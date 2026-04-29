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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCancer May Horoscope 2026: कर्क मई मासिक राशिफल, नए अवसर को पहचानना होगा, मिल सकती है कामयाबी

Cancer May Horoscope 2026: कर्क मई मासिक राशिफल, नए अवसर को पहचानना होगा, मिल सकती है कामयाबी

May Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मई 2026 का महीना कर्क राशि (Cancer Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 29 Apr 2026 10:33 AM (IST)
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Cancer May horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, मई (May 2026) का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Cancer Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत

कर्क राशि के जातकों के लिए मई का महीना औसत फलदायी रहने वाला है. इस दौरान आपको “जो है वही पर्याप्त है” जैसी सोच से ऊपर उठकर नए अवसरों को पहचानने और उन्हें भुनाने का प्रयास करना होगा. केवल भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय मेहनत और निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाएंगे. यदि आप लंबे समय से अपने करियर या कारोबार में बदलाव की सोच रहे हैं, तो इस महीने आपको ऐसा अवसर मिल सकता है.

करियर और व्यवसाय

माह के पूर्वार्ध में किसी मित्र या शुभचिंतक की मदद से आपको तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं. इस दौरान आप पुराने कर्ज या उधार को चुकाने में सफल रहेंगे, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने की संभावना है और विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं. यदि आप साझेदारी में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो सभी शर्तों और बातों को स्पष्ट करके ही आगे बढ़ें.

मध्य माह

मई महीने के मध्य में आपका मन धर्म और अध्यात्म की ओर अधिक आकर्षित रहेगा. इस दौरान किसी तीर्थ यात्रा का योग बन सकता है, जिससे आपको मानसिक शांति और ऊर्जा मिलेगी. धार्मिक या मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा. इसके साथ ही करियर और व्यापार से जुड़े समान विचारधारा वाले लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके लिए भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है.

पारिवारिक जीवन: सहयोग और संतुलन

पारिवारिक दृष्टि से यह महीना कुल मिलाकर सकारात्मक रहेगा. शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ स्थिति बेहतर होती जाएगी. परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों का सहयोग आपको हर परिस्थिति में मजबूती देगा.

प्रेम और रिश्ते

प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. किसी बात को लेकर मतभेद या दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी. महीने के मध्य और अंत में रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी, जिससे आपका संबंध और मजबूत होगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह महीना धीरे-धीरे सुधार लेकर आएगा. पुराने कर्ज चुकाने और नए अवसर मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना और संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा. ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.

महीने का अंत

माह के उत्तरार्ध में आपकी मेहनत और समर्पण का सीधा असर आपके परिणामों पर दिखाई देगा. आप जितनी लगन और समयबद्ध तरीके से अपने कार्य पूरे करेंगे, उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त करेंगे. इस दौरान कुछ व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागकर आपको अपने लक्ष्यों पर फोकस करना होगा. हालांकि, इस समय घर और बाहर दोनों जगह आपको अपनों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से पार कर पाएंगे.

उपाय

कर्क राशि के जातकों को इस माह नियमित रूप से रुद्राष्टकं का पाठ करना चाहिए. इससे मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों को मई 2026 में स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा। ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी।

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