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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCapricorn July Horoscope 2026: मकर जुलाई मासिक राशिफल, आखिरी सप्ताह में चमकेगा करियर, ऑफिस में इस बात का रखें ध्यान

Capricorn July Horoscope 2026: मकर जुलाई मासिक राशिफल, आखिरी सप्ताह में चमकेगा करियर, ऑफिस में इस बात का रखें ध्यान

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जुलाई 2026 का महीना मकर राशि (Makar Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 10:30 AM (IST)
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Capricorn July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना धैर्य, संयम और अनुशासन से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. महीने की शुरुआत जहाँ कुछ मानसिक चुनौतियाँ और कार्यों में रुकावटें लेकर आ सकती है, वहीं महीने का अंतिम भाग आपको करियर में बड़ी सफलता और मान-सम्मान दिलाने वाला साबित होगा.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)
मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने की शुरुआत थोड़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकती है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके कुछ पुराने और महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं, जिसके कारण आपको वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को इस महीने ऑफिस में विशेष सावधानी बरतनी होगी. कार्यस्थल पर किसी भी सहकर्मी के साथ हल्के-फुल्के मजाक से भी पूरी तरह बचें.

क्योंकि कोई आपकी बातों को तोड़-मरोड़कर आपके सीनियर्स के सामने पेश कर सकता है, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय अपने लक्ष्यों से भटके बिना पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ाई करनी चाहिए.

महीने का अंतिम सप्ताह आपके करियर या व्यवसाय में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला साबित होगा. इस दौरान जो लोग सरकारी क्षेत्र, शासन या सत्ता से जुड़े कार्यों में लगे हैं, उन्हें कोई बड़ा लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय विस्तार का रहेगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी अच्छी-खासी वृद्धि संभव होगी.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)
आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. महीने के उत्तरार्ध में आपको अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ राहत जरूर महसूस होगी, लेकिन पैसों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना होगा.

इस महीने आपको सबसे बड़ी हिदायत यह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की व्यावसायिक डील या पैसों के लेन-देन से जुड़े दस्तावेज को बिना पढ़े या बिना समझे साइन करने की गलती बिल्कुल न करें, अन्यथा आप किसी कानूनी उलझन में फंस सकते हैं. महीने के आखिरी दिनों में सरकारी माध्यमों या पुरानी अटकी हुई योजनाओं से अच्छा धन लाभ होने के योग बनेंगे, जिससे आपका संचित धन बढ़ेगा.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)
पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से इस महीने आपको अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन लाने की जरूरत होगी. महीने की शुरुआत में प्रियजनों और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल की कमी के कारण मन थोड़ा खिन्न और परेशान रह सकता है. प्रेम और विवाह के मामलों में किसी भी स्थिति में अहंकार (Ego) को स्थान न दें. यदि किसी विपरीत परिस्थिति में थोड़ा पीछे हटने या समझौता करने से बात सुधरती है, तो ऐसा करने में बिल्कुल संकोच न करें.

अपने जीवनसाथी की भावनाओं का पूरा आदर करें और यदि कोई गलतफहमी चल रही है, तो उसे दूरी बनाने के बजाय आपसी संवाद और बातचीत के जरिए सुलझाकर रिश्ते को मजबूत बनाएं. इसके अलावा, इस महीने आपको अपने पिता की सेहत को लेकर काफी चिंता हो सकती है. बड़ों की सेहत में जरा भी गिरावट दिखने पर समय रहते डॉक्टर की सलाह लें.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना आपके लिए थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, विशेष रूप से मानसिक शांति के मामले में. कार्यों में रुकावटें और पारिवारिक तालमेल की कमी के कारण मानसिक तनाव और सिरदर्द जैसी समस्या परेशान कर सकती है.

शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अपने खान-पान पर ध्यान दें और नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें. मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सुबह थोड़ा समय योग, प्राणायाम या ध्यान (Meditation) के लिए अवश्य निकालें.

उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Makar Rashi Monthly Horoscope 2026 July Rashifal 2026
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