Aaj Ka Rashifal: मकर, कुंभ, मीन राशि के लिए करियर में बाधा का संकेत, जानें 5 दिसंबर 2025 राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 5 दिसंबर 2025 राशिफल विशेष है. वृषभ राशि बैठा चंद्रमा मकर, कुंभ और मीन पर पूरा प्रभाव डाल रहा है. करियर, प्रेम, स्वास्थ्य, धन और उपायों के साथ जानें आज का राशिफल.
Rashifal: आज वृषभ चंद्रमा का प्रभाव मकर, कुंभ और मीन राशि पर अलग असर डालेगा. मकर को कार्यस्थिरता, कुंभ को भावनात्मक संयम और मीन को रिश्तों व लाभ के अवसर मिल सकते हैं. करियर, प्रेम, शिक्षा, सेहत, पैसा और उपाय, सब कुछ यहां पढ़ें- आज का राशिफल.
मकर (Capricorn) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आज आपको काम पर पूरा ध्यान लगाने की शक्ति देगा. किसी महत्वपूर्ण योजना का आरंभ हो सकता है. परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए निर्णायक साबित होगी. छात्रों के लिए व्यवस्था और अनुशासन आवश्यक. सेहत में घुटनों या पैरों में हल्का तनाव.
Career: योजनाओं को ठोस दिशा मिलेगी.
Love: शांत व्यवहार संबंध मजबूत करेगा.
Education: अनुशासन पढ़ाई में गति लाएगा.
Health: पैरों में थकान.
Finance: बचत सुरक्षित रहेगी.
उपाय: काली उड़द दान करें.
Lucky Color: Black . Lucky Number: 8
कुंभ (Aquarius) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आज मन को थोड़ा भारी कर सकता है, पर निर्णय बहुत स्पष्ट होंगे. काम में किसी ज़िम्मेदारी को आप अकेले ही संभाल लेंगे. घर–परिवार में किसी बात को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रिया आ सकती है, धैर्य रखें. छात्रों के लिए ध्यान और एकांत पढ़ाई उपयोगी. सेहत सामान्य पर नींद कम हो सकती है.
Career: अकेले काम बेहतर परिणाम देगा.
Love: संवेदनशील बातों में संयम रखें.
Education: एकांत में पढ़ाई लाभ देगी.
Health: नींद कम हो सकती है.
Finance: खर्च नियंत्रित रहेगा.
उपाय: जल में सफेद पुष्प बहाएं.
Lucky Color: Blue . Lucky Number: 4
मीन (Pisces) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आज विचारों को स्थिर करेगा और आपको महत्वपूर्ण संबंधों की ओर ध्यान दिलाएगा. काम में आपकी कल्पनाशीलता एक व्यावहारिक रूप लेगी. मित्र या सहकर्मी से महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी. छात्रों के लिए स्मरण शक्ति तेज़. सेहत में आंखों में हल्की थकान.
Career: नए विचार व्यावहारिक रूप ले सकते हैं.
Love: भावनात्मक समीपता बढ़ेगी.
Education: स्मरण शक्ति मजबूत.
Health: आंखों में थकावट.
Finance: लाभ के अवसर खुलेंगे.
उपाय: मीठा जल पीपल की जड़ में अर्पित करें.
Lucky Color: Purple . Lucky Number: 5
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
