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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: सेहत के प्रति बरतें सावधानी, कार्य विभाजन से घटेगा तनाव, बिजनेस डील्स में जल्दबाजी से बचें

मकर साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: सेहत के प्रति बरतें सावधानी, कार्य विभाजन से घटेगा तनाव, बिजनेस डील्स में जल्दबाजी से बचें

मकर साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर-3 अक्टूबर 2026: सेहत के प्रति बरतें सावधानी, वर्क डिवाइड कर घटाएं तनाव, बिजनेस में जल्दबाजी में निवेश से बचें! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Sep 2026 05:40 PM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने, कार्यभार का सही प्रबंधन करने और वित्तीय निर्णयों में अत्यधिक सतर्कता बरतने का रहेगा. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत में मौसमी बीमारियां या पुरानी शारीरिक समस्याएं आपके पूर्व-नियोजित कार्यों में रुकावट डाल सकती हैं.

कार्यक्षेत्र में एक साथ कई जिम्मेदारियों का बोझ लेने के बजाय कार्यों का उचित विभाजन करना ही मानसिक शांति देगा. मध्य सप्ताह में व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं, जहां जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है; इसलिए धैर्य और भावनात्मक परिपक्वता से आगे बढ़ें.

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बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मकर राशि के कारोबारियों के लिए जोखिम से बचने और संभलकर निवेश करने का रहेगा.

व्यापार में उतार-चढ़ाव: मध्य सप्ताह (मिड वीक) में बिजनेस के मोर्चे पर कुछ अप्स एंड डाउंस (उतार-चढ़ाव) की परिस्थितियां बन सकती हैं; बाजार की स्थिति को समझे बिना कोई बड़ा कदम न उठाएं.

निवेश में एक्स्ट्रा केयरफुल रहें: किसी नई व्यापारिक डील या नई योजना में फंड्स (पूंजी) इन्वेस्ट करते समय अत्यधिक सतर्क और सावधान रहें; जल्दबाजी में लिए गए फैसले (Hasty Decisions) बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकते हैं.

वित्तीय मामलों में अंधविश्वास से बचें: धन के लेन-देन और वित्तीय मामलों में किसी भी बाहरी या परिचित व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने की भूल न करें.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यभार के प्रबंधन और तनाव को नियंत्रित रखने का रहेगा.

काम का विभाजन सीखें: कार्यक्षेत्र में एक साथ कई आधिकारिक जिम्मेदारियां सिर पर आ जाने के कारण अत्यधिक शारीरिक व मानसिक थकावट महसूस हो सकती है; ऐसे में सभी काम खुद करने के बजाय टीम के साथ वर्क डेलिगेशन (कार्यों का उचित विभाजन) करना सीखें.

वर्कप्लेस की टेंशन घर न लाएं: ऑफिस के तनाव, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स और कार्यभार की उलझनों को अपने घर के शांत वातावरण पर कतई हावी न होने दें.

दोस्तों से संवाद: तनाव के क्षणों में पुराने और करीबी दोस्तों से फोन पर बातचीत करना आपके दिमाग को काफी हल्का और रिलैक्स महसूस कराएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अपनों को समय देने और भावनात्मक समझदारी दिखाने का है.

परिजनों से दूरी न बनने दें: भारी वर्कलोड और व्यस्त दिनचर्या के चलते अपने शुभचिंतकों, माता-पिता और परिवार के सदस्यों से संवाद में दूरी न आने दें; उनके साथ नियमित संपर्क बनाए रखें.

लव रिलेशन में इमोशनल मैच्योरिटी: प्रेम संबंधों में बचकानी जिद के बजाय भावनात्मक परिपक्वता (Emotional Maturity) दिखाएं और अपने पार्टनर की व्यावहारिक परिस्थितियों व मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करें.

दांपत्य जीवन को दें समय: एक सुखी और संतुलित वैवाहिक जीवन के लिए अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा कीमती समय निकालकर अपने लाइफ पार्टनर को अवश्य दें; यह आपसी समझ आपके वैवाहिक रिश्ते को और अधिक गहरा व मजबूत बनाएगी.

स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल (Health & Lifestyle)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए सबसे अधिक ध्यान देने योग्य रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में मौसमी बीमारी (Seasonal Illness) या कोई पुराना दबा हुआ स्वास्थ्य विकार उभरने से शारीरिक दर्द और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. व्यस्तता के बीच अपनी संतुलित डाइट, समय पर दवाइयों और दैनिक रूटीन का विशेष ख्याल रखें. पर्याप्त नींद लें, हल्का व सुपाच्य भोजन करें और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

साप्ताहिक उपाय

  • शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें.
  • सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
  • पितृ पक्ष के पावन अवसर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से पितरों का तर्पण करें और किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या काले कंबल/वस्त्र का दान करें; इससे मौसमी बीमारियों से राहत मिलेगी, व्यापारिक नुकसान से बचाव होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

FAQs 

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी बरतनी है?
Ans. मौसमी बीमारी या पुराने हेल्थ इश्यू उभरने से प्लान्ड टास्क्स अटक सकते हैं, इसलिए डाइट व रूटीन का ध्यान रखें और काम को डिवाइड कर तनाव से बचें.

Q2. इस सप्ताह मकर राशि के कारोबारियों को नए निवेश और डील्स में किन बातों का ध्यान रखना होगा?
Ans. मिड वीक में अप्स-डाउन की स्थिति रहेगी; नई डील में फंड इन्वेस्ट करते समय एक्स्ट्रा केयरफुल रहें ताकि जल्दबाजी के फैसलों से नुकसान न हो.

Q3. इस सप्ताह मकर राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. लव रिलेशन में इमोशनल मैच्योरिटी दिखाकर पार्टनर की स्थिति समझें, और बिजी लाइफ से वक्त निकालकर लाइफ पार्टनर के साथ बिताएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 04:44 PM (IST)
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Capricorn Weekly Horoscope Makar Saptahik Rashifal
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