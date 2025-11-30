मकर राशि दिसंबर 2025: करियर और आर्थिक मामलों में मिलेगी सफलता! जल्दबाजी के फैसलों से नुकसान तय!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Makar Masik Rashifal December 2025: मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर उतार-चढ़ाव वाला महीना है. महीने का पूर्वार्ध शुभ फल देने वाला रहेगा, जबकि उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ अचानक चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं. इसलिए सभी महत्वपूर्ण कार्यों को शुरुआत में निपटाना बेहतर रहेगा. प्रारंभिक दिनों में भाग्य मजबूत रहेगा और जिस भी दिशा में मन लगाकर प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी.

स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग भी मिलेगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है उच्च पद, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और लोकप्रियता मिलने के योग बनेंगे.

मकर दिसंबर करियर और नौकरी

करियर के लिए माह की शुरुआत बेहद सकारात्मक है. नए अवसर मिलेंगे और कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. मगर उत्तरार्ध कमजोर है. इस समय कार्यस्थल पर भ्रम, देरी और मतभेद की स्थिति बन सकती है.

इसलिए महीने के अंत में किसी भी नए काम या बदलाव में सावधानी बरतें. यात्राओं से करियर संबंधी लाभ मिल सकता है, परंतु उत्तरार्ध में अनावश्यक यात्राएँ टालें.

मकर दिसंबर व्यापार और धन लाभ

व्यवसायियों के लिए शुरुआत शानदार रहेगी. कोई बड़ा सौदा हो सकता है और शॉर्टकट अपनाकर भी लाभ कमाने की कोशिश करेंगे. महीने की शुरुआत में खरीदारी, निवेश या किसी सुख-सुविधा से जुड़ी वस्तु का क्रय संभव है. मगर उत्तरार्ध में धन संबंधी समस्याएँ सिर उठा सकती हैं.

पैतृक संपत्ति में रुकावटें आएंगी और भूमि-भवन विवाद कोर्ट तक पहुँच सकते हैं. साझेदारी में कारोबार करने वालों को विशेष सावधानी की जरूरत है, वरना धोखे या गलतफहमी के कारण नुकसान हो सकता है.

मकर दिसंबर शिक्षा और करियर ग्रोथ

छात्रों के लिए माह का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा. आपकी परफॉर्मेंस में सुधार दिखेगा और पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह समय लाभकारी है. हालांकि उत्तरार्ध में मन भटक सकता है और रिजल्ट पर इसका असर पड़ सकता है. इस दौरान पढ़ाई के प्रति अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

मकर दिसंबर परिवार और रिश्ते

महीने की शुरुआत में परिवार का माहौल सुखद रहेगा. परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके साथ समय अच्छा गुजरेगा. लेकिन जैसे-जैसे महीना आगे बढ़ेगा, रिश्तों में खटास आ सकती है.

प्रेम संबंधों में दूरी, गलतफहमियाँ और मुलाकातों में बाधा जैसी स्थिति बनेगी. जीवनसाथी की सेहत की चिंता रहेगी और घरेलू तनाव आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है.

मकर दिसंबर स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रारंभिक समय अच्छा रहेगा. ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्तर ऊँचा रहेगा. मगर उत्तरार्ध में मानसिक तनाव, थकान और परिजनों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है. पुराने रोग भी उभर सकते हैं. अनियमित दिनचर्या से बचें और आराम को प्राथमिकता दें.

भाग्यशाली अंक 8

भाग्यशाली रंग भूरे

उपाय प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें.

Q1 क्या दिसंबर में मकर राशि वालों को निवेश करना चाहिए?

A1 प्रारंभिक समय अच्छा है, लेकिन उत्तरार्ध में बिल्कुल भी जोखिम न लें. निवेश को टालना ही बेहतर रहेगा.

Q2 क्या दिसंबर में पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा?

A2 शुरुआत में उम्मीद रहेगी, लेकिन महीने के अंत तक अड़चनें और कानूनी झंझट बढ़ सकते हैं.

