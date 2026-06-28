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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCancer July Horoscope 2026: कर्क जुलाई मासिक राशिफल, तरक्की और धन लाभ के प्रबल योग, बातचीत में संयम रखना न भूलें

Cancer July Horoscope 2026: कर्क जुलाई मासिक राशिफल, तरक्की और धन लाभ के प्रबल योग, बातचीत में संयम रखना न भूलें

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि (Kark Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 09:30 AM (IST)
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Cancer July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना बेहद सौभाग्यशाली और नई उम्मीदें लेकर आने वाला साबित होगा. महीने के शुरुआती भाग में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे. हालांकि, महीने के मध्य में आपको अपनी वाणी और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)
कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की शुरुआत बेहद शुभ संकेतों से भरी रहने वाली है. नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. यदि आप लंबे समय से मनचाहे ट्रांसफर या प्रमोशन की आस लगाए बैठे थे, तो इस अवधि में आपकी यह इच्छा पूरी होने की प्रबल संभावना बन रही है. बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है.

व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह महीना बड़ी राहत लेकर आएगा. बिजनेस में काफी समय से फंसा या रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी व्यावसायिक योजनाएं दोबारा रफ्तार पकड़ेंगी. कमाई के कुछ नए स्रोत भी इस दौरान बनेंगे, जिससे आपकी व्यावसायिक साख बढ़ेगी. इस महीने आपके कई महत्वपूर्ण और जरूरी काम किसी सच्चे मित्र या प्रभावशाली परिचित की मदद से आसानी से पूरे हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी होगी और ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखना होगा, ताकि आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त रहे.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)
आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होने और अटके हुए धन की प्राप्ति से आपका संचित धन बढ़ेगा. नए निवेशों से भी इस महीने लाभ मिलने के अच्छे आसार हैं. हालांकि, धन की आवक अच्छी होने के साथ-साथ आपको अपने खर्चों के प्रति भी थोड़ा अनुशासित रहना होगा.

महीने के बीच में आपको कामकाज या किसी पारिवारिक कारण से अचानक कोई अप्रत्याशित यात्रा करनी पड़ सकती है. हालांकि यह यात्रा आपके करियर और बिजनेस के लिहाज से काफी लाभकारी और नए अवसर देने वाली रहेगी, लेकिन यात्रा के दौरान होने वाले आकस्मिक खर्चों के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा. अपनी सुख-सुविधाओं पर सोच-समझकर ही धन व्यय करें ताकि आपका वित्तीय संतुलन न बिगड़े.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)
प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों के मामले में यह महीना रिश्तों में गहराई और अपनापन लेकर आ रहा है. प्रेम संबंधों में चल रही पुरानी दूरियां समाप्त होंगी और आपसी करीबियां बढ़ेंगी. आप अपने पार्टनर के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे. वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी के साथ बेहतर सामंजस्य बना रहेगा, जिससे घर में सौहार्दपूर्ण और शांति का वातावरण रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों का आपको हर कदम पर पूरा सहयोग मिलेगा.

लेकिन इस दौरान आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि महीने के बीच में जब आप यात्राओं पर हों या काम के अत्यधिक दबाव में हों, तो बातचीत करते समय संयम जरूर बरतें. गुस्से या जल्दबाजी में कही गई कोई भी बात आपके प्रियजनों के साथ आपके रिश्तों में थोड़ा तनाव पैदा कर सकती है. महीने के दूसरे हिस्से में आप जमीन-जायदाद, वाहन या किसी संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा और महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसला ले सकते हैं. ऐसा कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले घर के बड़ों या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस महीने आपको मिले-जुले परिणाम मिलेंगे, इसलिए सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें. जुलाई के इस महीने में आपको अपनी मां की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, उनकी पुरानी बीमारी उभर सकती है जिससे मानसिक चिंता बढ़ेगी.

अगर खुद की सेहत की बात करें, तो आपको जोड़ों के दर्द, वात रोग या शारीरिक कमजोरी जैसी समस्याओं से खुद को बचाना होगा. बदलते मौसम और काम की अधिक भागदौड़ के कारण शरीर में थकान हावी हो सकती है. इससे बचने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, सुबह की सैर और हल्के व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करें. खान-पान में कैल्शियम और पोषक तत्वों से भरपूर चीजों का सेवन करें ताकि आपकी शारीरिक ऊर्जा बनी रहे.

उपाय: इसके साथ ही, जीवन में सुख-समृद्धि बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें तथा शिव चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Kark Rashi Monthly Horoscope 2026 July Rashifal 2026
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