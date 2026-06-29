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Kark Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कर्क राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन सगाई की बात में तीसरा व्यक्ति डाल सकता है अड़चन जान लें
Kark Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर, बिजनेस निवेश, शादी-ब्याह के योग, कला-संगीत और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.
Kark Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह करियर के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करने और कला-संगीत की दुनिया में बड़ी सफलता लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट और उनकी प्रॉब्लम्स के समाधान के साथ होगी. कला और संगीत से जुड़े लोगों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है.
- खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन कोच की समय पर मिलने वाली हेल्प से वे इस चुनौती को पार कर आगे बढ़ेंगे.
- नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑफिस का माहौल पूरी तरह पक्ष में रहेगा. नई जॉब में आ रही परेशानियां अब सीनियर अधिकारियों के हस्तक्षेप से दूर होंगी. ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ आपके रिलेशन बहुत मजबूत होंगे.
- इस सप्ताह आपकी अनचाही जगह पर होने वाला ट्रांसफर टल जाएगा और प्रमोशन होना लगभग पक्का है. विदेश में नौकरी करने वाले लोगों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़े मामलों में आ रही देरी अब पूरी तरह खत्म होगी.
- बिजनेस की बात करें तो नए बिजनेस को स्टार्ट करने के मामले में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. न्यू वेंचर से जुड़े मामलों में इस हफ्ते बड़ी सफलता हाथ लगेगी.
- देश-विदेश से जुड़ा बिजनेस करने वालों को इस दौरान थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है. पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन पार्टनरशिप के काम में पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें.
- बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़े मामलों में थोड़ी कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन किसी पुराने सरकारी नोटिस का निपटारा सूझबूझ और शांति से हो जाएगा.
- फैमिली लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ बेहद सुखद रहेगी. हालांकि, अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बिगड़ सकती हैं, जिससे सगाई टूटने या बाधा आने जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए पूरी सूझबूझ रखें.
- घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) का आनंद लेंगे और दोस्तों व करीबियों के साथ ट्रैवलिंग पर जाने का अवसर मिलेगा. इस दौरान घरेलू प्रॉब्लम्स का असर आपके वर्कप्लेस पर बिल्कुल नहीं दिखेगा.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस हफ्ते जनता के कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे अपनी बेहतरीन रणनीति से इसे समय रहते संभाल लेंगे.
- सेहत और यात्राओं के मामले में इस सप्ताह लापरवाही न बरतें. आपको आँखों में इन्फेक्शन (संक्रमण) या लगातार सिरदर्द होने की समस्या परेशान कर सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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