Makar Saptahik Rashifal 29 December 2025 to 4 January 2026: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मकता और लाभ के संकेत लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत उत्साहजनक रहेगी और आपके प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ते नजर आएंगे.

भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे न केवल आपके करियर और बिज़नेस में तरक्की के अवसर बनेंगे, बल्कि घर-परिवार में भी सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी. आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और लिए गए फैसले भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रॉफिटेबल रहने वाला है. करियर या बिज़नेस से संबंधित किसी शॉर्ट जर्नी पर जाना पड़ सकता है, जो न केवल सुखद रहेगी बल्कि नए व्यावसायिक संबंधों को भी मजबूत करेगी.

यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी या लग्ज़री आइटम्स में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो मळमास के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपसे सुलह-समझौते की पेशकश कर सकते हैं, जिससे पुराने विवाद समाप्त होने के योग बन रहे हैं.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यस्थल का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. ऑफिस में सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम समय पर पूरा होगा.

वर्किंग वुमन के लिए पदोन्नति या जिम्मेदारियों में वृद्धि के संकेत हैं. यदि आपका कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो उससे राहत मिलने की संभावना बन रही है. आज आपके काम की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास और मनोबल दोनों बढ़ेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. मिड वीक संतान पक्ष से जुड़ा कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर होगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा, महाकुंभ या पिल्ग्रिमेज टूर की योजना बन सकती है.

प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी. मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संतुलन देगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग के लिए यह समय आत्मविकास और नए अवसरों का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और करियर को लेकर लिए गए निर्णय सही साबित होंगे. समाज सेवा और धर्म-अध्यात्म से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. हालांकि, काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें. योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

उपाय: आज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और करियर व पारिवारिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

FAQs

1. क्या आज मकर राशि के लिए निवेश करना शुभ रहेगा?

हाँ, खासकर भविष्य से जुड़े निवेश की योजना बनाना आज शुभ रहेगा, लेकिन अमल मळमास के बाद करें.

2. नौकरी में प्रमोशन के योग हैं या नहीं?

वर्किंग वुमन और मेहनती कर्मचारियों के लिए पदोन्नति या जिम्मेदारियों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं.

3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.