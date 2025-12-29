यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं। धैर्य और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।
नए साल की शुरुआत में सावधान! 29 Dec-4 Jan तक ये गलतिया भारी पड़ सकती हैं? पढ़ें कर्क राशिफल
Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के लिए दिसंबर का खत्म होता साल और आने वाला नए साल 2026 का पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है? करियर, धन, व्यापार, सेहत, नौकरी पर क्या पडे़गा असर? पढ़ें राशिफल,
Cancer Weekly Horoscope 29 December 2025 to 4 January 2026: साल के अंत और नए साल की शुरुआत का यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है।
जल्दबाज़ी और असमंजस में लिए गए फैसले नुकसान का कारण बन सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत रहेगी। धैर्य और सतर्कता ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी।
करियर और नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को अपने काम को टालने या दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए। ऐसा करने पर न केवल काम बिगड़ सकता है, बल्कि सीनियर्स या बॉस की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। समय पर जिम्मेदारियां निभाने और फोकस बनाए रखने से ही आप मुश्किलों से बच पाएंगे।
व्यापार और प्रॉपर्टी राशिफल
यदि आप प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री करने की योजना बना रहे हैं, तो मळमास के दौरान इसे टालना ही बेहतर रहेगा। जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला आर्थिक नुकसान करा सकता है।
जब तक संभव हो, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही कोई निर्णय लें। मळमास के बाद किया गया सौदा आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा।
धन राशिफल
इस सप्ताह आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। किसी भी तरह का बड़ा निवेश या लेन-देन फिलहाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। सोच-समझकर खर्च करना और बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
पारिवारिक जीवन
परिवार से जुड़े कुछ मुद्दे आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं। इस दौरान परिजनों से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। हालांकि, कठिन समय में आपका मित्र मंडल आपके लिए सहारा बनेगा और भावनात्मक रूप से आपको मजबूती देगा।
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। समय रहते इलाज न कराने पर बीमारी बढ़ सकती है, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी हो सकती है। नियमित जांच और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है।
प्रेम और वैवाहिक जीवन
यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इज़हार करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाज़ी न करें और सही समय का इंतजार करें। उतावलेपन में लिया गया कदम बनती बात को बिगाड़ सकता है। पहले से चल रहे प्रेम संबंधों में दिखावे से बचें और सादगी बनाए रखें। संतान से जुड़ी किसी बड़ी समस्या के दूर होने पर आपको राहत महसूस होगी।
उपाय
सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और शिव मंत्र का जप करें।
शुभ रंग सफेद
शुभ अंक 2
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह किन बातों से बचना चाहिए?
काम को टालने या दूसरों पर छोड़ने से बचें, इससे काम बिगड़ सकता है और सीनियर्स की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। समय पर जिम्मेदारियां पूरी करें।
प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री के लिए यह सप्ताह कैसा है?
मळमास के दौरान प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री टालना बेहतर है, क्योंकि जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला आर्थिक नुकसान दे सकता है। मळमास के बाद किया गया सौदा लाभकारी रहेगा।
आर्थिक मामलों में इस सप्ताह क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। कोई भी बड़ा निवेश या लेन-देन नुकसानदेह हो सकता है। सोच-समझकर खर्च करें और बजट पर नियंत्रण रखें।
प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
प्रेम का इज़हार करने में जल्दबाज़ी न करें, सही समय का इंतज़ार करें। उतावलेपन से बनती बात बिगड़ सकती है। पहले से चल रहे संबंधों में सादगी बनाए रखें।
