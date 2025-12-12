हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कर्क साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: धन के मामले में प्लानिंग बनाएं, वरना फायदा आधा खर्चा दोगुना!

कर्क साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: धन के मामले में प्लानिंग बनाएं, वरना फायदा आधा खर्चा दोगुना!

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: तुम इस हफ्ते कई दिशाओं में हाथ डालोगे, लेकिन सीधी बात अगर प्लानिंग नहीं की तो फायदा आधा रहेगा और खर्चा दोगुना. हफ्ते की शुरुआत में कुछ चीजें पॉजिटिव दिखेंगी, लेकिन तुम्हारी ही ढील कई जगह नुकसान भी करा सकती है.

कुल मिलाकर सप्ताह ठीक-ठाक है, बस तुम्हें अपनी सोच और फैसलों में स्थिरता रखनी होगी, वरना भ्रम तुम्हें भटका देगा.

कर्क साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर में माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन तुम्हारी अनिश्चित सोच से घर वाले परेशान हो सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ किसी शुभ कार्यक्रम में शामिल होने के योग हैं. किसी सदस्य के साथ पुराना मनमुटाव समाप्त हो सकता है. रिश्तों में मिठास तभी आएगी, जब तुम खुद अपनी जिद छोड़ोगे.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल

रिलेशनशिप में सुधार के संकेत हैं. जिस रिश्ते में लंबे समय से अटकाव था, वह अब आगे बढ़ सकता है. कई लोगों के लिए यह हफ्ता शादी की दिशा में कदम बढ़ाने वाला रहेगा. शादीशुदा लोगों के लिए समय सामान्य है, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव से चीजें बिगड़ भी सकती हैं कम्युनिकेशन साफ रखो.

कर्क साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण डील फायदा दे सकती है, लेकिन इसके साथ फालतू खर्च भी बढ़ेगा. बिजनेस में निवेश सोच-समझकर करो, वरना कैश फ्लो गड़बड़ा जाएगा. घर की मरम्मत, साज-सज्जा और सुविधाओं पर बड़ा खर्च हो सकता है. यह सब करते समय बजट का ध्यान रखोगे तो ही लंबा चल पाओगे.

कर्क साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरी में इस हफ्ते तुम्हें संतुलन बनाकर चलना होगा. सीनियर्स और जूनियर्स दोनों से तालमेल बिगड़ा तो माहौल उल्टा पड़ जाएगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले भरोसेमंद लोगों की राय लेना जरूरी है, वरना बाद में पछतावा पक्का है. काम का दबाव रहेगा, लेकिन कोशिश जारी रखोगे तो परिस्थितियाँ बदलेंगी.

कर्क साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवा और छात्र अपनी मेहनत के दम पर प्रोग्रेस करेंगे. पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन बीच-बीच में मानसिक विचलन चुनौती बनेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को फोकस बनाए रखना होगा एक छोटी ढिलाई भी तैयारी को पीछे धकेल सकती है.

कर्क साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन अतिरिक्त खर्च तुम्हारी जेब कमजोर कर सकता है. लग्जरी चीजें, घर की सजावट और मरम्मत पर खर्च बढ़ेगा. निवेश के फैसले सोच-समझकर करो. अगर पैसे फ्लो में उड़ाए तो बाद में फाइनेंशियल प्रेशर झेलना पड़ेगा.

कर्क साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

शारीरिक रूप से सप्ताह सामान्य है, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ओवरथिंकिंग से बचो यही तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी. रूटीन को सेट रखोगे तो हफ्ता बिना बड़ी परेशानी के निकल जाएगा.

  • शुभ अंक 2
  • शुभ रंग सफेद
  • उपाय कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर क्या सलाह है?

शारीरिक रूप से सप्ताह सामान्य है, पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ओवरथिंकिंग से बचें, यही सबसे ज्यादा नुकसान करेगी। रूटीन को सेट रखने से हफ्ता बिना बड़ी परेशानी के निकल जाएगा।

