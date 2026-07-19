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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह प्रतियोगी परीक्षा में मिलेगी सफलता और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत?

Kark Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह प्रतियोगी परीक्षा में मिलेगी सफलता और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत?

Cancer Weekly Horoscope: क्या कर्क राशि वालों को परीक्षा में सफलता मिलेगी? बिजनेस में किन चुनौतियों का सामना करना होगा, नौकरी में क्या शुभ समाचार मिलेगा और परिवार में कैसी खुशियां आएंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 05:30 AM (IST)
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Kark Weekly Rashifal 19-25 July 2026: कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह नई उपलब्धियों और राहत भरे बदलावों का संकेत दे रहा है. विद्यार्थियों, कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों के लिए सफलता के नए अवसर बनेंगे, जबकि व्यापारियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. 

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर सम्मान और सराहना मिलने के योग हैं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और परिवार में लंबे समय से चला आ रहा तनाव समाप्त होने की संभावना है. सप्ताह के अंत तक घर का माहौल पहले से अधिक खुशहाल और सकारात्मक रहेगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में इस सप्ताह धैर्य और सतर्कता की जरूरत होगी. यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए बैंक लोन या सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है. सरकारी कागजी कार्रवाई में छोटी-सी गलती भी काम को रोक सकती है, इसलिए सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें. कारोबारियों को अपने प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपकी बाजार में छवि प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपने बिजनेस का प्रचार-प्रसार बढ़ाना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आएंगे.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह राहत देने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे लोगों को आय के नए और स्थायी स्रोत मिलने की संभावना है. यदि किसी निवेश या व्यापारिक योजना पर काम कर रहे हैं तो सोच-समझकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य की बचत पर ध्यान दें. जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं, जिससे आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की राहत मिलेगी. वित्तीय योजनाओं में धैर्य बनाए रखना आगे चलकर लाभदायक रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे. लंबे समय से चला आ रहा घरेलू तनाव समाप्त होगा और परिवार में फिर से खुशियों का माहौल बनेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. घर में किसी नए सदस्य के आगमन या शुभ समाचार से पूरे परिवार में उत्साह का वातावरण रहेगा. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और खुशी देगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह विद्यार्थियों, कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या चयन प्रक्रिया के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और उपलब्धियों में बढ़ोतरी होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने के भी योग बन रहे हैं, जो भविष्य की प्रगति का आधार बन सकती हैं.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. शारीरिक कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें. नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन से ऊर्जा बनी रहेगी और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए दोस्तों के साथ समय बिताना और सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. सप्ताह के अंत तक आप पहले से अधिक ऊर्जावान और बेहतर महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 05:30 AM (IST)
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