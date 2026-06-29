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Makar Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मकर राशि वालों को रुकी हुई पूंजी मिलेगी वापस, लेकिन सगाई की बातों में अंतिम क्षणों में आ सकती है रुकावट
Makar Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर, बिजनेस लोन, पारिवारिक रिश्ते, मांगलिक कार्य और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.
Makar Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मकर राशि वालों के लिए सप्ताह बिजनेस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसलों और करियर के मोर्चे पर कड़े परिश्रम के साथ आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत में आपको बिजनेस से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं. नए बिजनेस को स्टार्ट करने से जुड़े मामलों में कुछ अनुभवी लोगों की सलाह आपके बहुत काम आएगी.
- न्यू वेंचर से जुड़े मामलों में शुरुआत में थोड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा. देश-विदेश से जुड़ा बिजनेस करने वाले लोगों को इस हफ्ते थोड़ी संभलकर डील करनी चाहिए.
- पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में लंबे समय से रुकी हुई पुरानी पूंजी वापस मिलेगी, जिससे बड़ी राहत होगी. हालांकि, पार्टनरशिप के काम में पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) की कमी के कारण पार्टनर्स के बीच विवाद खड़ा हो सकता है.
- बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़े मामले में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्युमेंट्स की मांग की जा सकती है, जिससे काम थोड़ा लटक सकता है. राहत की बात यह है कि किसी सरकारी नोटिस का निपटारा लीगल एक्सपर्ट की मदद से आसानी से हो जाएगा.
- नौकरीपेशा लोगों की बात करें तो नई जॉब में आ रही शुरुआती परेशानियों को आप अपने कड़े परिश्रम से सुलझा लेंगे. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ आपके रिलेशन बिल्कुल सामान्य रहेंगे.
- वर्कप्लेस पर जरूरत के वक्त आपको दूसरों की हेल्प मिलेगी, लेकिन कुछ जूनियर को-वर्कर्स की वजह से आपके लिए परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं. नौकरी में अनचाही जगह पर ट्रांसफर होना आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, पर प्रमोशन होना आपकी सैलरी को बढ़ा देगा. विदेश में काम करने वालों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़े मामलों में प्रोग्रेस होगी.
- फैमिली लाइफ की बात करें तो इस हफ्ते कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स का असर अपने वर्कप्लेस पर ना पड़ने दें, अन्यथा बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं. मैरिड लाइफ में आपसी तालमेल बेहतरीन बना रहेगा.
- अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें अंतिम क्षणों में कुछ रुकावटों का सामना कर सकती हैं, जिससे सगाई टूटने या उसमें बाधा आने जैसी स्थिति का डर सताएगा. हालांकि, घर में मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा लगातार चलती रहेगी.
- परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) पर जाने की योजना पर इस हफ्ते अंतिम मुहर लग सकती है. दोस्तों और करीबियों के साथ की गई ट्रैवलिंग पर आपके कुछ पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं.
- स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट अच्छे रहेंगे, लेकिन वे अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स जैसे आलस्य और मानसिक थकावट की वजह से परेशान रह सकते हैं.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह समय सामान्य रहेगा. उन्हें इस हफ्ते जनता के बीच ग्राउंड लेवल पर ज्यादा मेहनत करनी होगी.
- सेहत के लिहाज से इस सप्ताह लापरवाही न बरतें. आपको घुटनों में तेज दर्द होने या पेट में गैस की गंभीर समस्या परेशान कर सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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