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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: नौकरी में मिलेगा सम्मान, परिवार में आएंगी खुशियां

Kark Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: नौकरी में मिलेगा सम्मान, परिवार में आएंगी खुशियां

Cancer Weekly Horoscope: क्या कर्क राशि वालों को इस सप्ताह नौकरी में पहचान मिलेगी? व्यापार में कौन-सी नई सफलता मिलेगी, विवाह की बात बनेगी या नहीं और परिवार में कौन-सी शुभ खबर आएगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:15 AM (IST)
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Kark Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: व्यापार, करियर और परिवार में बनेंगे सफलता के योग

कर्क राशि के लोगों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह नई उपलब्धियों और सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत व्यापार में नए अवसरों और करियर में प्रगति के साथ होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर मेहनत का उचित सम्मान मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन में प्रेम और आपसी विश्वास मजबूत रहेगा. विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धार्मिक यात्रा या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के योग बन रहे हैं.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह नई शुरुआत के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने या अपने वेंडर नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखने से कारोबार को मजबूती मिलेगी. विदेश से जुड़े व्यापार में रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर उनकी मेहनत और कार्यशैली के लिए सराहना मिल सकती है. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. विदेश में कार्यरत लोगों को विभाग परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. नई नौकरी शुरू करने वाले लोग अपना पहला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं. कामकाजी महिलाओं को भी अपनी नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता के लिए प्रशंसा मिलेगी.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रहने की संभावना है. व्यापार में रुके हुए धन की प्राप्ति से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. नए व्यावसायिक अवसर भविष्य में आय बढ़ाने का माध्यम बन सकते हैं. यदि किसी बड़े निवेश की योजना है, तो पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखकर बचत बढ़ाने का प्रयास करें, इससे भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. घर में किसी धार्मिक आयोजन या शुभ कार्य की तैयारियां शुरू हो सकती हैं, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों के विवाह प्रस्ताव को परिवार की स्वीकृति मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा. विद्यार्थियों का पढ़ाई में प्रदर्शन बेहतर रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. कलाकारों को नए प्रोजेक्ट या मंच मिलने की संभावना है. खेल जगत से जुड़े लोग अपनी मेहनत और अनुशासन से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को जनता के बीच अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह राहत देने वाला रहेगा. नियमित योग, व्यायाम और संतुलित आहार अपनाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. यदि किसी पुरानी समस्या से परेशान थे, तो उसमें भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं. धार्मिक यात्रा या परिवार के साथ यात्रा मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Kark Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Cancer Horoscope 2026
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