Capricorn January Horoscope 2026: मकर जनवरी मासिक राशिफल, कभी खुशी- कभी गम रहेगा

हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCapricorn January Horoscope 2026: मकर जनवरी मासिक राशिफल, कभी खुशी- कभी गम रहेगा

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए जनवरी 2026 का महीना मकर राशि (Makar Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Dec 2025 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

Makar January horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जनवरी (January 2026) का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Makar Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मकर राशि के जातकों के लिए नये साल का पहला महीना जनवरी काफी उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. इस माह आपके काम कभी बनते तो कभी अटकते हुए नजर आएंगे. ऐसे में आपको अपने किसी भी कार्य में लापरवाही करने से बचना चाहिए. माह की शुरुआत में आप अपने किसी परिजन की सेहत अथवा उससे जुड़ी किसी अन्य समस्या को लेकर चिंतित रह सकते हैं.

वित्तीय दृष्टि से जनवरी महीने का पूर्वार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. इस दौरान आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी. टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों को अपने लक्ष्य पूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. माह के मध्य में आपको सौभाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा. इस दौरान आप अपने साहस एवं परिक्रम से कुछ लाभकारी निर्णय लेने में कामयाब हो जाएंगे.

अचानक से किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के योग बनेंगे. माह के उत्तरार्ध में घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ में बीतेगा. माह के उत्तरार्ध में आपको अति भावुकता अथवा असमंजस में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए. सेहत की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए किसी भी मसले को विवाद की बजाय संवाद के जरिए हल करें.

माह की शुरुआत में प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है. इस दौरान भूलकर भी अपनी लव लाइफ का प्रदर्शन न करें. सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें. 

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Dec 2025 06:20 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
