के लोग तुम्हें समझेंगे और सपोर्ट भी करेंगे. परिवार से जुड़ा कोई तनाव इस सप्ताह सिर नहीं चढ़ेगा. तुम जितना व्यस्त रहोगे, घर उतना शांत रहेगा इसे बनाए रखना तुम्हारे ही हित में है.

मकर साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ इस हफ्ते स्मूथ चलेगी. पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव gestures मिलेंगे, और किसी सरप्राइज से मूड और अच्छा होगा. तुम भी अपनी तरफ से ईमानदार संवाद रखोगे तो रिश्ता और मजबूत होगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है मतलब घर और रिश्ते दोनों साथ देंगे.

मकर साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में बड़ा अवसर सामने आ सकता है ऐसा मौका जो आगे जाकर गेम चेंज कर सकता है. निवेश, विस्तार या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ने का सही समय है, बशर्ते तुम तैयारी पूरी रखो. फंसा पैसा निकलना इस हफ्ते सबसे बड़ा बोनस साबित होगा. सहयोगियों और संपर्कों से भी फायदा मिलेगा.

मकर साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए यह सप्ताह आराम नहीं, बल्कि ग्रोथ का है. जो जिम्मेदारी मिले, उसे तेजी से पकड़ो सीनियर की नजर इसी पर टिकेगी. बेरोजगारों को मनचाही नौकरी का योग है. ऑफिस में टीम वर्क अच्छा चलेगा और माहौल भी तुम्हारे पक्ष में रहेगा.

मकर साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है. किसी संस्थान या कोर्स से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. युवाओं के लिए नए अवसर दिख रहे हैं लेकिन फैसला लेते समय जल्दबाज़ी के बजाय स्पष्ट सोच जरूरी है.

मकर साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक रूप से सप्ताह मजबूत है. अतिरिक्त आय, पुराने बकाये की रिकवरी, और सेविंग्स में बढ़ोतरी तीनों के योग बन रहे हैं. कोई बड़ा खर्च भी आए, तो तुम उसे आसानी से संभाल लोगे. निवेश के लिए समय ठीक है, लेकिन बेसलेस जोखिम मत लो.

मकर साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य और स्थिर रहेगा. काम में व्यस्तता बढ़ेगी लेकिन इससे थकावट नहीं, बल्कि संतुष्टि मिलेगी. नींद और रूटीन को बिगाड़ोगे तो असर जरूर दिखेगा, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: काला

काला उपाय: ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जप करें.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.