हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: करियर में उछाल, धन लाभ, और रिश्तों में मजबूती!

मकर साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: करियर में उछाल, धन लाभ, और रिश्तों में मजबूती!

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए सीधा-सीधा करियर और कारोबार में तेजी लाने वाला है. शुरुआत में की गई कोई भी यात्रा, मीटिंग या कदम बेकार नहीं जाएगा नतीजा मिलेगा और मजबूत मिलेगा. सत्ता और प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा और तुम इसका उपयोग भी कर पाओगे.

बाजार या किसी योजना में फंसा पैसा अचानक लौट सकता है, यानी आर्थिक राहत साफ़ दिख रही है. नौकरी वालों के लिए माहौल अनुकूल है, और बेरोजगारों को मौका मिल सकता है. उच्च शिक्षा वालों को भी अच्छे संकेत मिलेंगे. कुल मिलाकर यह हफ्ता आगे बढ़ने का है, लेकिन मौके पहचान कर तुरंत कार्रवाई करनी होगी.

मकर साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार का वातावरण संतुलित रहेगा. रिश्तों में सहजता रहेगी क्योंकि घर के लोग तुम्हें समझेंगे और सपोर्ट भी करेंगे. परिवार से जुड़ा कोई तनाव इस सप्ताह सिर नहीं चढ़ेगा. तुम जितना व्यस्त रहोगे, घर उतना शांत रहेगा इसे बनाए रखना तुम्हारे ही हित में है.

मकर साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ इस हफ्ते स्मूथ चलेगी. पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव gestures मिलेंगे, और किसी सरप्राइज से मूड और अच्छा होगा. तुम भी अपनी तरफ से ईमानदार संवाद रखोगे तो रिश्ता और मजबूत होगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है मतलब घर और रिश्ते दोनों साथ देंगे.

मकर साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में बड़ा अवसर सामने आ सकता है ऐसा मौका जो आगे जाकर गेम चेंज कर सकता है. निवेश, विस्तार या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ने का सही समय है, बशर्ते तुम तैयारी पूरी रखो. फंसा पैसा निकलना इस हफ्ते सबसे बड़ा बोनस साबित होगा. सहयोगियों और संपर्कों से भी फायदा मिलेगा.

मकर साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए यह सप्ताह आराम नहीं, बल्कि ग्रोथ का है. जो जिम्मेदारी मिले, उसे तेजी से पकड़ो सीनियर की नजर इसी पर टिकेगी. बेरोजगारों को मनचाही नौकरी का योग है. ऑफिस में टीम वर्क अच्छा चलेगा और माहौल भी तुम्हारे पक्ष में रहेगा.

मकर साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है. किसी संस्थान या कोर्स से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. युवाओं के लिए नए अवसर दिख रहे हैं लेकिन फैसला लेते समय जल्दबाज़ी के बजाय स्पष्ट सोच जरूरी है.

मकर साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक रूप से सप्ताह मजबूत है. अतिरिक्त आय, पुराने बकाये की रिकवरी, और सेविंग्स में बढ़ोतरी तीनों के योग बन रहे हैं. कोई बड़ा खर्च भी आए, तो तुम उसे आसानी से संभाल लोगे. निवेश के लिए समय ठीक है, लेकिन बेसलेस जोखिम मत लो.

मकर साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य और स्थिर रहेगा. काम में व्यस्तता बढ़ेगी लेकिन इससे थकावट नहीं, बल्कि संतुष्टि मिलेगी. नींद और रूटीन को बिगाड़ोगे तो असर जरूर दिखेगा, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: काला
  • उपाय: ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जप करें.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 10:50 AM (IST)
Capricorn Weekly Horoscope Makar Rashifal

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मकर राशि वालों के करियर और कारोबार में क्या विशेष रहेगा?

यह सप्ताह करियर और कारोबार में तेजी लाने वाला है। शुरुआत में की गई यात्राएं, मीटिंग्स या कदम फलदायी होंगे और मजबूत परिणाम देंगे। सत्ता और प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा।

मकर राशि वालों को इस सप्ताह धन संबंधी क्या राहत मिलने की उम्मीद है?

बाजार या किसी योजना में फंसा हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक राहत मिलने की स्पष्ट संभावना है। अतिरिक्त आय, पुराने बकाये की रिकवरी और बचत में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं।

इस सप्ताह मकर राशि वालों के पारिवारिक जीवन का माहौल कैसा रहेगा?

पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा और रिश्तों में सहजता बनी रहेगी। घर के सदस्य आपका सहयोग करेंगे और परिवार से जुड़ा कोई भी तनाव इस सप्ताह हावी नहीं होगा।

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिहाज से कैसा रहेगा?

प्रेम संबंध स्मूथ रहेंगे और पार्टनर की ओर से सकारात्मक संकेत मिलेंगे। किसी सरप्राइज से मूड और भी अच्छा हो सकता है। ईमानदार संवाद से रिश्ता और मजबूत होगा।

क्या मकर राशि वालों के लिए नौकरी के संबंध में कोई शुभ संकेत है?

हां, नौकरी वालों के लिए यह सप्ताह विकास का है। मिलने वाली जिम्मेदारियों को तुरंत स्वीकार करें। बेरोजगारों को मनचाही नौकरी मिलने का भी योग है।

