Capricorn Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: मकर राशि के जातक सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी. लंबे समय से फंसी समस्याओं का समाधान मिलेगा और राहत महसूस होगी. आपके प्रयासों में मनचाहा परिणाम सामने आएगा. दोस्त और रिश्तेदार सहयोग में पीछे नहीं रहेंगे.

सत्ता-संस्थान या सरकारी लोगों से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. भूमि या भवन से जुड़े मामले बातचीत के जरिए हल होंगे और कोर्ट-कचहरी में लंबित मामलों में भी सकारात्मक डिसिशन संभव है.

परिवार राशिफल

परिवार में सहयोग और समर्थन का माहौल रहेगा. मिड वीक में किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. रिश्ते-नाते पूरी तरह अनुकूल रहेंगे. भाई-बहनों और घरवालों से मदद मिलेगी.

लव राशिफल

प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी. अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे. मैरिड लाइफ में मिठास बनी रहेगी और आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

व्यापार राशिफल

बिज़नेस में यह सप्ताह बहुत लाभदायक रहेगा. फॉरेन बिजनेसमैन को विशेष लाभ मिल सकता है. नए सौदे और निवेश लाभदायक साबित होंगे. जोखिम वाले फैसले से बचें, लेकिन सोच-समझकर किए गए प्रयास आपके लिए आर्थिक सफलता लाएंगे.

नौकरी राशिफल

कर्मचारी वर्ग के लिए सप्ताह सकारात्मक रहेगा. सहकर्मी, जूनियर और सीनियर्स से सहयोग मिलेगा. प्लानिंग और रणनीति बनाकर किए गए कार्य सफल रहेंगे. ऑफिस में आपकी साख और इमेज मजबूत होगी.

युवा और करियर राशिफल

युवाओं और छात्रों के लिए यह सप्ताह फायदेमंद रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं या करियर प्लानिंग में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. मानसिक स्थिरता और सही फोकस आपको बेहतर अवसर दिलाएंगे.

धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से समय मजबूत है. अचानक धन लाभ, बोनस या किसी निवेश का अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. खर्च नियंत्रित रहेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. हालांकि व्यस्त कार्यक्रम और यात्रा थकान ला सकती है, इसलिए समय पर आराम और पोषण पर ध्यान दें.

शुभ अंक 8

8 शुभ रंग गहरा हरा

उपाय

शुक्रवार को सूर्य मंदिर में दीपक जलाएं और किसी गरीब व्यक्ति को दाल या अनाज दान करें.

FAQs

Q1 क्या बिज़नेस में लाभ मिलेगा?

A1 हाँ, सोच-समझकर किए गए प्रयास आपको आर्थिक सफलता देंगे.

Q2 क्या पारिवारिक मामले हल होंगे?

A2 हाँ, बातचीत और सहयोग से अधिकांश मामलों का समाधान संभव है.

Q3 क्या प्रेम संबंध में सुधार होगा?

A3 हाँ, प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता और सुखद अवसर मिलेंगे.

Q4 क्या नौकरी में सहयोग मिलेगा?

A4 हाँ, सीनियर्स और सहकर्मियों से अच्छा समर्थन मिलेगा.

Q5 क्या स्वास्थ्य सामान्य रहेगा?

A5 हाँ, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण थकान का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.