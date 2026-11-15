Makar Saptahik Rashifal 15 to 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 15 नवंबर से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए नई व्यावसायिक योजनाओं, करियर में सराहना और पारिवारिक उत्साह लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत अपने व्यापार और कार्यक्षेत्र की नई योजनाओं को आकार देने से होगी, जो आगे चलकर बेहतरीन परिणाम देगी.

1. बिजनेस, लोन और विदेश से लाभ (Business Planning, Loan Relief & Foreign Gains)

नई योजनाओं को मिलेगा आकार, बिजनेस लोन होगा क्लियर: इस सप्ताह की शुरुआत आपके बिजनेस और कार्यक्षेत्र की नई योजनाओं को मूर्त रूप देने से होगी. यदि आपका कोई व्यावसायिक लोन चल रहा था, तो इस सप्ताह आप अपनी सूझबूझ और वित्तीय अनुशासन से उसे काफी हद तक क्लियर करने में सफल रहेंगे.

विदेशी संपर्कों से जबरदस्त लाभ, यात्रा होगी फलदायी: जो जातक विदेश में बिजनेस कर रहे हैं या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं, उन्हें विदेशी संपर्कों (Foreign Contacts) से जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा. व्यापारिक या निजी कार्यों से बनने वाला ट्रैवलिंग का योग आपके लिए लाभकारी साबित होगा.

2. करियर, नौकरी और सरकारी क्षेत्र (Career, Targets & Govt Responsibility)

कठिन टारगेट पूरे कर सीनियर्स का जीतेंगे दिल: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए यह सप्ताह बेहद उत्साहजनक रहेगा; आप अपने कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा करके सीनियर्स और प्रबंधन का दिल जीत लेंगे. विदेश में जॉब कर रहे मकर राशि के जातकों को भी धन लाभ और उन्नति मिलेगी.

सरकारी कर्मियों को बड़ी जिम्मेदारी या आधिकारिक नोटिस: सरकारी नौकरी (Government Job) वालों के लिए समय अत्यंत उत्तम बना हुआ है; इस सप्ताह आपको कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस (Official Notice) या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

3. पारिवारिक, मांगलिक और प्रेम जीवन (Family Auspicious Events & Romance)

मांगलिक कार्य व पूजा-पाठ की योजना, विवाह चर्चा से बढ़ेगा उत्साह: पारिवारिक माहौल बेहद खुशनुमा और आध्यात्मिक रहेगा. फैमिली के साथ मिलकर घर में किसी मांगलिक कार्य या पूजा-पाठ की योजना बनाई जाएगी, तथा किसी करीबी रिश्तेदार के यहां जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है. घर में अविवाहित सदस्यों के विवाह की चर्चा शुरू होने से परिवार का माहौल उत्साह और उमंग से भर जाएगा.

पार्टनर संग मूवी या पार्टी की खूबसूरत प्लानिंग: प्रेम जीवन (Love Life) में मधुरता और नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ किसी मूवी देखने जाने या शानदार पार्टी की खूबसूरत प्लानिंग आपके प्रेम जीवन को और अधिक सुंदर बना देगी.

4. शिक्षा, कला-खेल व स्वास्थ्य (Students, Artists & Health)

छात्रों को एकाग्रता से लाभ, कलाकारों-खिलाड़ियों को मान-सम्मान: विद्यार्थी वर्ग (Students) और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी एकाग्रता (Concentration) का पूरा लाभ मिलेगा. वहीं, कला जगत से जुड़े कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपनी कड़ी मेहनत के दम पर समाज में विशेष मान-सम्मान प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: इस सप्ताह अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि अत्यधिक काम और भागदौड़ के कारण शारीरिक व मानसिक थकान हो सकती है. काम के बीच पर्याप्त विश्राम लें, संतुलित आहार अपनाएं और नियमित प्राणायाम करें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, कार्यसिद्धि और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या कंबल का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की थकान और बाधाएं दूर होंगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी और घर में मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

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