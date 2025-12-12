Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom















Makar Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए सीधा-सादा नहीं है. काम पूरे होंगे, लेकिन आसानी से नहीं. हर जगह मेहनत और धैर्य की परीक्षा चलेगी.

गलत फैसले, बिना सोचे जोखिम और भावनाओं में आकर किए गए कदम सीधा नुकसान कराएंगे. इसलिए पूरे हफ्ते एक ही मंत्र याद रखो सोच-समझकर चलो, वरना नुकसान तय है.

मकर साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर में शांति और तनाव दोनों दिखाई देंगे. भाई-बहनों के साथ किसी बात पर खींचतान हो सकती है, इसलिए अनावश्यक बहस से बचो. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है, जिससे जिम्मेदारियाँ और चिंता दोनों बढ़ेंगी. किसी भी निर्णय में परिवार की भावनाओं को नजरअंदाज मत करो यहीं से रिश्तों में खटास शुरू होती है.

मकर साप्ताहिक लव राशिफल

रिलेशनशिप में संतुलन बनाए रखना इस हफ्ते तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. अगर तुम ठंडे दिमाग से बात नहीं करोगे तो रिश्ते में गलतफहमियाँ बढ़ेंगी. शादीशुदा लोगों के लिए पार्टनर बड़ा सहारा साबित होंगे. मुश्किल दिनों में वे तुम्हें मानसिक सपोर्ट देंगे इसे हल्के में मत लेना.

मकर साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में तेजी और लाभ दोनों दिखाई देंगे, लेकिन जोखिम उठाने की कोशिश मत करना. कोई बड़ा निवेश या नई योजना बिना समझे शुरू की, तो सीधा घाटा लगेगा. हफ्ते के मध्य में अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए फालतू खर्चों पर लगाम कसना जरूरी होगा.

मकर साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरी में दबाव रहेगा और काम उम्मीद से ज्यादा मेहनत मांगेंगे. अगर तुम लापरवाही या ओवरकॉन्फिडेंस दिखाओगे तो मौके हाथ से निकलेंगे. उच्च अधिकारियों से मनचाहा सपोर्ट नहीं मिलेगा इसलिए भरोसा खुद की क्षमता पर ही रखो. सप्ताह के अंत में थोड़ा सुधार दिखेगा.

मकर साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़ी योजनाओं में रुकावटें आएंगी. किसी भी आवेदन, परीक्षा या इंटरव्यू को हल्के में मत लो. यह समय धैर्य से और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने का है. जल्दबाज़ी सीधे नुकसान करेगी. करियर से जुड़े फैसलों में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लो.

मकर साप्ताहिक धन राशिफल

पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी. अचानक धन लाभ मिलेगा, लेकिन साथ ही खर्च आपको परेशान करेंगे. गलत जगह पैसा लगाने से बचो इस हफ्ते जोखिम बिल्कुल मत लेना. यात्राओं में खर्च बढ़ेगा और साथ ही सामान खोने या नुकसान का खतरा भी रहेगा.

मकर साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखो. चोट या किसी सामान के खोने की संभावना है. सप्ताह के अंत में परिवार के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने से मानसिक तनाव बढ़ेगा. अपनी इम्युनिटी पर ध्यान दो ठंड लगने या कमजोरी जैसी समस्याएँ उभर सकती हैं.

शुभ अंक 8

शुभ रंग स्लेटी

उपाय शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.