यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मकता और उपलब्धियों से भरा रहेगा। जो काम लंबे समय से अटके थे, वे पूरे होंगे और मन में उत्साह बढ़ेगा।
Cancer Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मकता और उपलब्धियों से भरा रहेगा. जिन कामों की आप काफी समय से योजना बना रहे थे, वे समय पर पूरे होंगे, जिससे मन में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा. सप्ताह की शुरुआत में मित्रों और परिवार का सहयोग मिलने से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकेंगे. इससे मानसिक सुकून मिलेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी.
करियर और नौकरी
वर्कस्पेस पर यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. जो लोग नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें अच्छे संकेत मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
बिजनेस और वित्त
व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह तरक्की के योग लेकर आया है. आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर काम करेंगे. कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या डील भी फाइनल हो सकती है. साथ ही संचित धन में वृद्धि होगी और आर्थिक सुरक्षा का भाव बढ़ेगा.
स्वास्थ्य
जो लोग पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उनकी सेहत में सुधार आएगा. हालांकि खान-पान और दिनचर्या में लापरवाही न करें. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या आपको स्वस्थ बनाए रखेगी.
शिक्षा और छात्र
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस सप्ताह कोई खुशखबरी मिल सकती है. पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.
यात्रा और परिवार
मिड वीक अचानक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का भी योग बन रहा है, जो मन को शांति देगा.
लव और मैरिड लाइफ
लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे. आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी.
उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और शिव मंत्र का जप करें.
शुभ रंग सफेद
शुभ अंक 2
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
