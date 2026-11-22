Kark Saptahik Rashifal 22 to 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 22 नवंबर से 28 नवंबर 2026 का यह सप्ताह कर्क राशि के लोगों के लिए पारिवारिक सुख, व्यावसायिक स्थिरता और करियर में नई उपलब्धियों के संयोग लेकर आ रहा है.

सप्ताह की शुरुआत परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताने से होगी, जिससे आपके मन को बड़ी शांति और गहरा भावनात्मक सहारा मिलेगा.

1. बिजनेस, पार्टनरशिप और विदेश से लाभ (Business, Partnership & Foreign Gains)पुश्तैनी व्यापार पकड़ेगा गति, पार्टनरशिप में बढ़ेगी स्थिरता: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) पारिवारिक सहयोग के साथ बेहद सकारात्मक रहेगी. पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) में परिजनों के सपोर्ट से रुके हुए काम तेजी से गति पकड़ेंगे और घर के बड़ों की सलाह बेहद उपयोगी साबित होगी. वहीं, पार्टनरशिप बिजनेस (Partnership Business) में आपसी भरोसे की डोर और मज़बूत होगी तथा कामकाज में स्थायित्व आएगा.

ग्राहक सेवा से बढ़ेगा मुनाफा, विदेशी कार्यों में रखें धैर्य: सामान्य कारोबार में ग्राहक सेवा और विश्वसनीयता पर ध्यान देने से सीधा आर्थिक लाभ होगा. जो कारोबारी विदेशी व्यापार (Foreign Business) से जुड़े हैं, उन्हें विदेश से जुड़े कार्यों में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने पर बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे.

2. करियर, एमएनसी जॉब और मार्केटिंग (Career, MNC Jobs & Marketing)MNC में टीम लीड करने का अवसर, वर्किंग वुमन को मिलेगा मान-सम्मान: मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत नौकरीपेशा जातकों (MNC Employed Persons) को इस सप्ताह टीम लीड करने या किसी बेहद अहम रिपोर्ट पर काम करने का शानदार मौका मिल सकता है. कामकाजी महिलाओं (Working Women) के लिए यह समय गौरवपूर्ण रहेगा; उन्हें ऑफिस में विशेष मान-सम्मान मिलेगा और उनके रचनात्मक आइडियाज़ को भरपूर सराहना मिलेगी.

मार्केटिंग में समझदारी से पक्की होगी डील, वरिष्ठों का बढ़ेगा विश्वास: मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों (Marketing Employed Persons) को अपने धैर्य और सूझबूझ से बड़ी डील पक्की करने में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यस्थल का माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का आप पर विश्वास बढ़ेगा.

3. शिक्षा, कला और खेल जगत (Education, Arts & Sports)साइंस छात्रों की लॉजिकल पकड़ होगी मजबूत, रिवीजन से प्रतियोगी छात्रों को लाभ: साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों (Science Students) के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है; लैब वर्क, फॉर्मूला और लॉजिकल टॉपिक्स पर आपकी पकड़ मज़बूत होगी. वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने रिवीजन की रफ़्तार बढ़ाने से परीक्षा में बड़ा फ़ायदा होगा.

कलाकारों और खिलाड़ियों में दिखेगी नई ऊर्जा: कला क्षेत्र से जुड़े कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) को अपनी निरंतर मेहनत से भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार महसूस होगा.

4. पारिवारिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य (Family, Love Life & Health)मांगलिक कार्यक्रम की शुरू होगी खरीदारी, लव लाइफ में बढ़ेगी भावनात्मक गहराई: पारिवारिक माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा और घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम से जुड़ी खरीदारी या तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो सकती हैं. प्रेम जीवन (Love Life) में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर और सार्थक बातचीत कर सकते हैं.

सेहत के लिए नींद और पानी पर दें ध्यान: स्वास्थ्य के लिहाज से यह पूरा सप्ताह सामान्य और अनुकूल रहेगा. अपनी सेहत को तरोताजा बनाए रखने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रात को पूरी नींद जरूर लें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, मानसिक शांति और कार्यसिद्धि के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव का कच्चे दूध और शुद्ध जल से अभिषेक करें.

'ॐ नमः शिवाय' या चंद्र मंत्र 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः' का 108 बार जप करें तथा माता का आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध, सफेद मिठाई या वस्त्र का दान करने से व्यापार और नौकरी की बाधाएं दूर होंगी तथा घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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