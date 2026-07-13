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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKark Weekly Rashifal 12-18 July 2026: करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, परिवार में तनाव के बीच क्या मिलेगी बड़ी सफलता?

Kark Weekly Rashifal 12-18 July 2026: करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, परिवार में तनाव के बीच क्या मिलेगी बड़ी सफलता?

Cancer Weekly Horoscope 12-18 July 2026: क्या इस सप्ताह कर्क राशि वालों को सरकारी नौकरी की खुशखबरी मिलेगी? करियर, बिजनेस, परिवार और सेहत में क्या रहेगा खास? जानें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:15 AM (IST)
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Kark Weekly Rashifal 12-18 July 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आ सकता है. विद्यार्थियों और करियर की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मेहनत का फल मिलने के मजबूत संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जबकि व्यापार में सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे. 

परिवार में कुछ मतभेद मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा. स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संभावनाएं लेकर आ सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़े कारोबार करने वालों को लंबे समय से चल रहे कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए काम आगे बढ़ सकेंगे. अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बेहद सतर्क रहें. यह समय लाभ देने के साथ-साथ जोखिम भी बढ़ा सकता है, इसलिए बिना पूरी जानकारी के बड़ा निवेश करने से बचें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. विभाग का कोई अनुभवी कर्मचारी कंपनी छोड़ सकता है, जिससे अतिरिक्त काम आपके हिस्से में आ सकता है. लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों, जूनियर और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ लोग आपकी छवि खराब करने या काम में बाधा डालने की कोशिश भी कर सकते हैं. 

ऐसे समय में अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखें और किसी भी विवाद से दूर रहें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ माना जा सकता है. सरकारी नौकरी में सफलता मिलने की संभावना घर में खुशी का माहौल बना सकती है. कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीत से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रह सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. वहीं शेयर बाजार या अन्य जोखिम वाले निवेश में जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है. अगर निवेश करना जरूरी हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें और किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले पूरी योजना तैयार करें. संतुलित आर्थिक रणनीति आपको भविष्य में लाभ दिला सकती है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. घर में चल रहे पुराने मतभेद या घरेलू तनाव आपके मन को परेशान कर सकते हैं, जिससे काम पर भी पूरा ध्यान देना कठिन हो सकता है. ऐसे समय में परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करना और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. 

प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर बहस की स्थिति बन सकती है. किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी और संयम से समाधान निकालने का प्रयास करें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी पुरानी समस्या के कारण डॉक्टर से परामर्श लेने या इलाज के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. समय पर जांच और उचित उपचार से स्थिति में सुधार होगा. संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. सप्ताह के अंत तक डॉक्टर की सलाह और सही खान-पान का पालन करने से ऊर्जा में वृद्धि होगी और आप पहले से अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:15 AM (IST)
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