हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCancer Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: कर्क राशि ये हफ्ता यात्रा में जोखिम से भरा! पढ़ें राशिफल

Cancer Weekly Horoscope 7 to 13 December 2025: कर्क राशि ये हफ्ता यात्रा में जोखिम से भरा! पढ़ें राशिफल

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें पढ़ें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: कर्क राशि हफ्ते की शुरुआत पूरी तरह मिश्रित रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन यह यात्रा थकाने वाली और जोखिमपूर्ण भी हो सकती है. सेहत और सामान दोनों पर सतर्क रहना ज़रूरी होगा.

जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले, गलत दिशा में किया गया भरोसा और वाहन चलाते समय लापरवाहीये तीनों आपके लिए सीधा नुकसान साबित हो सकते हैं. आय में रुकावट और बढ़ते खर्च आपको आर्थिक दबाव में डाल सकते हैं.

परिवार राशिफल

परिवार में कई मुद्दे एक साथ सिर उठा सकते हैं. किसी सदस्य की समस्या, किसी रिश्तेदार से विवाद, या घर के अंदर असहज माहौलये सब मानसिक थकान बढ़ाएंगे. मिड वीक में भूमि या घर से जुड़े विवाद कोर्ट-कचहरी तक जा सकते हैं, जिससे आपका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होंगे.

लव राशिफल

लव लाइफ में ठंडापन और गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं, खासकर जब आप लाइफ पार्टनर की भावनाओं को महत्व नहीं देते. आपका रूखा व्यवहार रिश्ते को कमजोर करेगा. हालांकि सप्ताह के अंतिम दिन रिश्ते सुधारने के मौके मिलेंगेअगर आप उन्हें उपयोग करते हैं. मैरिड लोगों को ससुराल पक्ष से मदद और भावनात्मक समर्थन मिल सकता है.

व्यापार राशिफल

अगर आप बिज़नेस में हैं, तो इस सप्ताह किसी भी तरह का जोखिम आपकी स्थिति बिगाड़ सकता है. मंदी, धीमी बिक्री और भुगतान में देरी का सामना करना पड़ सकता है. निवेश करते समय सावधानी रखें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. धन का लेन-देन सोच-समझकर करें.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में कुछ लोग आपके खिलाफ मामूली-सी बात को बड़ा मुद्दा बना सकते हैं. इनके चक्करों में पड़ने का मतलब हैफोकस टूटना और प्रदर्शन गिरना. इसलिए बेकार की बहस छोड़कर काम पर ध्यान देना ही बेहतर है. वरिष्ठों की अपेक्षाएँ बढ़ेंगी और आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ भी दी जा सकती हैं.

युवा और करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह मानसिक उतार-चढ़ाव झेलने पड़ेंगे. पढ़ाई में मन कम लगेगा और एकाग्रता टूटेगी. करियर प्लानिंग में जल्दबाज़ी न करें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में कड़ाई लानी होगी.

धन राशिफल

आय में रुकावट और खर्च में बढ़ोतरी आपको कमजोर कर सकती है. किसी विवाद, यात्रा या स्वास्थ्य समस्या पर अचानक पैसा खर्च हो सकता है. इस सप्ताह किसी भी तरह का कर्ज या उधार लेने-देने से बचें.

हेल्थ राशिफल

पुराना रोग दोबारा परेशान कर सकता है. शारीरिक दर्द, थकान, नींद की कमी और मानसिक बेचैनी आपको कमजोर बनाएगी. यात्रा से संबंधित तनाव और खान-पान की अनियमितता भी सेहत गिरा सकती है.

  • शुभ अंक 2
  • शुभ रंग मोती सफेद

उपाय

सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और किसी गरीब को चावल दान करें.

FAQs

Q1 क्या इस सप्ताह आर्थिक राहत मिलेगी?
A1 शुरुआत में नहींराहत सप्ताह के अंत तक ही बन पाएगी.

Q2 क्या संपत्ति विवाद गंभीर होगा?
A2 हाँ, मध्य सप्ताह में मामला जटिल हो सकता है और कानूनी प्रक्रिया में पड़ सकता है.

Q3 क्या नौकरी में तनाव रहेगा?
A3 सहकर्मियों से दूरी और फोकस बनाए रखें, वरना तनाव बढ़ेगा.

Q4 क्या लव लाइफ सुधर सकती है?
A4 आपकी कोशिशों सेहाँ. नहीं तो गलतफहमी बढ़ेगी.

Q5 क्या यात्रा करना सुरक्षित रहेगा?
A5 जरूरी हो तभी जाएं. चोट और सामान खोने का जोखिम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal Cancer Weekly Horoscope
