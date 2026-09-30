Makar Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति, नई जिम्मेदारियों और निजी जीवन में प्रेम की मिठास लेकर आ रहा है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 तक सूर्य देव आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे, जिसके उपरांत वे दशम भाव में प्रवेश करेंगे.

आपकी राशि के दशम भाव में बुध और शुक्र की युति होने से अत्यंत शुभ धन लक्ष्मीनारायण योग बना रहेगा. आपकी राशि से सातवें भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति रहेगी, तीसरे भाव में शनि देव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे, जबकि राहु दूसरे भाव में तथा केतु आठवें भाव में विराजमान रहेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना वाणी पर संयम रखने और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

वाणी पर नियंत्रण व बहस से बचाव: दूसरे भाव में राहु और सातवें भाव में मंगल की स्थिति के कारण वाणी में कड़वाहट या तीखापन आ सकता है, जिससे घर के छोटे या बड़े सदस्यों के साथ वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है.

पुरानी बातों को न कुरेदें: परिवार के सदस्यों के साथ अतीत की पुरानी बातों को लेकर बहस करने से पूरी तरह बचें.

गुरु और शनि का संबल: सातवें भाव में बैठे गुरु और तीसरे भाव में वक्री शनि का प्रभाव पारिवारिक विवादों को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा और स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी. पारिवारिक कलह से दूरी बनाए रखने से आपकी मानसिक शांति बरकरार रहेगी.

व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह माह संतुलित फैसलों, व्यावसायिक यात्राओं और कार्यक्षेत्र में दबदबा बनाने का रहेगा.

व्यापार में सावधानी व प्रतिस्पर्धा: सातवें भाव में मंगल और गुरु की युति व्यापारिक लाभ को कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है; साथ ही बाजार में प्रतिद्वंद्वी आपको कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे. इसलिए व्यापार में कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. व्यावसायिक यात्राओं (Business Trips) से अच्छा आर्थिक लाभ होगा.

नौकरी में प्रभाव व सराहना: दशम भाव में बने धन लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों का कार्यक्षेत्र में प्रभाव और रुतबा मजबूत होगा. आपकी कार्यप्रणाली में निखार आएगा और उच्चाधिकारी आपके काम की सार्वजनिक रूप से सराहना करेंगे.

शिक्षा तथा करियर (Education & Career)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना समय प्रबंधन और करियर में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का रहेगा.

टेक्निकल व फैशन डिजाइनिंग में सफलता: छात्रों को अपने मुख्य सिलेबस पर पूरा फोकस रखना चाहिए. ग्रहों के शुभ सहयोग से समय का सही उपयोग आपको आगे ले जाएगा. विशेषकर टेक्निकल (इंजीनियरिंग, आईटी) और फैशन डिजाइनिंग से जुड़े विद्यार्थियों को मनचाही सफलता हासिल होगी.

करियर में नई पहचान व नए प्रोजेक्ट्स: करियर के मोर्चे पर तीसरे भाव में स्थित शनि का पूरा सहयोग मिलेगा. पेशेवर क्षेत्र में आपकी साख और पहचान बढ़ेगी तथा किसी नई और महत्वपूर्ण परियोजना (New Project) पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम और दांपत्य जीवन के लिहाज से अक्टूबर का यह महीना खुशियों, रूमानियत और रिश्तों को औपचारिक रूप देने का रहेगा.

रूमानियत व खास यात्रा: दशम भाव में शुक्र और बुध की शुभ युति से लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल व्यतीत होंगे. पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर घूमने का प्लान बन सकता है.

लिविंग रिलेशन में विवाह प्रस्ताव: जो जातक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर से विवाह का औपचारिक प्रस्ताव मिल सकता है. वहीं सिंगल जातकों की कार्यक्षेत्र (ऑफिस) में किसी खास सहकर्मी से नजदीकी बढ़ सकती है.

मधुर वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल शानदार रहेगा और पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता व प्रगाढ़ता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के दृष्टिकोण से यह माह काफी हद तक राहत भरा और सकारात्मक रहने वाला है.

बड़ी बीमारी का अंदेशा नहीं: ग्रहों का अनुकूल सहयोग मिलने से किसी बड़ी बीमारी या स्वास्थ्य संकट की संभावना नहीं है. यदि आप पहले से किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो उसमें उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा.

अत्यधिक भागदौड़ से बचें: काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा भागदौड़ करने से बचें, अन्यथा शारीरिक थकान और कमजोरी आ सकती है.

दिनचर्या को नियमित रखें: स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए प्रातःकाल नियमित रूप से टहलें, हल्का व्यायाम या योग करें और सुपाच्य, संतुलित भोजन ही ग्रहण करें.

लकी नंबर: 3

3 लकी कलर: नीला (Blue)

नीला (Blue) उपाय:

नित्य नियम से श्री हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

किसी असहाय, निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को आदरपूर्वक भोजन कराएं.

FAQs

Q1. अक्टूबर 2026 में मकर राशि के जातकों को व्यापार और यात्रा को लेकर क्या लाभ मिलेगा?

Ans. जल्दबाजी से बचकर काम करने पर प्रतिद्वंद्वियों की चालें विफल होंगी और व्यावसायिक यात्राओं से अच्छा मुनाफा व व्यापार विस्तार होगा.

Q2. इस माह मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों और करियर में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे?

Ans. दशम में लक्ष्मीनारायण योग से कार्यप्रणाली सुधरेगी, ऑफिस में काम की सराहना होगी और शनि के सहयोग से नई परियोजनाओं पर काम शुरू होगा.

Q3. मकर राशि के प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए अक्टूबर 2026 कैसा रहेगा?

Ans. वाणी पर नियंत्रण रखकर पारिवारिक बहस से बचें; वहीं लव लाइफ में पार्टनर से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी.

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