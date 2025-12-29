हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): प्रमोशन, प्रॉफिट और प्रेम में मिठास के बन रहे हैं योग

मकर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर–4 जनवरी 2026): प्रमोशन, प्रॉफिट और प्रेम में मिठास के बन रहे हैं योग

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि के जातकों के लिए 29 दिसंबर–4 जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मकर साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 29 Dec 2025 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Saptahik Rashifal 29 December 2025 to 4 January 2026: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मकता और लाभ के संकेत लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत उत्साहजनक रहेगी और आपके प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ते नजर आएंगे.

भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे न केवल आपके करियर और बिज़नेस में तरक्की के अवसर बनेंगे, बल्कि घर-परिवार में भी सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी. आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और लिए गए फैसले भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रॉफिटेबल रहने वाला है. करियर या बिज़नेस से संबंधित किसी शॉर्ट जर्नी पर जाना पड़ सकता है, जो न केवल सुखद रहेगी बल्कि नए व्यावसायिक संबंधों को भी मजबूत करेगी.

यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी या लग्ज़री आइटम्स में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो मळमास के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपसे सुलह-समझौते की पेशकश कर सकते हैं, जिससे पुराने विवाद समाप्त होने के योग बन रहे हैं.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यस्थल का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. ऑफिस में सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम समय पर पूरा होगा.

वर्किंग वुमन के लिए पदोन्नति या जिम्मेदारियों में वृद्धि के संकेत हैं. यदि आपका कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो उससे राहत मिलने की संभावना बन रही है. आज आपके काम की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास और मनोबल दोनों बढ़ेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. मिड वीक संतान पक्ष से जुड़ा कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर होगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा, महाकुंभ या पिल्ग्रिमेज टूर की योजना बन सकती है.

प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी. मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संतुलन देगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग के लिए यह समय आत्मविकास और नए अवसरों का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और करियर को लेकर लिए गए निर्णय सही साबित होंगे. समाज सेवा और धर्म-अध्यात्म से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. हालांकि, काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें. योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
  • उपाय: आज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और करियर व पारिवारिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

FAQs 

1. क्या आज मकर राशि के लिए निवेश करना शुभ रहेगा?
हाँ, खासकर भविष्य से जुड़े निवेश की योजना बनाना आज शुभ रहेगा, लेकिन अमल मळमास के बाद करें.

2. नौकरी में प्रमोशन के योग हैं या नहीं?
वर्किंग वुमन और मेहनती कर्मचारियों के लिए पदोन्नति या जिम्मेदारियों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं.

3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 29 Dec 2025 08:15 AM (IST)
Tags :
Capricorn Makar Rashifal Capricorn Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
Advertisement

वीडियोज

Tata Ernakulam Express ट्रेन में आग का तांडव! 150+ यात्री थे सवार| Breaking | Andhra Pradesh
Tata Ernakulam Express में लगी भीषण आग, आग लगने से एक शख्स की मौत | Breaking | Andhra Pradesh
Lucknow News: लखनऊ की सड़क पर 1090 चौराहे पर स्टंटबाज़ी का वीडियो सामने आया...
Mohan Bhagwat का बड़ा बयान, 'हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म समान' | RSS | BJP | Breaking | ABP News
Unnao Case: CBI की याचिका पर आज होगी Supreme Court में सुनवाई, Kuldeep Senger की जमानत पर सवाल...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर के सामने आ खड़ी होगी तुलसी? नॉयना का मास्टरप्लान होगा फेल, रणविजय को ऋतिक दिखाएगा उसकी औकात
मिहिर के सामने आ खड़ी होगी तुलसी? रणविजय को ऋतिक दिखाएगा उसकी औकात
हेल्थ
सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान
सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान
शिक्षा
NTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट
NTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट
रिलेशनशिप
शादी करने जा रहे हैं तो जरूर चेक कर लें ये चीजें, कहीं बाद में न हो पछतावा
शादी करने जा रहे हैं तो जरूर चेक कर लें ये चीजें, कहीं बाद में न हो पछतावा
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget