हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: करियर में उछाल, धन लाभ, और रिश्तों में मजबूती! पढ़ें राशिफल

मकर साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: करियर में उछाल, धन लाभ, और रिश्तों में मजबूती! पढ़ें राशिफल

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Dec 2025 05:50 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए सीधा-सादा नहीं है. काम पूरे होंगे, लेकिन आसानी से नहीं. हर जगह मेहनत और धैर्य की परीक्षा चलेगी.

गलत फैसले, बिना सोचे जोखिम और भावनाओं में आकर किए गए कदम सीधा नुकसान कराएंगे. इसलिए पूरे हफ्ते एक ही मंत्र याद रखो सोच-समझकर चलो, वरना नुकसान तय है.

मकर साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर में शांति और तनाव दोनों दिखाई देंगे. भाई-बहनों के साथ किसी बात पर खींचतान हो सकती है, इसलिए अनावश्यक बहस से बचो. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है, जिससे जिम्मेदारियाँ और चिंता दोनों बढ़ेंगी. किसी भी निर्णय में परिवार की भावनाओं को नजरअंदाज मत करो यहीं से रिश्तों में खटास शुरू होती है.

मकर साप्ताहिक लव राशिफल

रिलेशनशिप में संतुलन बनाए रखना इस हफ्ते तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. अगर तुम ठंडे दिमाग से बात नहीं करोगे तो रिश्ते में गलतफहमियाँ बढ़ेंगी. शादीशुदा लोगों के लिए पार्टनर बड़ा सहारा साबित होंगे. मुश्किल दिनों में वे तुम्हें मानसिक सपोर्ट देंगे इसे हल्के में मत लेना.

मकर साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में तेजी और लाभ दोनों दिखाई देंगे, लेकिन जोखिम उठाने की कोशिश मत करना. कोई बड़ा निवेश या नई योजना बिना समझे शुरू की, तो सीधा घाटा लगेगा. हफ्ते के मध्य में अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए फालतू खर्चों पर लगाम कसना जरूरी होगा.

मकर साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरी में दबाव रहेगा और काम उम्मीद से ज्यादा मेहनत मांगेंगे. अगर तुम लापरवाही या ओवरकॉन्फिडेंस दिखाओगे तो मौके हाथ से निकलेंगे. उच्च अधिकारियों से मनचाहा सपोर्ट नहीं मिलेगा इसलिए भरोसा खुद की क्षमता पर ही रखो. सप्ताह के अंत में थोड़ा सुधार दिखेगा.

मकर साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़ी योजनाओं में रुकावटें आएंगी. किसी भी आवेदन, परीक्षा या इंटरव्यू को हल्के में मत लो. यह समय धैर्य से और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने का है. जल्दबाज़ी सीधे नुकसान करेगी. करियर से जुड़े फैसलों में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लो.

मकर साप्ताहिक धन राशिफल

पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी. अचानक धन लाभ मिलेगा, लेकिन साथ ही खर्च आपको परेशान करेंगे. गलत जगह पैसा लगाने से बचो इस हफ्ते जोखिम बिल्कुल मत लेना. यात्राओं में खर्च बढ़ेगा और साथ ही सामान खोने या नुकसान का खतरा भी रहेगा.

मकर साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखो. चोट या किसी सामान के खोने की संभावना है. सप्ताह के अंत में परिवार के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने से मानसिक तनाव बढ़ेगा. अपनी इम्युनिटी पर ध्यान दो ठंड लगने या कमजोरी जैसी समस्याएँ उभर सकती हैं.

शुभ अंक 8
शुभ रंग स्लेटी
उपाय शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 05:50 PM (IST)
Tags :
Capricorn Weekly Horoscope Makar Rashi Capricorn Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

यह सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। काम पूरे होंगे, लेकिन आसानी से नहीं। बिना सोचे-समझे जोखिम उठाने से नुकसान हो सकता है।

पारिवारिक रिश्तों में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

भाई-बहनों के साथ अनावश्यक बहस से बचें। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है, जिससे चिंता बढ़ेगी। किसी भी निर्णय में परिवार की भावनाओं को नजरअंदाज न करें।

लव लाइफ में क्या सावधानी बरतनी होगी?

रिश्ते में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ठंडे दिमाग से बात करने से गलतफहमियाँ बढ़ेंगी। शादीशुदा लोगों के लिए पार्टनर एक बड़ा सहारा साबित होंगे।

व्यापार और नौकरी में क्या उम्मीद करें?

व्यवसाय में लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिम न उठाएं। नौकरी में दबाव रहेगा और काम के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उच्च अधिकारियों से सपोर्ट की उम्मीद कम रखें।

धन और स्वास्थ्य के संबंध में क्या सलाह है?

धन आएगा और जाएगा, अचानक लाभ के साथ खर्च भी बढ़ेंगे। गलत जगह पैसा लगाने या यात्राओं में सावधानी बरतें। अपनी इम्युनिटी पर ध्यान दें और चोट से बचें।

Advertisement

Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
