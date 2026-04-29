हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCapricorn May Horoscope 2026: मकर मई मासिक राशिफल, लक्ष्य पाने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत, शत्रु से सावधान

Capricorn May Horoscope 2026: मकर मई मासिक राशिफल, लक्ष्य पाने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत, शत्रु से सावधान

May Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए अप्रैल 2026 का महीना मकर राशि (Makar Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 29 Apr 2026 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

Makar May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मई (May 2026) का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Makar Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत: कम फल, ज्यादा मेहनत

मकर राशि के जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत औसत फलदायी रहने वाली है. इस दौरान आपको अपने परिश्रम और प्रयास के मुकाबले थोड़ा कम सफलता और लाभ मिल सकता है, जिससे मन में थोड़ी निराशा भी आ सकती है. साथ ही इस समय गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए किसी भी विरोधी को हल्के में लेने की भूल न करें. हर कदम सोच-समझकर उठाएं और अपने कामकाज में पूरी सतर्कता बरतें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

करियर और व्यवसाय

महीने के दूसरे सप्ताह में परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरती नजर आएंगी. आपके कार्य भले ही धीमी गति से आगे बढ़ें, लेकिन अंततः पूरे होंगे. यह समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए शुभ रहेगा और उनकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरीपेशा लोग भी अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सफलता और खुशियों का समय

मई महीने का मध्य आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान करियर और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. व्यवसाय से जुड़े लोग मनचाहा धन अर्जित करने में सफल हो सकते हैं. यह समय आर्थिक लाभ और उन्नति के संकेत लेकर आएगा. पारिवारिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी और घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे, जिससे रिश्तों में और मजबूती आएगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह महीना खासा अच्छा रहेगा. यदि आप सिंगल हैं, तो इस दौरान आपके जीवन में मनचाहे पार्टनर की एंट्री हो सकती है. वहीं जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच सामंजस्य और आत्मीयता बढ़ेगी. शादीशुदा जीवन में भी सुख और शांति बनी रहेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

उत्तरार्ध

महीने के उत्तरार्ध में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. पास के लाभ के लिए दूर का नुकसान करने से बचें और किसी भी नियम का उल्लंघन न करें, अन्यथा कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

निजी और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा. आपकी बातों से ही रिश्ते बनेंगे या बिगड़ेंगे, इसलिए विनम्रता और समझदारी से संवाद करें. किसी भी प्रकार के विवाद से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा. नियमित दिनचर्या, योग और संतुलित आहार अपनाकर आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं.

उपाय

मकर राशि के जातकों को इस माह नियमित रूप से शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और जीवन में सकारात्मकता एवं सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा.

Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह इस बार 30 नहीं बल्कि 60 दिन का होगा, कब होगा शुरू ? जानें डेट, नियम, व्रत त्योहार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 29 Apr 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Monthly Horoscope 2026 Capricorn May Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Narasimha Jayanti 2026 Date: नृसिंह जयंती पर कब है 29 या 30 अप्रैल, जानिए सही डेट और पूजा का समय
Narasimha Jayanti 2026 Date: नृसिंह जयंती पर कब है 29 या 30 अप्रैल, जानिए सही डेट और पूजा का समय
धर्म
Meen May Horoscope 2026: मीन मई मासिक राशिफल, बिजनेस में सही समय का इंतजार ही दिलाएगा बेहतर परिणाम
मीन मई मासिक राशिफल, बिजनेस में सही समय का इंतजार ही दिलाएगा बेहतर परिणाम
धर्म
Kumbh May Horoscope 2026: कुंभ मई मासिक राशिफल, कंफ्यूजन की स्थिति करियर को कर सकती है खत्म! सतर्क रहें
कुंभ मई मासिक राशिफल, कंफ्यूजन की स्थिति करियर को कर सकती है खत्म! सतर्क रहें
धर्म
Capricorn May Horoscope 2026: मकर मई मासिक राशिफल, लक्ष्य पाने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत, शत्रु से सावधान
मकर मई मासिक राशिफल, लक्ष्य पाने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत, शत्रु से सावधान
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exit Poll: केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसकी बन रही सरकार? आज Exit Poll के नतीजे बता देंगे साफ-साफ
केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसकी बन रही सरकार? आज Exit Poll के नतीजे बता देंगे साफ-साफ
दिल्ली NCR
Census 2027: दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, जाएगी नौकरी? 
Census 2027: दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, जाएगी नौकरी? 
इंडिया
West Bengal Election: बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
आईपीएल 2026
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 12: दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई, अब टूटेगा 'स्त्री' का रिकॉर्ड
दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई
विश्व
'अगर हम न होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते', व्हाइट हाउस डिनर में किंग चार्ल्स ने उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का मजाक!
'अगर हम न होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते', व्हाइट हाउस डिनर में किंग ने उड़ाया ट्रंप का मजाक!
लाइफस्टाइल
Oily Hair Problem: शैंपू करने के अगले ही दिन ऑयली हो जाते हैं बाल, ये ट्रिक करेगी काम
शैंपू करने के अगले ही दिन ऑयली हो जाते हैं बाल, ये ट्रिक करेगी काम
जनरल नॉलेज
Most Dangerous Places In The World: क्या आप जानते हैं दुनिया की ऐसी 8 जगहें जहां जाना तो मुमकिन, लेकिन वापस आना नामुमकिन
क्या आप जानते हैं दुनिया की ऐसी 8 जगहें जहां जाना तो मुमकिन, लेकिन वापस आना नामुमकिन
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget