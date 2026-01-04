हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cancer Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: कर्क राशि के रुके काम पूरे होंगे, आय बढ़ेगी और यात्रा का योग

Cancer Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: कर्क राशि के रुके काम पूरे होंगे, आय बढ़ेगी और यात्रा का योग

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के लिए नए साल 2026 का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? पढ़ें कर्क साप्ताहिक राशिफल,

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 05:56 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Weekly Horoscope 4 to 10  January 2026: यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मकता और उपलब्धियों से भरा रहेगा. जिन कामों की आप काफी समय से योजना बना रहे थे, वे समय पर पूरे होंगे, जिससे मन में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा. सप्ताह की शुरुआत में मित्रों और परिवार का सहयोग मिलने से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकेंगे. इससे मानसिक सुकून मिलेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी.

करियर और नौकरी
वर्कस्पेस पर यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. जो लोग नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें अच्छे संकेत मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

बिजनेस और वित्त
व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह तरक्की के योग लेकर आया है. आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर काम करेंगे. कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या डील भी फाइनल हो सकती है. साथ ही संचित धन में वृद्धि होगी और आर्थिक सुरक्षा का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य
जो लोग पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उनकी सेहत में सुधार आएगा. हालांकि खान-पान और दिनचर्या में लापरवाही न करें. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या आपको स्वस्थ बनाए रखेगी.

शिक्षा और छात्र
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस सप्ताह कोई खुशखबरी मिल सकती है. पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

यात्रा और परिवार
मिड वीक अचानक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का भी योग बन रहा है, जो मन को शांति देगा.

लव और मैरिड लाइफ
लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे. आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी.

उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और शिव मंत्र का जप करें.

शुभ रंग सफेद
शुभ अंक 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Jan 2026 05:56 PM (IST)
Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मकता और उपलब्धियों से भरा रहेगा। जो काम लंबे समय से अटके थे, वे पूरे होंगे और मन में उत्साह बढ़ेगा।

कर्क राशि वालों के करियर और नौकरी के लिए यह सप्ताह कैसा है?

कार्यक्षेत्र पर यह समय अनुकूल रहेगा, आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे लोगों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं।

कर्क राशि वालों के व्यापार और वित्त के लिए यह सप्ताह क्या लेकर आया है?

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह तरक्की के योग लेकर आया है, जिसमें कारोबार को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर काम होगा। संचित धन में वृद्धि और आर्थिक सुरक्षा का भाव बढ़ेगा।

कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह है?

बीमार चल रहे लोगों की सेहत में सुधार आएगा, लेकिन खान-पान और दिनचर्या में लापरवाही न करें। संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या आपको स्वस्थ बनाए रखेगी।

कर्क राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा है?

लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी।

