Capricorn Weekly Horoscope 20 to 26 September 2026: सितंबर के इस महत्वपूर्ण सप्ताह में ग्रहों की चाल मकर राशि के जातकों को अत्यधिक धैर्य, अनुशासन और वित्तीय सतर्कता बरतने की सलाह दे रही है. विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह समयावधि मकर राशि वालों के लिए भागदौड़, अप्रत्याशित खर्चों और पारिवारिक तालमेल की परीक्षा लेने वाली साबित होगी. सच्चे मित्रों के सहयोग से आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

दैनिक कार्यों में बढ़ेगी भागदौड़, सच्चे मित्रों का संबल दिलाएगा राहत

सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने नियमित कामकाज को लेकर अतिरिक्त सक्रिय रहना होगा.

सामान्य से अधिक प्रयास: सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको अपने छोटे-छोटे दैनिक कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी सामान्य से कहीं अधिक भागदौड़ और पसीना बहाना पड़ सकता है.

सच्चे मित्रों का साथ: इस आपाधापी के बीच आपके विश्वसनीय और सच्चे मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. उनकी व्यावहारिक मदद से आपके कामकाज में तेजी आएगी और आप काफी समय से अटके हुए कार्यों को समय पर निपटाने में सफल रहेंगे.

विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इंतजार: यदि आप विदेश में अपना करियर बनाने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा और धैर्य रखकर इंतजार करना पड़ सकता है; स्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल होंगी.

धन के लेन-देन में भारी सतर्कता जरूरी: आय कम और खर्चे रहेंगे अधिक

वित्तीय और व्यापारिक मोर्चे पर यह सप्ताह मकर राशि के कारोबारियों के लिए जोखिम से बचने का समय है.

हस्ताक्षर व लेन-देन में सावधानी: व्यापारी वर्ग किसी भी बड़े सौदे पर हस्ताक्षर (Sign) करते समय और पैसों के बड़े लेन-देन के दौरान पूरी कानूनी सतर्कता बरतें.

बहकावे में न लें वित्तीय फैसले: किसी तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर या मन में असमंजस रहते हुए कोई बड़ा आर्थिक निर्णय बिल्कुल न लें.

बजट पर दबाव: इस पूरे सप्ताह नियमित आय की तुलना में आकस्मिक खर्चों (Expenditure) की अधिकता बनी रहेगी, जिससे आपका वित्तीय संतुलन थोड़ा प्रभावित हो सकता है.

पिता से वैचारिक मतभेद की आशंका, प्रतियोगी छात्र त्यागें आलस्य

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से यह सप्ताह संयम और बड़ों के प्रति आदर बनाए रखने की मांग कर रहा है.

पिता से मतभेद व सहयोग की कमी: परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर पिता या पिता समान किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. जीवन के किसी बड़े फैसले में पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न व आहत रह सकता है; शांत रहकर उनकी बात को भी समझें.

छात्रों के लिए कड़ी मेहनत का समय: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. मनचाही सफलता पाने के लिए आलस्य और टालमटोल की आदत को तुरंत त्यागकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन: भावुकता में न लें कोई बड़ा फैसला

रिश्तों के मोर्चे पर यह सप्ताह अत्यधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दे रहा है.

लव लाइफ में जल्दबाजी से बचें: प्रेम-प्रसंगों में अत्यधिक भावुक होकर या भावनाओं के बहाव में आकर कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय न लें. रिश्ते की मर्यादा और भविष्य के पहलुओं को ध्यान में रखकर ही कदम आगे बढ़ाएं.

सेहत का हाल: पुरानी बीमारियों के उभरने का खतरा, अस्पताल के चक्कर से बचें

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों को इस सप्ताह अत्यधिक गंभीर रहने की जरूरत है. मौसम में आ रहे बदलाव या किसी पुरानी बीमारी के अचानक दोबारा उभरने की आशंका बन रही है. किसी भी शारीरिक कष्ट या असामान्य लक्षण को बिल्कुल नजरअंदाज न करें; समय पर चिकित्सकीय परामर्श लें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष उपाय

श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के पावन काल में पितरों की तृप्ति, सेहत के कष्टों से मुक्ति और कार्यों की बाधाएं समाप्त करने के लिए मकर राशि वाले यह उपाय अवश्य करें:

उपाय: इस पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन काले तिल और शुद्ध जल से अपने पितरों का नियमित तर्पण करें. इसके साथ ही प्रतिदिन सायंकाल काले कुत्तों को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई ताजी रोटी खिलाएं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस उपाय से अज्ञात पितृ दोष शांत होते हैं, गंभीर शारीरिक कष्टों और बीमारियों से रक्षा होती है तथा रुके हुए कार्यों की बाधाएं शीघ्र समाप्त होती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.