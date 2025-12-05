हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: मकर, कुंभ, मीन राशि के लिए करियर में बाधा का संकेत, जानें 5 दिसंबर 2025 राशिफल

Aaj Ka Rashifal: मकर, कुंभ, मीन राशि के लिए करियर में बाधा का संकेत, जानें 5 दिसंबर 2025 राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 5 दिसंबर 2025 राशिफल विशेष है. वृषभ राशि बैठा चंद्रमा मकर, कुंभ और मीन पर पूरा प्रभाव डाल रहा है. करियर, प्रेम, स्वास्थ्य, धन और उपायों के साथ जानें आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 Dec 2025 06:47 AM (IST)
Rashifal: आज वृषभ चंद्रमा का प्रभाव मकर, कुंभ और मीन राशि पर अलग असर डालेगा. मकर को कार्यस्थिरता, कुंभ को भावनात्मक संयम और मीन को रिश्तों व लाभ के अवसर मिल सकते हैं. करियर, प्रेम, शिक्षा, सेहत, पैसा और उपाय, सब कुछ यहां पढ़ें- आज का राशिफल.

मकर (Capricorn) राशिफल, 5 दिसंबर 2025

वृषभ चंद्रमा आज आपको काम पर पूरा ध्यान लगाने की शक्ति देगा. किसी महत्वपूर्ण योजना का आरंभ हो सकता है. परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए निर्णायक साबित होगी. छात्रों के लिए व्यवस्था और अनुशासन आवश्यक. सेहत में घुटनों या पैरों में हल्का तनाव.

Career: योजनाओं को ठोस दिशा मिलेगी.
Love: शांत व्यवहार संबंध मजबूत करेगा.
Education: अनुशासन पढ़ाई में गति लाएगा.
Health: पैरों में थकान.
Finance: बचत सुरक्षित रहेगी.
उपाय: काली उड़द दान करें.
Lucky Color: Black . Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 5 दिसंबर 2025

वृषभ चंद्रमा आज मन को थोड़ा भारी कर सकता है, पर निर्णय बहुत स्पष्ट होंगे. काम में किसी ज़िम्मेदारी को आप अकेले ही संभाल लेंगे. घर–परिवार में किसी बात को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रिया आ सकती है, धैर्य रखें. छात्रों के लिए ध्यान और एकांत पढ़ाई उपयोगी. सेहत सामान्य पर नींद कम हो सकती है.

Career: अकेले काम बेहतर परिणाम देगा.
Love: संवेदनशील बातों में संयम रखें.
Education: एकांत में पढ़ाई लाभ देगी.
Health: नींद कम हो सकती है.
Finance: खर्च नियंत्रित रहेगा.
उपाय: जल में सफेद पुष्प बहाएं.
Lucky Color: Blue . Lucky Number: 4

मीन (Pisces) राशिफल, 5 दिसंबर 2025

वृषभ चंद्रमा आज विचारों को स्थिर करेगा और आपको महत्वपूर्ण संबंधों की ओर ध्यान दिलाएगा. काम में आपकी कल्पनाशीलता एक व्यावहारिक रूप लेगी. मित्र या सहकर्मी से महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी. छात्रों के लिए स्मरण शक्ति तेज़. सेहत में आंखों में हल्की थकान.

Career: नए विचार व्यावहारिक रूप ले सकते हैं.
Love: भावनात्मक समीपता बढ़ेगी.
Education: स्मरण शक्ति मजबूत.
Health: आंखों में थकावट.
Finance: लाभ के अवसर खुलेंगे.
उपाय: मीठा जल पीपल की जड़ में अर्पित करें.
Lucky Color: Purple . Lucky Number: 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 05 Dec 2025 06:38 AM (IST)
Embed widget